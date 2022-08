Le marché de l’agriculture urbaine bondit sur la plus forte croissance des revenus de 555,94 milliards USD à l’échelle mondiale d’ici 2028

Le rapport de marketing de l’agriculture urbaine a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale prospère et réussie. De plus, la situation du marché aux niveaux mondial et régional est fournie par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information revêt une immense importance pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent grandement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, le résultat, c’est-à-dire le rapport sur l’agriculture urbaine, est un excellent rapport de marché axé sur le client, de pointe et digne de confiance.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de l’agriculture urbaine

Le marché de l’agriculture urbaine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 555,94 USD. milliards d’ici 2028. L’augmentation de la demande d’aliments de grande qualité sans pesticides ni herbicides est le facteur qui accélère la croissance du marché de l’agriculture urbaine.

L’agriculture urbaine fait référence à la culture de plantes en intérieur et en extérieur, à la transformation des produits de sortie et à leur distribution dans la ville parmi les habitants locaux. Cette approche agricole offre de nombreux avantages, notamment la sécurité alimentaire pour les groupes à faible revenu, un accès accru aux fruits et légumes frais, des opportunités d’emploi et de formation et une diminution des impacts environnementaux grâce à moins d’emballage, de stockage et de transport. Cette pratique contribue à renforcer la sécurité alimentaire urbaine, la résilience urbaine et à faire face aux changements climatiques.

L’urbanisation rapide à travers le monde et la popularité croissante de l’agriculture urbaine en raison de l’offre de produits frais et nutritifs à des prix compétitifs et des coûts de transport réduits sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’agriculture urbaine. La croissance de l’adoption de l’agriculture urbaine en raison des nombreux avantages offerts tels que la sécurité et la transparence alimentaires, la durabilité urbaine, les facteurs de santé et de nutrition et l’éducation et la demande croissante de produits alimentaires cultivés localement parmi la population accélèrent la croissance du marché de l’agriculture urbaine. Le taux croissant de projets d’agriculture urbaine, car il crée des emplois, génère des revenus, stimule l’économie locale et aide les petites entreprises à se développer et l’adoption croissante d’aliments biologiques en raison de la prévalence des maladies chroniques agissent comme des facteurs influençant le marché de l’agriculture urbaine. La demande croissante d’aliments frais de haute qualité cultivés sans utilisation de produits chimiques, l’épuisement des eaux souterraines et l’augmentation du besoin de produire des légumes et des fruits dans des espaces étroits propulsent également le marché de l’agriculture urbaine. De plus, l’abordabilité des aliments frais, une productivité accrue par rapport à l’agriculture conventionnelle et l’investissement croissant dans ces projets ont un effet positif sur le marché de l’agriculture urbaine. En outre, la fourniture d’infrastructures vertes, la durabilité, l’intégration dans les plans des villes métropolitaines et les progrès et innovations technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’abordabilité des aliments frais, une productivité accrue par rapport à l’agriculture conventionnelle et l’investissement croissant dans ces projets ont un effet positif sur le marché de l’agriculture urbaine. En outre, la fourniture d’infrastructures vertes, la durabilité, l’intégration dans les plans des villes métropolitaines et les progrès et innovations technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’abordabilité des aliments frais, une productivité accrue par rapport à l’agriculture conventionnelle et l’investissement croissant dans ces projets ont un effet positif sur le marché de l’agriculture urbaine. En outre, la fourniture d’infrastructures vertes, la durabilité, l’intégration dans les plans des villes métropolitaines et les progrès et innovations technologiques offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût initial élevé et la limitation de la gamme de cultures sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché de l’agriculture urbaine. L’espace et la pollution devraient défier le marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision 2021-2028.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de l’agriculture urbaine dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’agriculture urbaine sont : UrbanFarmers, Urban Crop Solutions, SproutsIO, Sky Greens, Koninklijke Philips NV, FarmVisionAI, GrowUp Farms Ltd., Green Sense Farms Holdings, Inc., Gotham Greens, GARDEN FRESH FARMS, EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., Upward Farms, Brooklyn Grange farms, BrightFarms, AMHYDRO, Agrilution, Freight Farms, Inc., AeroFarms, Altius Farms

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’agriculture urbaine

Aperçu du marché mondial de l’agriculture urbaine

Concours mondiaux du marché de l’agriculture urbaine par les fabricants

Capacité mondiale de l’agriculture urbaine, production, revenus (valeur) par région

Offre agricole urbaine mondiale (production), consommation, exportation, importation par région

Production agricole urbaine mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de l’agriculture urbaine par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’agriculture urbaine

Analyse des coûts de fabrication de l’agriculture urbaine

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial de l’agriculture urbaine

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Étendue du marché de l’agriculture urbaine et taille du marché

Le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en fonction du type d’exploitation, du milieu de culture, de l’agriculture et du type de culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de ferme, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en commercial, communautaire, jardins potagers, entreprises et autres. Le commercial est en outre segmenté en terrain, environnement fermé et autres.

Sur la base du support de culture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en culture hydroponique, aquaponique et aéroponique.

Sur la base de l’agriculture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en agriculture en intérieur et en agriculture en plein air.

Sur la base du type de culture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en cultures vivrières et cultures non alimentaires. Les cultures vivrières sont en outre segmentées en céréales et céréales, légumes, fruits et autres. Les cultures non alimentaires sont en outre segmentées en herbes aromatiques, herbes médicinales, plantes ornementales et autres.

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché de l’agriculture urbaine contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour l’agriculture urbaine ? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial de l’agriculture urbaine? Quels sont leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ?

Quel était le statut du marché mondial de l’agriculture urbaine du marché de l’agriculture urbaine? Quelle était la capacité, la valeur de la production, le coût et le bénéfice du marché de l’agriculture urbaine?

Quel est le statut actuel du marché de l’agriculture urbaine de l’industrie de l’agriculture urbaine? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché de l’agriculture urbaine en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de l’agriculture urbaine compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne de marché de l’agriculture urbaine par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de l’agriculture urbaine ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

Quelles sont la dynamique du marché de l’agriculture urbaine du marché de l’agriculture urbaine? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de l’agriculture urbaine ?

