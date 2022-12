Le marché de l’acide sulfurique de qualité électronique atteindra 532,18 millions USD d’ici 2029

Définition du marché

L’acide sulfurique de qualité électronique est une partie importante des réactifs chimiques microélectroniques. Il est principalement utilisé dans les semi-conducteurs et l’assemblage et le traitement intégrés à très grande échelle. Ils sont explicitement fabriqués pour leur application en électronique, en particulier dans les cartes de circuits imprimés (PCB).

Le marché mondial de l’acide sulfurique de qualité électronique était évalué à 328,90 millions USD en 2021 et devrait atteindre 532,18 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Obtenez un exemple de copie PDF ici : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-electronic-grade-sulfuric-acid-market

Analyse et taille du marché Acide sulfurique de qualité électronique

L’acide sulfurique de qualité électronique est largement utilisé dans les batteries de voiture à base de plomb et les industries des engrais. La demande d’acide sulfurique a augmenté en raison de la croissance rapide des industries d’utilisation finale. Selon des rapports récents, le volume mondial d’acide sulfurique devrait passer de 2 86 616,9 kilotonnes en 2022 à 3 82 738,7 kilotonnes en 2032. La consommation d’acide sulfurique de qualité électronique représentait environ 30 % du total des réactifs ultra-purs. La demande croissante du secteur électronique devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les informations sur le marché couvertes par le rapport mondial Acide sulfurique de qualité électronique aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais aident également à décider de la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable. Ce rapport fusionne une analyse globale de l’industrie avec des évaluations et des prévisions précises qui, ensemble, apportent des solutions de recherche absolues et une clarté maximale de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Ce rapport d’activité traite de plusieurs marchés internationaux, notamment l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique, en accord avec les besoins du client. Pour élaborer un rapport d’étude de marché sur l’acide sulfurique de qualité électronique , les données ont été recueillies aux quatre coins du monde par une équipe expérimentée de ressources linguistiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide sulfurique de qualité électronique sont

INEOS (Royaume-Uni)

Produits chimiques KMG (États-Unis)

Logistique Chemtrade. (Canada)

KANTÔ KAGAKU. (Japon)

Linde plc (Irlande)

PVS Chemicals (États-Unis)

Spectrum Chemical (États-Unis)

Columbus Chemicals (États-Unis)

ASIA UNION ELECTRONIC CHEMICAL CORP. (ÉTATS-UNIS)

Chung Hwa Chemical Industrial Works, Ltd. (Taïwan)

Aurubis SA (Allemagne)

Merck KGaA (Allemagne)

Nouryon – Chambre de Commerce (Pays-Bas)

Seastar Chemicals Inc (Canada)

Supraveni Chemicals Pvt. Ltd (Inde)

Moses Lake Industries (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Parcourez le rapport d’analyse complet avec table des matières : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electronic-grade-sulfuric-acid-market

Portée du marché mondial de l’acide sulfurique de qualité électronique

Le marché de l’acide sulfurique de qualité électronique est segmenté en fonction du type, de la qualité, du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Acide sulfurique 95%

Acide sulfurique 96%

Acide sulfurique 97%

Acide sulfurique 98%

Acide sulfurique 99%

Grade

Parties par million (PPT)

Parties par milliard (PPB)

Produit

Application

Semi-conducteurs

Panneaux PCB

Médicaments

Utilisateur final

Divertissement

Communication et informatique

Appareils ménagers

Appareils portables

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide sulfurique de qualité électronique

Le marché de l’acide sulfurique de qualité électronique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, qualité, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide sulfurique de qualité électronique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l’utilisation croissante de l’acide sulfurique pour un large éventail d’applications dans la région.

On estime que l’Asie-Pacifique affichera une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation croissantes. En outre, la production croissante de biens électroniques dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine soutiendra la croissance de cette région.

Remplissez le formulaire de demande de précommande pour le rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-electronic-grade-sulfuric-acid-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com