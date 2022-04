Le marché de l’analyse de la parole des pays devrait connaître une croissance révolutionnaire à l’avenir

La dernière couverture de recherche sur le marché de l’analyse de la parole des pays fournit un aperçu détaillé et une taille précise du marché. L’étude est conçue en tenant compte des tendances actuelles et historiques, du développement du marché et des stratégies commerciales adoptées par les leaders et les nouveaux acteurs de l’industrie entrant sur le marché. En outre, l’étude comprend une analyse approfondie des marchés mondiaux et régionaux ainsi qu’une ventilation de la taille du marché au niveau des pays afin d’identifier les lacunes et les opportunités potentielles pour mieux étudier l’état du marché, l’activité de développement, la valeur et les modèles de croissance.

Le marché de l’analyse vocale des pays de la CEI représentait 19,7 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 26,5 millions de dollars américains d’ici 2027.

Accédez à l’exemple de rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006652/

L’étude de marché Country Speech Analytics par The Insight Partners fournit un outil et une source essentiels aux parties prenantes de l’industrie pour comprendre le marché et d’autres aspects techniques fondamentaux, couvrant la croissance, les opportunités, les scénarios concurrentiels et les principales tendances du marché Country Analytics.

Le marché de l’analyse de la parole dans les pays de la CEI est fortement biaisé en raison de l’impact significatif des capacités technologiques et du contexte économique de la Russie. Les autres pays de la CEI représentaient près d’un cinquième de la part de marché régionale en 2018. Des facteurs tels que la demande limitée des autres pays, la croissance modérée de la technologie et des infrastructures ont contribué à la part de marché limitée de la région. Cependant, du point de vue de la croissance, la région devrait connaître une croissance impressionnante au cours des prochaines années. Des facteurs tels que l’amélioration de l’état des affaires internationales ainsi qu’une croissance économique positive des autres pays de la CEI devraient assurer une croissance régulière du marché dans le reste des pays de la CEI.

Acteurs majeurs et émergents sur le marché de l’analyse vocale des pays : – Avaya INC., Clarabridge, Calabrio, Inc., CallMiner, Genesys, IBM Corporation, NICE Systems Ltd, Speech Technology Center Limited (STC), Verint Systems Inc, ZOOM International

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ANALYSE DE LA PAROLE DANS LES PAYS DE LA

CEI Marché de l’analyse de la parole dans les pays de la CEI – Par type

Solution

Prestations de service

Marché de l’analyse vocale des pays de la CEI – Par type de déploiement

Nuage

Sur site

Marché de l’analyse vocale des pays de la CEI – Par utilisateur final

BFSI

Médias et divertissement

Informatique & Télécom

Santé et sciences de la vie

Biens de consommation et distribution

Autres

Achetez cette recherche exclusive ici : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006652/

Quelques points de la table des matières:

1. Introduction

2. Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

4. Analyse de la parole dans les pays de la CEI – Paysage du marché

5. Marché de l’analyse de la parole dans les pays de la CEI – Dynamique clé de l’industrie

6. Analyse du marché de l’analyse de la parole dans les pays de la

CEI 7. CEI Marché de l’analyse vocale des pays – Par type

8. Marché de l’analyse vocale des pays de la CEI – Par type de déploiement

9. Analyse du marché de l’analyse vocale des pays de la CEI – Par utilisateurs finaux

10. Marché de l’analyse vocale – Analyse des pays de la CEI

11. Marché de l’analyse vocale – Paysage de l’industrie

12. Entreprise Profil

13. Annexe

La surveillance de la qualité des appels basée sur l’analyse et les avantages polyvalents associés stimulent la demande du marché de l’analyse de la parole

Les dernières années ont attiré un investissement substantiel dans le développement de technologies d’IA supérieures ayant un large champ d’application. Par la suite, le nombre de solutions d’analyse basées sur l’IA a connu une adoption sans précédent dans différents secteurs verticaux de l’industrie et continue également de gagner en popularité parmi les propriétaires de petites et moyennes entreprises. De même, l’analyse de la parole, ainsi que la solution basée sur l’analyse de la voix, sont largement utilisées par de nombreux acteurs du marché parmi les différentes industries d’utilisateurs finaux pour améliorer l’expérience du consommateur. Ainsi, propulsant la croissance du marché de l’analyse vocale des pays de la CEI.

Offrir des plates-formes axées sur la précision et se concentrer sur un marché démographique culturellement diversifié offre une opportunité prospère au marché de l’analyse de la parole

En raison d’un nombre notable d’acteurs opérant sur le marché de l’analyse de la parole ainsi que d’une solide base de clients, cela s’est traduit par une concurrence intense sur le marché, en particulier dans les économies développées. En outre, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement a facilité et constamment renforcé les compétences de l’entreprise en matière d’offre sur le marché. En conséquence, les entreprises se concentrent de plus en plus sur les facteurs de différenciation du marché pour acquérir un avantage durable par rapport à leurs concurrents. De plus, l’accent mis sur l’offre d’exigences commerciales de niche et la concentration sur une région culturellement diversifiée avec plusieurs langues pourrait également offrir des opportunités lucratives à l’analyse de la parole des pays de la CEI au cours des années à venir.

Demandez plus @ https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00006652

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de services de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876