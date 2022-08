Le marché de l’agrotourisme devrait atteindre une valeur de 8,21 milliards USD à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

L’agrotourisme fait référence aux entreprises qui combinent des activités agricoles et touristiques à des fins récréatives et de divertissement. L’agritourisme est également connu sous le nom d’agrotourisme, d’agriculture durable, de tourisme rural, d’agrotourisme, de tourisme agricole et de tourisme rural. Les activités d’agrotourisme comprennent des musées et des expositions agricoles, des danses de grange, des pistes cyclables, l’observation des oiseaux, des brasseries, des labyrinthes de maïs, des fleurs coupées, des cuisines à la ferme, des boutiques de ferme et des promenades aux herbes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’agrotourisme est évalué à 5,73 milliards USD pour atteindre la valeur de 8,21 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % sur la période de prévision. La croissance rapide des réservations en ligne a entraîné une expansion du marché de l’agritourisme au cours des sept prochaines années.

Dynamique du marché de l’agrotourisme

Conducteurs

Augmentation des réservations en ligne et augmentation des réseaux sociaux

Les touristes du monde entier trouvent que la réservation en ligne est une option pratique. De plus, l’utilisation des médias sociaux et la distribution efficace des sondages auprès des clients ont entraîné une augmentation des réservations en ligne sur la bourse.

Croissance rapide des outils de médias sociaux

Les outils de médias sociaux aident à améliorer l’engagement et la perspicacité des clients. Par conséquent, la popularité croissante des réservations en ligne alimentera la croissance du marché de l’agrotourisme au cours de la période de prévision.

Conformité normative

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions. L’augmentation du financement du gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure des soins de santé et la forte demande de soins de santé élargis ont une incidence positive sur le marché de l’agrotourisme.

Restrictions/Défis

L’évolution des politiques nationales a un impact significatif sur les initiatives d’agrotourisme, car les interventions touristiques aident le secteur agricole à survivre à toute restructuration économique d’un pays.

Este informe de mercado de agroturismo proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsas de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado , análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché.

Étendue du marché mondial de l’agrotourisme

Le marché de l’agrotourisme est segmenté en fonction de l’activité et du canal de vente. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Exercer

Rechercher

Génération de stratégie et de concept

Développement de concepts et d’exigences

Conception détaillée et développement de processus

vérification de la conception

Validation du processus

Transfert de fabrication et validation de conception

Support de production et commercial

canal de vente

entreprises de dispositifs médicaux

Entreprises pharmaceutiques

entreprises de biotechnologie

Organismes de recherche sous contrat

Analyse régionale/perceptions du marché de l’agritourisme

Le marché de l’agrotourisme est analysé et les tendances et informations sur la taille du marché sont fournies par pays, activité et canal de vente, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’agrotourisme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’agrotourisme en raison de l’expansion accélérée de l’industrie touristique de la province, l’Asie-Pacifique estimera le pourcentage de croissance le plus élevé du marché de l’agrotourisme au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de développement des infrastructures.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et de l’agrotourisme

Le paysage concurrentiel du marché Agritourisme fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’approche des entreprises liées au marché de l’agrotourisme.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’agrotourisme sont

Granja Liberty Hill (États-Unis)

Blackberry Farm LLC. (NOUS)

Rancho Willow-Witt (États-Unis)

Fromagerie Monteillet (États-Unis)

L’auberge de Valley Farms (EE. UU.)

Fermes de récolte fraîche (États-Unis)

Wheatacre Hall Barns (Royaume-Uni)

Orange Grove par Totalstay (Afrique du Sud)

Quadrant Australie ( Australie )

Sélectionnez Jours fériés (Canada)

Expedia Inc. (États-Unis)

Booking Holdings Inc. (EE. UU.)

Voyage en Chine (Pékin)

Groupe BCD (Pays-Bas)

Groupe des chefs de voyage (États-Unis)

Butterfield et Robinson (Canada)

