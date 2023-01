Le marché de l’amidon de maïs modifié devrait croître à un TCAC de 10,10 % et atteindre 27,42 milliards de dollars d’ici 2029 L'Asie-Pacifique est la région la plus importante pour le marché de l'amidon de maïs modifié et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. En effet, la croissance économique rapide des pays d'Asie-Pacifique a affecté les modes de vie et les modes de consommation des consommateurs. Les habitants de la région ont commencé à consommer davantage d'aliments et de boissons emballés et, au fil du temps, la demande de produits à base de fécule de maïs a augmenté.

Le marché de l’amidon de maïs modifié devrait croître à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision, passant de 12,7 milliards USD en 2021 à 27,42 milliards USD en 2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que le marché de la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, le marché. participants et scénarios de marché.

Le maïs est moulu par voie humide, trempé, moulu, raffiné, séché et transformé en amidon de maïs, communément appelé amidon de maïs et semoule de maïs. L’amidon de maïs est un ingrédient alimentaire courant dans le monde entier. Il est également fréquemment utilisé dans les industries de la transformation des aliments et des aliments emballés. Une variété d’aliments, des aliments allant au micro-ondes aux aliments en conserve, des collations surgelées, des collations extrudées et des mélanges secs, bénéficient de la texture, de la viscosité et d’autres propriétés souhaitables améliorées ajoutées à l’amidon de maïs dérivé des grains de maïs.

Le marché de l’amidon modifié devrait continuer à croître dans les années à venir en raison de la demande croissante d’aliments transformés. L’amidon modifié prolonge la durée de conservation des aliments transformés et confère des propriétés utiles aux aliments transformés, telles que la texture, la saveur et l’épaisseur.

Dynamique du marché de l’amidon de maïs modifié

chauffeur

Les initiatives gouvernementales et la coopération entre les acteurs pour maximiser les rendements des cultures stimuleront encore la croissance du marché.

Les gouvernements prennent des mesures appropriées pour contrôler et maintenir le rendement maximal des terres agricoles, qui est un facteur important influençant la croissance du marché de l’amidon modifié. La consommation accrue d’aliments transformés et l’utilisation d’amidon modifié dans les aliments préparés comme épaississant, texturant, substitut de graisse et émulsifiant sont les principaux facteurs de croissance du marché de l’amidon modifié. Les fabricants sous contrat bénéficient de la collaboration entre les propriétaires de petites usines et les grands fabricants. Augmenter

Le marché se développe rapidement en raison de la demande pour diverses applications.

Les avancées technologiques croissantes et la modernisation ont entraîné une innovation de pointe des produits et une diversification dans diverses applications qui ont un impact direct sur la croissance du marché. L’amidon de maïs modifié étant un ingrédient principal utilisé dans de nombreux produits alimentaires, le marché est également en croissance à mesure que la demande de confiseries et d’aliments prêts à consommer dans la publicité auprès des clients augmente. La demande accrue des industries pharmaceutiques et du papier adhésif a élargi le marché. L’augmentation des cas d’obésité dans cette région a modifié la préférence des consommateurs pour les épaississants artificiels, ce qui a entraîné à son tour la croissance du marché.

Possibilité

L’augmentation des activités de R&D en matière d’innovation de produits ainsi que la croissance des acteurs du marché dans la région créeront de nombreuses opportunités de marché et soutiendront la croissance du marché de l’amidon de maïs modifié.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’amidon de maïs modifié

La pandémie a touché tous les secteurs de l’économie. Au cours de la première vague, le marché des substituts de graisse à base de protéines a été durement touché. Pendant ce temps, la plupart des fabricants ont connu un ralentissement des affaires. La pandémie a poussé les consommateurs à augmenter leur consommation de produits bénéfiques pour la santé. La notoriété et la demande de substituts de graisse à base de protéines commencent à croître, ce qui a été un résultat clé pour le marché des substituts de graisse. Après l’ère de la pandémie, ce marché devrait être sur la bonne voie.

Étendue du marché mondial de l’amidon de maïs modifié

produit

Esters et éthers d’amidon

tolérance

cation

prégélatinisation

ingrédient

coin

Patate

blé

Autre

application

Nourriture et boisson

chimie pharmaceutique

textile

restriction

salé

Autre

Caractéristique

stabilisateur

épaississant

émulsifiant

adhésif

Autre



Analyse régionale/perspectives du marché Amidon de maïs modifié

Les pays couverts par le marché mondial Amidon de maïs modifié sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe. . , Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) vers le Moyen-Orient et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est la région la plus importante pour le marché de l’amidon de maïs modifié et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. En effet, la croissance économique rapide des pays d’Asie-Pacifique a affecté les modes de vie et les modes de consommation des consommateurs. Les habitants de la région ont commencé à consommer davantage d’aliments et de boissons emballés et, au fil du temps, la demande de produits à base de fécule de maïs a augmenté.

