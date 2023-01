Le marché de l’alcool de cannabis aux hauteurs de croissance évolutives de Gartner d’ici 2028 – Data Bridge Market Research Study

Un rapport commercial mondial sur l’ alcool de cannabis contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’alcool de cannabis qui était évalué à 32,54 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 63,66 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,75% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché de l’alcool de cannabis sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Le document d'étude de marché à grande échelle sur l'alcool de cannabis comprend plusieurs détails très utiles au lecteur pour comprendre le contexte des informations présentées.

Portée et segmentation du marché de l’alcool de cannabis

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (bière infusée au cannabidiol, vodka infusée au cannabidiol, gin infusé au cannabidiol, vin infusé au cannabidiol, autres), source (huile de cannabis cannabidiol, huile de cannabis tétrahydrocannabinol), application (usage récréatif, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA). Acteurs du marché couverts The Cronos Group (Canada), Tilray (États-Unis), Marley Natural (États-Unis), Aurora Cannabis (Canada), Cara Therapeutics (États-Unis), ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie), Medcan Australia (Australie), Sundial Growers Inc. ( Canada), Canopy Growth Corporation (Canada), The Scotts Company LLC (États-Unis), Aphria Inc. (Canada), VIVO Cannabis Inc. (Canada), Cannatrek (Australie), SpeedWeed (États-Unis), GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni), Harborside Health Center (États-Unis), Steep Hill, Inc. (États-Unis), CBD Einstein. (États-Unis), Weedmaps (États-Unis). Des opportunités La demande croissante de boissons santé et alcoolisées

La disponibilité du produit dans de nouvelles saveurs

Définition du marché

Les boissons alcoolisées à base de cannabis ont été fabriquées en combinant des graines de chanvre, de la fleur de cannabis, des terpènes de cannabis et du CBD dans des boissons alcoolisées telles que le whisky, le gin, l’absinthe, la vodka, le vin et la bière. De nombreuses entreprises de boissons alcoolisées incorporent du THC et du CBD dans une variété de boissons, notamment du cidre, des margaritas et des sodas. Ces médicaments sont largement utilisés pour traiter l’insomnie , l’inflammation, la douleur chronique, la dépression, l’anxiété et l’hyperémèse, entre autres.

Dynamique du marché de l’alcool de cannabis

Conducteurs

Légalisation du cannabis

La légalisation croissante du cannabis à diverses fins médicales et récréatives, en particulier au-delà des frontières, augmente la demande de boissons infusées au cannabidiol (CBD). De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux nombreux avantages du cannabidiol (CBD) dans le traitement de l’inflammation, le soulagement de la douleur, l’amélioration de la qualité du sommeil et la gestion du stress propulse la croissance du marché de l’alcool de cannabis.

Bienfaits pour la santé associés aux produits infusés au cannabis

La prévalence croissante de plusieurs affections respiratoires causées par la consommation de cannabis a entraîné un changement de préférence des consommateurs pour les produits alimentaires infusés au CBD, tels que l’alcool de cannabis. De plus, la prévalence croissante de divers troubles neurologiques et psychiatriques entraîne l’adoption de l’alcool de cannabis en raison de ses propriétés non psychotropes, qui éliminent le risque de sensations induites par la drogue chez les consommateurs. De plus, les clients potentiels de boissons au CBD sont plus disposés à dépenser de l’argent pour produits CBD légaux, ce qui a un impact positif sur le taux de croissance du marché de l’alcool de cannabis.

Opportunité

Forte pénétration des boissons santé

La demande croissante de boissons santé et alcoolisées parmi les utilisateurs devrait stimuler la croissance du marché des boissons alcoolisées à base de cannabis au cours de la période de prévision. De plus, la disponibilité du produit dans de nouvelles saveurs devrait alimenter la croissance du marché des boissons alcoolisées à base de cannabis.

Contraintes

Politiques strictes

La plupart des produits à base de cannabis ne sont pas approuvés par la FDA, car leur force et leur pureté peuvent varier d’une marque à l’autre et même au sein d’une même marque, ce qui peut entraîner des résultats positifs moins que souhaités. En conséquence, leur utilisation est restreinte dans un certain nombre de pays.

Ce rapport sur le marché de l'alcool de cannabis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

Canopy Growth, l’une des plus grandes sociétés de cannabis au monde, a annoncé en juin 2021 qu’elle avait finalisé l’acquisition de The Supreme Cannabis Company et avait acquis 100 % des actions ordinaires émises et en circulation de Supreme.

STADA Arzneimittel AG, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques allemandes, entrera dans l’espace du cannabis médical en mars 2021 avec un accord avec la société canadienne MediPharm Labs pour le lancement de deux produits floraux, et six autres suivront

TCV Sciences, Inc. a annoncé la sortie des gommes calmes et sommeil PLUSCBDTM en mai 2021, deux gommes savoureuses qui favorisent des réponses saines au stress et des cycles de sommeil pour les personnes qui reprennent leurs routines normales.

Pfizer Inc. et GSK ont fusionné leurs activités respectives de soins de santé grand public en 2019 pour former GSK Consumer Healthcare, une coentreprise mondiale de soins de santé grand public.

Le marché de l’alcool de cannabis est segmenté en fonction du produit, de la source et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Bière infusée au cannabidiol

Vodka infusée au cannabidiol

Gin infusé au cannabidiol

Vin infusé au cannabidiol

Autres

Source

Huile de Cannabis CBD

Huile de cannabis THC

Application

Utilisation récréative

Autres

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de l’alcool au cannabis sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’alcool de cannabis sont

Le Groupe Cronos (Canada)

Tilray (États-Unis)

Marley Natural (États-Unis)

Aurora Cannabis (Canada)

Cara Therapeutics (États-Unis)

ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie)

Medcan Australie (Australie)

Sundial Growers Inc. (Canada)

Canopy Growth Corporation (Canada)

The Scotts Company LLC (États-Unis)

Aphria inc. (Canada)

VIVO Cannabis inc. (Canada)

Cannatrek (Australie)

SpeedWeed (États-Unis)

GW Pharmaceuticals plc. (ROYAUME-UNI)

Centre de santé Harbourside (États-Unis)

Steep Hill, Inc. (États-Unis)

CBD Einstein. (NOUS)

Cartes des mauvaises herbes (États-Unis).

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de l’alcool de cannabis

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’alcool de cannabis

Partie 05 : Segmentation du marché de l’alcool de cannabis par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

