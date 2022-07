Le marché de l’agriculture verticale assistera à une accélération de la croissance au cours de la période 2022-2030

La taille du marché mondial de l’agriculture verticale était évaluée à XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030. L’agriculture verticale est une méthode non traditionnelle de culture, qui permet une récolte facile, aucun effet du climat, un rendement élevé, une utilisation minimale de pesticides, moins d’espace requis et moins de consommation d’eau.

Par exemple, un hectare de culture verticale équivaut à neuf hectares de culture traditionnelle en plein air et économise près de 200 tonnes d’eau au quotidien.

L’aéroponie, un mécanisme de croissance de l’agriculture verticale, utilise de la brume, mélangée à des nutriments vitaux, de l’eau et de l’oxygène, et la dirige vers les racines ouvertes des plantes pour leur croissance. Ce mécanisme de croissance est un système en boucle fermée qui utilise environ 95 % moins d’eau que l’agriculture de plein champ. Cette technique n’utilise pas de pesticides en plus de zéro production de déchets nocifs dans l’environnement. L’environnement contrôlé de l’aéroponie a la capacité de produire environ 70% de rendement en plus par rapport à l’agriculture traditionnelle.

La demande d’agriculture verticale devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision, en raison de divers facteurs tels que la popularité croissante des aliments biologiques, l’utilisation optimale de l’espace vertical et l’utilisation équilibrée de l’énergie, la facilité de surveillance et de récolte des cultures et la diminution des terres arables. . Cependant, les investissements initiaux élevés et l’implication de technologies naissantes entravent la croissance du marché. Néanmoins, l’augmentation de la population urbaine et la montée en flèche de l’adoption d’une agriculture axée sur la technologie devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché agricole vertical.

Le marché mondial de l’agriculture verticale est segmenté en fonction des composants, du mécanisme de croissance et de la région. Le segment de structure est divisé en structure basée sur le bâtiment et structure basée sur le conteneur. Sur la base des composants, le marché est classé en composants d’irrigation, éclairage, capteur, climatisation, matériaux de construction, etc. Le segment des matériaux de construction est divisé en serre en verre et serre en plastique.

Sur la base du mécanisme de croissance, le marché est classé en culture hydroponique, aéroponique et aquaponique. Sur la base de la région, il est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie, Singapour , et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Brésil, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste de LAMEA).

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont 4D Bios Inc., Aerofarms, Agrilution, AMHYDRO (American Hydroponics), Everlight Electronics Co., Ltd, Hort Americas, Illumitex Inc., Koninklijke Philips NV, Urban Crop Solutions et Sky Greens.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

PAR STRUCTURE

• Fermes verticales basées sur des bâtiments • Fermes verticales

basées sur des conteneurs

PAR COMPOSANT

• Composante d’irrigation

• Éclairage

• Capteur

• Contrôle du climat

• Matériau de construction

o Serre en verre

o Serre en plastique

• Autres

PAR MÉCANISME DE CROISSANCE

• Hydroponique

• Aéroponique

• Aquaponique

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Mexique

o Canada

• Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Pays-Bas

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie

o Singapour

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

est le Brésil

est l’Arabie Saoudite

est l’Afrique du Sud

est le Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS

• 4D Bios Inc.

• Aerofarms

• Agrilution

• AMHYDRO (American Hydroponics)

• Everlight Electronics Co., Ltd.

• Hort Americas

• Illumitex Inc.

• Koninklijke Philips NV

• Urban Crop Solutions

• Sky Greens