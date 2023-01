Le marché de l’acier électrique croîtra à un TCAC sain de 6,28 % entre les périodes de prévision

définition du marché

L’acier électrique est un matériau magnétique doux doté de propriétés électriques avancées utilisé dans de nombreuses applications telles que les petits relais, les générateurs, les moteurs électriques, les solénoïdes, etc. Aussi appelé acier laminé ou acier de transformateur ou acier au silicium . L’acier électrique est généralement utilisé comme matériau magnétique doux pour les applications électriques. L’acier électrique se compose d’acier électrique non orienté et d’acier électrique à grains orientés. Ces matériaux sont utilisés pour transmettre, générer et fournir de l’énergie électrique et des équipements électriques.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la tôle d’acier électrique devrait atteindre 25,09 milliards de dollars d’ici 2029, contre 15,41 milliards de dollars en 2021, enregistrant un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Analyse et taille du marché

L’acier électrique est un matériau en acier spécialisé dans la production de propriétés magnétiques spécifiques telles qu’une faible perte de noyau et une perméabilité magnétique élevée. Le marché de l’acier électrique devrait connaître une croissance importante dans les années à venir. Les propriétés uniques de l’acier électrique dépendent principalement du pourcentage de silicium présent dans l’acier électrique. Cependant, des facteurs tels que le coût de production élevé avec un investissement en capital dans la tôle d’acier électrique peuvent entraver la croissance du marché de la tôle d’acier électrique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Acier électrique

Le paysage concurrentiel du marché Acier électrique fournit des détails par concurrent. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissements dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacité de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché de l’acier électrique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’acier électrique sont:

ArcelorMittal (Luxembourg)

POSCO (Corée)

Voestalpine AG (Autriche)

Baosteel (Chine)

Nippon Steel Corporation (일본)

US Steel Company (États-Unis)

VOILE (Inde)

TATA Steel (Inde)

Thyssenkrupp AG (Allemagne)

JFE Steel Corporation (Japon)

Estill (Corée)

Groupe Hesteel Tangsteel Company (Chine)

China Steel (Taïwan)

ESL Steel Ltd. (Inde)

Jiangsu Shagang Group Su ICP (Chine)

Union Electric Steel Corporation (미국)

Hebei Fuyang Steel Group (Chine)

Aperam (Luxembourg) et Sko-Die Inc (États-Unis)

Cleveland-Cliffs Inc. (États-Unis)

Groupe sidérurgique slovène (Slovénie)

Impact du COVID-19 sur le marché de l’acier électrique

Comme COVID-19 a fermé les entreprises non essentielles et fermé les frontières, les restrictions de verrouillage ont eu un impact négatif sur le marché mondial de l’acier électrique. Les retards de transport et de production limités ont créé des problèmes entre les épidémies. Les unités de fabrication et les chaînes d’approvisionnement ont été durement touchées, ce qui a entraîné une baisse importante de la production. Cependant, certaines industries d’utilisation finale telles que l’énergie, l’automobile et la construction ont été touchées négativement. Les exigences des industries utilisatrices finales ont considérablement changé. En outre, l’augmentation de la demande d’énergie a accru l’adoption de générateurs, de transformateurs et d’installations d’alimentation sans interruption dans les établissements de santé.

développement récent

En mai 2020, voestalpine AG a lancé deux produits de sièges électriques pour l’industrie automobile : backlack-v et sovac. Cette expansion aidera l’entreprise à augmenter ses revenus futurs. Couverture du marché mondial de l’acier électrique

Le marché de l’acier électrique est segmenté en fonction du type, de l’épaisseur, de la perte de noyau, de la densité de flux magnétique, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments analysera les segments de croissance marginaux de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Catégorie

Acier directionnel (CGRO)

Acier électrique non orienté (CRNGO)

épaisseur

0,23 mm

0,27 mm

0.30MM

0.35MM

0.5MM

0,65 mm

Autre

perte de noyau

Moins de 0.9w/kg

0.90w/kg ~ 0.99w/kg

w/kg ~ 1.29w/kg

1.30w/kg ~ 1.39w/kg

Plus de 1.39w/kg

densité de flux magnétique

Moins de 1,65 Tesla

1,65 Tesla à 1,69 Tesla

1,69 Tesla à 1,73 Tesla

1,73 Tesla à 1,76 Tesla

Plus de 1,76 tesla

appliquer

Transformateurs

inducteur

batterie

réacteur shunt

convertisseur

moteur

ballast électrique

Générateur

noyau de la plaie

Autre

utilisateur final

énergie et puissance

appareils électroménagers

auto

architecture et construction

Autres analyses / informations régionales sur le marché de l’acier électrique

Le marché Acier électrique est analysé par pays, type, épaisseur, perte de noyau, densité de flux magnétique, application et utilisateur final référencés ci-dessus, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies.

Les pays couverts par le rapport de marché Acier électrique sont : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe , et le Japon. , Chine, Inde, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la tôle d’acier électrique en termes de part de marché et de revenus et continuera de dominer au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Cela est dû à la demande croissante d’acier électrique dans la région. L’Asie-Pacifique domine le marché de l’acier électrique, la Chine étant en tête en termes de production et de consommation d’acier électrique non orienté. En raison de la facilité de production et de consommation d’acier électrique non orienté, la Chine domine le marché de l’Asie-Pacifique.

Au cours de la période projetée, l’Europe devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la demande croissante d’acier électrique non orienté dans les activités de construction commerciale de la région.

