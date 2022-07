Le marché de l’analyse de cellule unique devrait croître considérablement à un TCAC de 15,6 % et devrait atteindre 9,89 milliards USD de 2022 à 2029

Global Single Cell Analysis Market est le rapport d’étude de marché incomparable qui effectue des analyses de l’industrie sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et de nombreux pays à l’échelle internationale. Les informations sur le marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques ont également été analysées dans ce rapport. Le rapport traite de nombreux paramètres en détail pour répondre aux exigences des entreprises ou des clients. Ces paramètres vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités et de l’analyse stratégique aux informations et à l’innovation. Tous ces éléments sont analysés et évalués par une équipe de chercheurs et de prévisionnistes innovants, enthousiastes et motivés afin que rien ne reste à découvrir dans le large éventailRapport sur le marché mondial de l’analyse de cellule unique .

Le marché de l’analyse de cellule unique était évalué à 3,10 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,89 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le «bactérien» représente le plus grand segment d’agents pathogènes sur le marché de l’analyse de cellule unique au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas d’analyse de cellule unique bactérienne et de la prévalence croissante des infections nosocomiales. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-single-cell-analysis-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’analyse de cellule unique sont

BD (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Merck KGAA (Allemagne)

QIAGEN NV (Pays-Bas)

Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis)

Luminex Corporation (États-Unis)

10x Génomique (États-Unis)

Promega Corporation (États-Unis)

Illumina, Inc. (États-Unis)

Laboratoires Bio-Rad (États-Unis)

Fluidigm (États-Unis)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Tecan Trading AG (Suisse)

Sartorius AG (Allemagne)

Takara Bio Inc., (Japon)

Fluxion Biosciences Inc., (États-Unis)

Menarini Silicon Biosystems (Italie)

bioMérieux (France)

Oxford Nanopore Technologies plc. (ROYAUME-UNI)

Cytek Biosciences (États-Unis)

Corning Incorporated (États-Unis)

Apogee Flow Systems Ltd. (Royaume-Uni)

NanoCellect Biomédical (États-Unis)

Rarecyte Inc (États-Unis)

On-chip Biotechnologies Co., Ltd. (Japon)

L’analyse unicellulaire est l’étude des génomes, de la transcriptomique, de la protéomique et de la métabolomique au niveau unicellulaire, et elle est utilisée dans la recherche sur le cancer et le traitement de divers troubles chroniques et infectieux. Il est utile pour révéler la population, identifier les sous-populations du marché d’intérêt, découvrir les traits uniques des cellules individuelles et découvrir l’hétérogénéité.

Portée du marché mondial de l’analyse de cellule unique

Le marché de l’analyse de cellule unique est segmenté en fonction du produit, du type de cellule, de la technique, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Consommables

Instruments

Sur la base du produit, le marché de l’analyse de cellule unique est segmenté en consommables et instruments. Les consommables sont sous-segmentés en billes, microplaques, réactifs, kits de dosage et autres consommables. Les trousses de dosage comprennent en outre des dosages immunologiques et des dosages cellulaires. Les autres consommables comprennent les boîtes de culture, les flacons, les tubes, les cuvettes, les cryovials, les appareils de filtration, les boîtes de pétri, les inserts et les disques. Les instruments sont sous-segmentés en cytomètres en flux, systèmes NGS, instruments PCR, spectrophotomètres, microscopes, compteurs de cellules, systèmes HCS, puces à ADN et autres instruments.

Type de cellule

Cellules animales

Cellules microbiennes

Cellules humaines

Sur la base du type de cellule, le marché de l’analyse de cellule unique est segmenté en cellules animales, cellules microbiennes et cellules humaines.

Technique

Cytométrie en flux

Séquençage de nouvelle génération

Réaction en chaîne par polymérase, microscopie

Spectrométrie de masse

Autres Techniques

Sur la base de la technique, le marché de l’analyse de cellule unique est segmenté en cytométrie en flux, séquençage de nouvelle génération, réaction en chaîne par polymérase, microscopie, spectrométrie de masse et autres techniques.

Application

Demandes de recherche

Applications médicales

Sur la base des applications, le marché de l’analyse de cellule unique est segmenté en applications de recherche et applications médicales.

Utilisateur final

Hôpitaux et laboratoires de diagnostic

Banques de cellules et centres de FIV

Entreprises biotechnologiques et biopharmaceutiques

Laboratoires de recherche et universitaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse de cellules individuelles est divisé en hôpitaux et laboratoires de diagnostic, banques de cellules et centres de FIV, sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques et laboratoires de recherche et universitaires.

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-cell-analysis-market

Dynamique du marché de l’analyse de cellule unique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Fardeau croissant du cancer dans le monde

La prévalence croissante du cancer est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. Les facteurs de croissance qui conduisent au cancer devraient également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance économique rapide

L’urbanisation et la numérisation rapides, l’amélioration des infrastructures de santé et la croissance de la sensibilisation devraient également soutenir la croissance du marché.

En outre, l’attention croissante portée à la médecine personnalisée combinée à la croissance de la recherche sur les cellules souches devrait également alimenter la croissance du marché. De plus, l’adoption croissante d’appareils d’analyse à cellule unique amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Croissance des investissements et avancées

De plus, les progrès technologiques dans les produits d’analyse unicellulaire associés à l’augmentation des activités de recherche et développement dans les industries pharmaceutique et biotechnologique devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. L’augmentation des investissements et des fonds gouvernementaux déployés dans le domaine du diagnostic médical ainsi que l’avènement de la technologie dans les techniques d’amplification et de manipulation unicellulaires résultant en l’application de technologies à haut débit dans les tests offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’analyse de cellule unique

Coûts élevés

Le coût des instruments est élevé, de sorte qu’ils ne sont pas abordables par divers laboratoires de recherche et universitaires en raison de contraintes budgétaires, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Limites techniques

En outre, diverses limitations techniques devraient défier le marché de l’analyse de cellule unique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’analyse de cellule unique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’analyse de cellule unique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché Analyse de cellule unique

Le marché de l’analyse unicellulaire a été positivement impacté par l’épidémie de COVID-19. Le bilan économique et social de la pandémie a poussé les gouvernements du monde entier à augmenter le financement du développement et de la production de vaccins, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation de produits d’analyse unicellulaire pour la recherche sur le COVID-19. Bien que l’imposition de diverses restrictions par le gouvernement ait affecté la production et les ventes globales, l’augmentation de la demande de produits d’analyse à cellule unique. Pour mieux construire des indicateurs pronostiques et diagnostiques et établir des approches thérapeutiques appropriées pour les patients présentant une présentation sévère de la maladie, une meilleure compréhension de la réponse immunitaire de l’hôte tout au long de la progression de la maladie est essentielle. L’analyse unicellulaire peut aider les chercheurs à mieux comprendre les cellules immunitaires au niveau unicellulaire et comment les cellules fonctionnelles contribuent à la protection immunitaire et à la pathogenèse,

Par conséquent, la demande accrue de produits et les activités de recherche en cours (en explorant l’application de la technique d’analyse unicellulaire dans le SRAS-CoV2) pendant le COVID-19, le marché devrait avoir de bonnes opportunités de croissance pendant la pandémie.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2020, BD, l’une des principales sociétés mondiales de technologie médicale, a reçu l’autorisation 510 (K) de la FDA américaine pour son cytomètre en flux BD FACSLyric avec le système de préparation d’échantillons BD FACSDuet nouvellement intégré. Le nouveau système intégré permet aux laboratoires cliniques d’automatiser entièrement le processus échantillon-réponse, en diminuant les erreurs et en réduisant le nombre de contacts manuels de l’utilisateur nécessaires pour exécuter les dosages du cytomètre en flux BD FACSLyricTM.

Demande de table des matières complète : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-single-cell-analysis-market

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ultrasound-bone-densitometer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-willams-sundrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-invasive-ventilation-masks-and-circuits-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kleefstra-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475