Le marché de l’alimentation casher devrait connaître une croissance de 3,7% au cours de la période prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre 25,54 milliards de dollars d’ici 2028.

Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des aliments casher fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la propension des ingrédients d’origine éthique et locale intensifie la croissance du marché des aliments casher.

Les produits alimentaires casher sont les produits qui tolèrent selon les règles et les directives de la loi juive kashrut. Une gamme polyvalente de produits alimentaires casher est accessible dans les aliments casher, notamment des pâtes, du pain, des céréales, des jus de fruits et autres. De plus, les produits alimentaires certifiés casher sont très populaires exclusivement parmi les communautés juives et non juives du monde entier.

Le rapport sur le marché des aliments kasher présente les entreprises suivantes, notamment : – DM, BASF SE, Blommer Chocolate Company, Brooklyn Cookie Company LLC, Eden Foods, Ice Chips Candy LLC, Nestlé, Empire Kosher Poultry, LLC., Unilever., General Mills , Cargill, Incorporated, Conagra Foodservice, Inc., Dairy Farmers of America, Inc., PepsiCo, Hain Celestial, Agrana, Kayco, Kellogg’s Company, The Kraft Heinz Company., 3F INDUSTRIES LTD

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des aliments casher, catégorise la taille du marché mondial des aliments casher (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des aliments casher par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (sarrasin, fruits de mer, agneau, légumes secs, autres), application (produits culinaires, collations et produits salés, produits de boulangerie et de confiserie, boissons, viande et compléments alimentaires), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, épiceries et magasins en ligne)

