Le marché de l’analyse agricole reflétera une expansion holistique au cours de la période d’évaluation 2022-2030

La taille du marché mondial de l’analyse agricole était de 0,9 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’analyse agricole devrait atteindre 1,8 milliard de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’agriculture urbaine gagne du terrain en raison de l’indisponibilité de terres efficaces pour les pratiques agricoles. C’est donc le principal facteur de croissance du marché mondial de l’analyse agricole. De plus,

les changements climatiques croissants affecteront négativement la production agricole. Ainsi, cela augmentera la demande d’agriculture urbaine. En plus de cela, la population mondiale croissante contribuera également à la croissance du marché. Par exemple, selon les prévisions des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre près de 9,7 milliards d’ici 2050. Ainsi, cela offrira des opportunités potentielles pour le marché mondial de l’analyse agricole.

L’implication croissante du Big Data dans l’agriculture pour obtenir des informations pour de meilleurs résultats de rendement des cultures stimulera la croissance du marché de l’analyse agricole. Par exemple, AgroTools, une société brésilienne, utilise la plate-forme Google Cloud pour analyser des bases de données massives d’images satellites. Des fournisseurs de technologie de premier plan comme IBM stimulent également la croissance du marché de l’analyse agricole. En plus de cela, SmartRural, une start-up européenne, a dévoilé sa plate-forme d’intelligence de localisation utilisant IBM Cloud. D’autres avancées dans l’industrie seront opportunistes pour le marché mondial de l’analyse agricole tout au long de la période de prévision.

Analyse d’impact

du COVID-19 La crise du COVID-19 a affecté l’ensemble de l’industrie agricole, perturbant le flux de travail global. Les rappels de sécurité alimentaire, la demande des clients et les efforts de développement durable ont tous accru la surveillance de la production agricole. Selon le Global Food Traceability Center (GFTC), le besoin de traçabilité des produits agricoles n’a cessé d’augmenter en raison de la pandémie. Cela facilitera le déploiement d’outils avancés basés sur les données tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres outils avancés d’analyse de données pour aider les parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les acteurs du marché aident également les producteurs de cultures en fournissant des outils intelligents pour compenser les pertes liées au COVID19. Par exemple, Locus Agricultural Solutions a annoncé en avril 2020 qu’elle ferait don de sa technologie intelligente face au climat aux producteurs de cultures afin de promouvoir des pratiques agricoles régénératives. Ainsi, de tels investissements ont été bénéfiques pour le marché mondial de l’analyse agricole.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’analyse agricole en termes de revenus. Cela est dû à la présence de pays importants comme les États-Unis et le Canada. De plus, la présence de grandes fermes nécessitant le meilleur équipement agricole profitera au marché de l’analyse agricole. De plus, les avancées croissantes dans les pratiques d’agriculture numérique accéléreront la croissance de l’industrie. En dehors de cela, les alternatives basées sur le cloud parmi les agriculteurs de la région stimuleront la croissance du marché mondial de l’analyse agricole au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

• Deere & Company

• Taranis

• AgEagle

• Teejet Technologies

• The Climate Corporation

• Trimble

• AGCO Corporation

• AgJunction

• Raven Industries

• AG Leader

• Topcon Positioning Systems

• Descartes Labs

• ec2ce

• Prospera Technologies

• Autonomous Tractor Corporation

• Autre Joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’analyse agricole se concentre sur les composants, les domaines d’application, la taille de la ferme, le mode de déploiement et la région.

Sur la base du composant

• Solution

• Services

Sur la base des domaines d’application

• Analyses agricoles

• Analyses du bétail

• Analyses de l’aquaculture

• Autres (orchidées, foresterie et horticulture)

Sur la base de la taille de l’exploitation

• Grandes exploitations

• Petites et moyennes exploitations

• Sur la base des modes de déploiement

• Cloud

• Sur site

Sur la base de la région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

