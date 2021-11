Le Marché de l’Agriculture numérique en Asie-Pacifique Devrait Générer d’Énormes revenus d’ici 2028 || BASF, Bayer-Monsanto, DowDuPont, Syngenta-ChemChina, KWS SAAT SE, Simplot, Netafim, Yara International

L’agriculture numérique applique des méthodes de localisation de précision et des informations agronomiques de qualité décisionnelle pour éclairer, prédire et affecter le continuum des problèmes de culture à travers la ferme. La culture est un processus décisionnel continu et continu de bout en bout, en temps réel, qui nécessite des décisions et des actions en temps opportun.

Les raisons populaires de l’adoption de l’agriculture numérique incluent la gestion des cultures et du bétail, la lutte antiparasitaire et la facilité de communication dans l’industrie. L’agriculture numérique donne aux agriculteurs un aperçu afin qu’ils puissent prendre des décisions qui amélioreront la productivité.

Leur but est de collecter et d’interpréter les données, et de donner les meilleures recommandations possibles aux agriculteurs (ou autres parties prenantes), en termes de gestion de l’eau, des sols et de la nutrition. Ces outils et services améliorent nos solutions globales de nutrition des cultures en aidant l’agriculteur avec une application précise et à temps.

À l’échelle mondiale, le secteur agricole adopte des technologies d’édition du génome et de sélection intelligente, et intègre des technologies numériques basées sur l’IA à la cartographie microbienne des sols pour augmenter la qualité de la production, développer des semences résistantes aux ravageurs et aux maladies, etc.

Acteurs Clés:

* BASF

* Bayer – Monsanto

* DouZaInes

* Syngenta – ChemChina

* KWS SAAT SE

* Simplot

* Netafim

* Yara International

Les autres acteurs clés sont: Raven Industries, Precision Planting, AG Leader Technology, Agco Corporation, John Deere, Teejet Technologies, Trimble, CropMetrics LLC, DeLaval International AB, Farmers Edge, Inc., Systèmes de pulvérisation, Dickey-John Corporation, Agriculture de Précision Topcon, DICKEY-john Corporation, Déploiement de drones et Plantation de précision.

Il a été démontré dans le rapport qu’un examen analytique approfondi des tendances de croissance pertinentes influençant le marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique affecte une discrétion commerciale impartiale et économe en temps parmi divers acteurs de premier plan, cherchant à s’implanter solidement dans le paysage concurrentiel du marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique, qui est régulièrement influencé de manière majeure par les facteurs micro et macro-économiques en cours ayant un ensemble persistant d’implications sur les tendances de croissance du marché susmentionné.

En raison de l’apparition soudaine de facteurs macroéconomiques dynamiques tels que l’indignation suscitée par le COVID-19, le marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique a été profondément affecté par les développements actuels, se manifestant ainsi par une myriade de modifications et de déviations tangibles par rapport au cours de la croissance régulière du marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique.

Par Type De Produit

* Capteurs dans les tracteurs

* Systèmes d’Automatisation et de Contrôle

* Appareils mobiles

* Autres

Par Application

* Terres agricoles et Fermes

* Coopératives Agricoles

Les sections suivantes de ce rapport polyvalent sur le marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique mettent spécifiquement en lumière les tendances populaires de l’industrie englobant à la fois les moteurs du marché et les tendances dominantes qui affectent systématiquement la trajectoire de croissance de manière visible. Le rapport apporte également un éclairage substantiel sur tous les principaux producteurs clés dominants sur le marché de l’agriculture numérique en Asie-Pacifique, en incluant des détails polyvalents sur des aspects tels que les déductions de production et de capacité. Un éclairage substantiel a également été mis sur d’autres éléments clés tels que la production globale, les activités pratiquées par les principaux acteurs, les meilleures pratiques de l’industrie.

Principaux Avantages:

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché de 2021 à 2028 afin de déterminer de nouvelles opportunités.

* L’analyse des cinq forces de Porter souligne la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions d’affaires stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

* Les principaux facteurs d’impact et les investissements majeurs sont mis en évidence dans la recherche.

* Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux recettes est mentionnée.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché.

