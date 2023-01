Le marché de l’acier électrique enregistrera un taux de croissance impressionnant de 25,09 milliards de dollars d’ici 2029

définition du marché

L’acier électrique est un matériau magnétique doux aux propriétés électriques avancées qui peut être utilisé dans diverses applications telles que les petits relais, les générateurs, les moteurs, les solénoïdes, etc. Il est également connu sous le nom d’acier laminé ou d’acier de transformateur ou d’acier au silicium . Les aciers électriques sont couramment utilisés comme matériaux magnétiques doux pour les applications électriques. L’acier électrique est divisé en acier électrique non orienté et en acier électrique à grains orientés. Ces matériaux sont utilisés pour transmettre, générer et fournir de l’électricité et des appareils électriques.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’acier électrique est évalué à 15,41 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 25,09 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,28 % entre 2022 et 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Obtenez la brochure du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-electrical-steel-market

Taille et analyse du marché

L’acier électrique est un acier spécialement conçu pour produire certaines propriétés magnétiques, ce qui se traduit par une faible perte de fer et une perméabilité magnétique élevée. Le marché de l’acier électrique devrait connaître une croissance importante à l’avenir. Les propriétés uniques des aciers électriques sont principalement déterminées par la proportion de silicium qu’ils contiennent. L’ajout de silicium augmente la résistivité, augmente la perméabilité et réduit la perte d’hystérésis. Cependant, des facteurs tels que l’investissement en capital et le coût de production élevé de l’acier électrique peuvent entraver la croissance du marché de l’acier électrique.

Le rapport d’analyse du marché de l’acier électrique de classe mondiale a des fluctuations de valeur en ce qui concerne l’augmentation ou la diminution du TCAC pour la période de prévision donnée. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Ce rapport de marché se concentre sur la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures de l’industrie. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché ont été identifiés et analysés de manière objective lors de la génération de ce rapport. Des informations de marché complexes et à la pointe de la technologie sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés dans le rapport sur l’acier électrique.

Analyse du modèle concurrentiel et de la part de marché de l’acier électrique

Le paysage concurrentiel du marché Acier électrique fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent qu’une approche d’entreprise liée au marché de l’acier électrique.

Certains des principaux acteurs du marché de l’acier électrique sont:

ArcelorMittal (Luxembourg)

POSCO (Corée)

voestalpine AG (Autriche)

Baosteel (Chine)

Nippon Steel (Japon)

United States Steel Corporation (États-Unis)

Voile (Inde)

Tata Steel (Inde)

ThyssenKrupp AG (Allemagne)

JFE Steel Corporation (Japon)

Pâques (Corée)

Groupe Hesteel Tangsteel Company (Chine)

Sinosteel (Taïwan)

ESL Steel Limited (Inde)

Jiangsu Shagang Su ICP Préparation (Chine)

Allied Electric Steel Company (États-Unis)

Hebei Puyang Iron and Steel Group (Chine)

Aperam (Luxembourg) et Sko-Die Inc (États-Unis)

Cleveland-Cliffs Inc. (États-Unis)

Slovénie Steel Group (Slovénie)

Lire le rapport d’analyse complet pour une meilleure compréhension (description, table des matières, liste des tableaux et graphiques, etc.) : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electrical-steel-market

Impact de Covid-19 sur le marché Acier électrique

Avec COVID-19 fermant les entreprises non essentielles et fermant les frontières, les restrictions de verrouillage ont eu un impact négatif sur le marché mondial de l’acier électrique. La pandémie a créé des problèmes en raison des délais limités d’expédition et de production. Les unités de fabrication et les chaînes d’approvisionnement ont été sévèrement impactées et les volumes de production ont chuté de manière significative. Cependant, certaines industries d’utilisation finale telles que l’énergie, l’automobile et la construction ont été négativement affectées. Les besoins des industries utilisatrices finales ont radicalement changé. De plus, la demande croissante d’énergie a augmenté le taux d’adoption des générateurs, des transformateurs et des unités d’alimentation sans coupure dans les établissements de santé.

développement récent

En mai 2020, voestalpine AG a lancé deux produits de film électrique pour l’industrie automobile, backlack-v et sovac. Cette expansion aidera l’entreprise à accroître ses revenus à l’avenir. Portée du marché mondial de l’acier électrique

Le marché de l’acier électrique est segmenté en fonction du type, de l’épaisseur, de la perte dans le noyau, de la densité de flux, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Écrivez

Acier à grains orientés (CGRO)

Acier électrique non orienté (CRNGO)

épaisseur

0,23 mm

0,27 mm

0,30 mm

0,35 mm

0,5 mm

0,65 mm

autre

Perte de fer

Moins de 0.9w/kg

0.90w/kg à 0.99w/kg

poids/kg à 1,29 poids/kg

1.30w/kg à 1.39w/kg

1.39w/kg ou plus

Densité de flux

Moins de 1,65 Tesla

1,65 Tesla à 1,69 Tesla

1,69 Tesla à 1,73 Tesla

1,73 Tesla à 1,76 Tesla

1,76 Tesla ou plus

Exiger

transformateur

inducteur

tambouriner

réacteur shunt

convertisseur

moteur

Ballast électronique

dynamo

Noyau d’enroulement

autre

utilisateur final

Énergie et puissance

appareils ménagers

auto

chantier et chantier

Aperçu régional / analyse supplémentaire du marché de l’acier électrique

Comme mentionné ci-dessus, le marché de l’acier électrique est analysé avec les perspectives et les tendances de la taille du marché par pays, type, épaisseur, perte de noyau, densité de flux, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acier électrique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’acier électrique en termes de part de marché et de revenus et continuera de montrer sa domination au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Cela est dû à la demande croissante d’acier électrique dans la région. La région Asie-Pacifique domine le marché de l’acier électrique, la Chine étant en tête de la production et de la consommation d’acier électrique non orienté. La Chine est en tête du marché de l’Asie-Pacifique en raison de la facilité de production et de consommation d’acier électrique non orienté.

L’Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’acier électrique non orienté pour les activités de construction commerciale dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données du pays.

Le nouveau rapport de recherche propose une approche systématique et descriptive du Marché de l’acier électrique mondial. Il construit la dynamique de l’industrie, la portée de croissance globale des différents segments, régions et autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à donner un compte rendu clair de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial de l’acier électrique.

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-electrical-steel-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société de conseil et d’analyse de marché innovante et nouvelle ère avec une durabilité inégalée et une approche avancée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures informations sur les consommateurs et à développer des connaissances exploitables pour aider votre entreprise à réussir sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure intelligence et d’une pratique conçue et consolidée à Pune en 2015. L’entreprise est née du secteur de la santé avec une main-d’œuvre beaucoup plus réduite et vise à couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse du cours. Par la suite, en 2018, la société a ouvert un nouveau bureau dans les locaux de Gurugram, a élargi ses divisions et élargi son champ d’activité, réunissant une équipe de talents hautement qualifiés pour stimuler la croissance de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles avec COVID-19, le virus ralentissant tout dans le monde, il est important que l’équipe d’études de marché dédiée de Data Bridge travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. Notre bande dessinée d’excellence. «

Nous fournissons des services tels que des rapports industriels validés par le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com