Le marché de l’alginate de sodium devrait enregistrer un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 à un TCAC de 5,00 % Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché de l’alginate de sodium est en croissance avec une valeur de 193,32 millions USD en 2021 et devrait atteindre 285,62 millions USD d’ ici 2029 , à un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport de marché sélectionné par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principales parties prenantes et partenaires. . ‘capacité, conception du réseau, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de la demande.

L’alginate de sodium s’est avéré être un ingrédient innovant qui peut être utilisé dans diverses applications, ouvrant de nouvelles opportunités pour les fabricants d’excipients végétaux. En outre, les subventions réglementaires d’organisations telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Commission européenne devraient alimenter la croissance du marché mondial.

Dynamique du marché mondial de l’alginate de sodium

chauffeur

Expansion de l’industrie alimentaire et des boissons.

La croissance significative de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons est l’un des principaux facteurs à l’origine des perspectives positives du marché. En raison de ses propriétés épaississantes, gélifiantes et filmogènes élevées, l’alginate est largement utilisé comme additif naturel dans la production de divers aliments préparés et prêts à consommer (RTE).

Demande croissante de composés biomédicaux

La large adoption de produits dans le secteur de la santé stimule la croissance du marché. Les fibres d’alginate de calcium sont utilisées dans les pansements car elles sont hautement biocompatibles, poreuses et ont une grande capacité d’absorption des fluides. Dans cette optique, l’industrie textile utilise des dérivés d’alginate pour la teinture, l’impression et la conception de tissus, de serviettes et d’écharpes en coton, en rayonne et en jute, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Chance

Avantages à long terme de l’alginate de sodium

La prise de conscience croissante des avantages à long terme de l’alginate de sodium ouvre la voie à l’énorme potentiel de croissance du marché mondial de l’alginate de sodium. Le marché de l’alginate de sodium devrait se développer en raison de la demande croissante des industries alimentaires et pharmaceutiques.

Étendue du marché mondial de l’alginate de sodium

Le marché de l’alginate de sodium est segmenté en fonction de la qualité du produit, de son utilisation finale et de sa fonction. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

qualité du produit

nourriture et médecine

technique

Les caractéristiques

stabilisateur

épaississant

l’agent gélifiant

émulsifiant

utilisation finale

Nourriture et boissons

drogue

doublure en papier

fabrication de papier

autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Alginate de sodium

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Alginate de sodium sont:

Du Pont (États-Unis)

Chimie (États-Unis)

Qingdao Rongde Seaweed Co., Ltd. (Chine)

Prestige Consumer Healthcare Inc. (États-Unis)

Cargil (États-Unis)

CEAMSA (Espagne)

