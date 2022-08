Le marché de l’affichage atteindra 286,95 milliards de dollars d’ici 2029 : industrie analysée par taille, croissance, opportunités et tendances

Le rapport crédible sur le marché mondial de l’affichage offre des informations exploitables sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent élaborer des stratégies durables et lucratives. Sans oublier que le rapport analyse les conditions générales du marché telles que le prix des produits, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance du marché, ce qui aide les entreprises à décider de plusieurs stratégies. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la formulation de ce document de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. De plus, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions, les acquisitions, les tendances en matière d’innovation et les politiques commerciales sont également réévaluées sur le marché Display .rapport. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels.

Le marché mondial de l’ affichage était évalué à 150,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 286,95 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,41 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’écran LCD représente le segment technologique le plus important du marché respectif en raison de sa large utilisation dans les produits d’affichage au cours des dernières décennies. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

L’affichage comprend généralement un écran, une surface de sortie d’ordinateur et une surface de projection qui affiche du texte, des images graphiques à l’aide d’un tube à rayons cathodiques, d’une diode électroluminescente, d’un écran à cristaux liquides ou d’autres technologies. Il peut être appliqué à la télévision, aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs portables, aux véhicules, aux transports publics et à de nombreux autres secteurs.

Aujourd’hui, de nombreux écrans sont largement utilisés dans divers secteurs tels que le divertissement, les entreprises, les transports, la vente au détail, l’hôtellerie, l’éducation et la santé, entre autres. Ceux-ci permettent aux organisations de s’engager avec un public plus large. Ils aident également à créer un réseau centralisé pour les communications numériques.

Le rapport de premier ordre sur le marché de l’affichage permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes et de l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de marché estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. De plus, les entreprises peuvent tirer un grand profit de ces informations pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Tous les sujets clés de l’analyse des études de marché sont traités dans le document de marché mondial Affichage qui comprend la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche de premier ordre.

Conducteurs

Demande de promotion numérisée

L’augmentation de la demande de promotion numérisée de produits et services pour attirer l’attention du public cible agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’affichage. La demande croissante de produits basés sur OLED et les avancées technologiques, ainsi que le développement d’appareils portables intelligents, poussent davantage le marché.

Demande d’

affichages de panneaux numérisés 4K L’augmentation de la demande d’affichages de panneaux numérisés 4K avec le logiciel intégré et le lecteur multimédia accélère la croissance du marché. Ces enseignes offrent aux clients une solution d’affichage numérique Ultra HD abordable qui a un impact positif sur le marché.

Produits technologiquement avancés

L’émergence de produits innovants, tels que les systèmes de détection de fuites, les systèmes de surveillance à domicile et les produits monétaires complexes influencent davantage le marché. L’utilisation d’écrans à diodes électroluminescentes organiques dans les smartphones et les téléviseurs contribue à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de l’affichage.

Opportunités

En outre, l’adoption des écrans AMOLED, en particulier en raison de l’introduction de la 5G et des cas d’utilisation des écrans, offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’adoption d’écrans pliables et flexibles et l’augmentation de la demande de Micro-LED et les technologies mini-LED élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, la disponibilité d’alternatives à écran large, telles que les projecteurs et les écrans sans écran, et la baisse de la demande d’écrans du secteur de la vente au détail en raison du passage à la publicité en ligne devraient entraver la croissance du marché. En outre, les coûts élevés associés aux nouveaux produits basés sur la technologie d’affichage et l’émergence de nouveaux concepts d’affichage devraient défier le marché de l’affichage au cours de la période de prévision 2022-2029.

Segmentation : marché mondial de l’affichage

Le marché de l’affichage est segmenté en fonction du type d’affichage, du produit, de l’utilisation finale et de la technologie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’affichage Affichage à écran

plat Affichage à panneau

flexible Affichage à panneau

transparent

Produit

Affichage automobile Tablette

portable intelligente Affichage automobile Télévision Smartphone PC Moniteur et signalétique pour ordinateur portable

Technologie LED à

affichage direct

Micro-LED

OLED

LCD

Utilisation finale

Automobile

Santé

Défense et aérospatiale

Éducation

Sports et loisirs Biens de

consommation Commerce de

détail et hôtellerie

Banque, services financiers et assurance

Transport

Industrie

Principaux concurrents / acteurs du marché

Panasonic Corporation (Japon)

LG Display Co., Ltd (Corée du Sud)

HannStar Display Corporation (Taïwan)

AU Optronics Corp. (Taïwan)

Chi Mei Corporation. (Taïwan)

SAMSUNG (Corée du Sud)

SHARP CORPORATION (Japon)

Schneider Electric (France)

Siemens (Allemagne)

Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

SONY INDE. (Inde)

FUJITSU (Japon)

Chunghwa Picture Tubes, LTD. (Taïwan)

Barco. (Belgique)

BOE Technology Group Co., Ltd. (Chine)

Innolux Corporation (Taïwan)

Advantech Co., Ltd (Taïwan)

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de l’affichage ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Affichage ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de l’affichage?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Display ?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial de l’affichage

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial de l’affichage

Partie 05 : Segmentation du marché mondial de l’affichage par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Géographie Paysage

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

