Le marché de l’affichage 3D devrait rapporter 3 290,83 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 28,3 % : The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché de l’affichage 3D jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, technologie, application et géographie », le marché devrait passer de 575,09 millions de dollars américains en 2021 pour atteindre 3 290,83 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 28,3 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial de l’affichage 3D est segmenté en type, technologie et application. En fonction du type, le marché est segmenté en affichage 3D stéréoscopique et affichage 3D autostéréoscopique. Basé sur la technologie, le marché est classé en traitement numérique de la lumière, diode électroluminescente organique et diode électroluminescente. Sur la base des applications, le marché est segmenté en électronique grand public, automobile, médical, publicité, vente au détail, militaire et défense, etc. Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde, Corée du Sud , Japon et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste de la région MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM).

Le marché mondial de l’affichage 3D est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’Amérique du Nord était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’APAC et de l’Europe. La tendance à regarder des films en 3D sans lunettes est susceptible de stimuler le marché des écrans 3D en Amérique du Nord dans un proche avenir. Outre les films et les jeux, les ordinateurs portables et les ordinateurs de poche sont également susceptibles d’être compatibles 3D en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. L’affichage 3D autostéréoscopique, qui élimine le besoin de lunettes pour visualiser des images 3D, devrait avoir un impact substantiel sur le marché. De plus, la présence de grands acteurs du marché et l’augmentation des investissements pour l’avancement des produits dans la région font partie des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2021, LG Electronics USA (LG) a lancé une série multimédia 3D immersive pour commémorer la rentrée scolaire, qui a lancé le panneau d’affichage numérique haute définition géant de l’entreprise au-dessus de l’historique Times Square de New York.

Nombre croissant de partenariats industriels pour stimuler la croissance du marché

Les principaux domaines d’application actuels des écrans 3D sont les secteurs du marketing et de la publicité. Le médical, l’automobile et la défense devraient faire partie des domaines potentiels pour les écrans 3D. Les domaines d’application potentiels des technologies d’affichage 3D pourraient être sans précédent en nombre en fonction de la croissance positive et du développement technologique sur le marché.

AU OPTRONICS CORP. ; Innolux Corporation ; LG Electronics ; Mitsubishi Electric Corporation ; Panasonic Corporation ; Groupe Samsung ; Sharp Corporation ; Looking Glass Factory Inc. ; Light Field Lab, Inc. ; Leia Inc. ; Sony Corporation ; Toshiba Corporation ; et Fujifilm Corporation font partie des principales sociétés opérant sur le marché des écrans 3D.

En avril 2021, AUO a lancé une superbe série d’écrans ALED à Touch Taiwan 2021 avec une technologie et des applications micro LED de pointe en vitrine.

En septembre 2021, l’écran extensible de Samsung peut transformer le contenu 2D en scènes 3D animées.

