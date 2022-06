Le marché de l’affichage intelligent pourrait valoir 11 547,23 millions de dollars américains d’ici 2028, selon The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché de l’affichage intelligent jusqu’en 2028 – Analyse globale – par taille de couverture, taille, résolution et industrie », le marché devrait passer de 1 443,74 millions de dollars US en 2021 pour atteindre 11 547,23 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 36 % de 2022 à 2028.

Une nouvelle étude d’enquête statistique intitulée Smart Display Market examine quelques fonctionnalités critiques identifiées avec Smart Display Market couvrant l’état de l’industrie, l’examen de la division et la scène ciblée. Les idées terre-à-terre du marché sont référencées de manière simple et sans prétention dans ce rapport. Un rapport d’enquête essentiel de grande envergure et exhaustif présente diverses actualités, par exemple, des facteurs d’amélioration, des systèmes de mise à niveau des entreprises, un développement mesurable, un avantage monétaire ou un malheur pour aider les lecteurs et les clients à comprendre le marché à l’échelle mondiale.

En raison des avantages de l’affichage intelligent, il connaît une demande croissante de la part de nombreuses industries d’utilisation finale, telles que l’hôtellerie, la vente au détail, la santé et l’automobile. Avec l’utilisation croissante des technologies, l’utilisation d’appareils intelligents augmente, ce qui est directement proportionnel à la croissance du marché des écrans intelligents. Avec les progrès technologiques, les fabricants d’écrans intelligents ajoutent des éléments supplémentaires pour exploiter de nouvelles applications, telles que la signalisation, l’infodivertissement et l’automatisation domestique et industrielle. Cela encourage les pionniers de la technologie à fournir des solutions d’affichage intelligentes basées sur l’intelligence artificielle (IA). Les grandes chaînes d’hôtellerie et de vente au détail adoptent également des écrans intelligents pour réduire les coûts opérationnels et réduire la taille du personnel.

Le succès croissant des haut-parleurs intelligents contribue à l’innovation des écrans intelligents. Par exemple, en avril 2021, Google Nest Hub s’est associé à Guest Supply et Volara. De plus, Google Nest Hub fournit ses informations et services sans contact aux clients avec l’assistant vocal de Volara aux hôtels Guest Supply aux États-Unis. L’adoption croissante de technologies de pointe par diverses industries et la concurrence croissante sur le marché stimulent la croissance du marché des écrans intelligents.

Le rapport sur le marché de l’affichage intelligent comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché de l’affichage intelligent. Voici quelques participants éminents impliqués dans le Marché de l’affichage intelligent – Acteurs majeurs : Alphabet Inc. ; Amazon.com, Inc. ; LG Electronics ; GROUPE LENOVO LIMITÉ ; Magna International Inc.; Panasonic Corporation ; Sony Corporation ; Société BenQ ; NEXCOM International Co., Ltd. ; et Samsung Electronics Co., Ltd.

L’analyse du marché des écrans intelligents est segmentée en taille de couverture, taille, résolution et industrie. Sur la base de la taille de la couverture, le marché est en outre segmenté jusqu’à 12 pouces, au-dessus de 12 pouces – jusqu’à 32 pouces, au-dessus de 32 pouces – jusqu’à 52 pouces et au-dessus de 52 pouces. Sur la base de la taille, le marché des écrans intelligents est segmenté en signalisation, affichage et miroir. Sur la base de la résolution, le marché est segmenté en haute définition complète, ultra haute définition et autres. Sur la base de l’industrie, le marché est segmenté en appareils grand public et électroménagers, automobile, soins de santé, vente au détail et autres.

En raison de la pandémie de COVID-19, les acheteurs à faible revenu semblaient moins optimistes à l’égard des dépenses non essentielles, et leurs dépenses ont diminué d’environ 9 % en 2020 par rapport à 2019. Cela a eu un impact négatif sur les ventes de divers produits électroniques grand public, tels que montres intelligentes, trackers de fitness portables et écrans intelligents aux États-Unis. Cependant, au cours du troisième trimestre de 2020, les industries ont commencé à s’ouvrir, ce qui a repris les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les effets de la pandémie de COVID-19 ont affaibli le marché nord-américain des écrans intelligents ; cependant, le marché a connu un impact positif car la demande d’écrans intelligents a commencé à croître aux États-Unis alors que les industries des utilisateurs finaux ont commencé leurs opérations à partir du troisième trimestre de 2020.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des écrans intelligents dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

