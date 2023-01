Le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique devrait afficher une croissance significative d’ici 2029

Le rapport sur le marché de l’ acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique révèle la dynamique du marché clé de l’industrie.Ce rapport de renseignement comprend une enquête basée sur le scénario actuel, l’historique et les prévisions futures.Le rapport contient des informations relatives à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC , Différentes prévisions de marché liées à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux diagrammes, aux camemberts, aux prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit un aperçu complet des tendances et développements futurs du recherche de marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 140 283 720 USD d’ici 2029. Les principaux facteurs de croissance du marché de l’acide polylactique (PLA) sont la demande croissante d’emballages multicouches qui empêchent la pénétration de l’oxygène et de l’eau , la demande croissante d’alternatives d’emballage biodégradables dans l’industrie de l’emballage, le PLA peut remplacer les polymères à base de pétrole, l’agriculture. la demande de films plastiques biosourcés augmente et les gouvernements de divers pays imposent des réglementations strictes en matière de sécurité environnementale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique sont BASF SE, Futerro, NatureWorks LLC, TotalEnergies Corbion, Sulzer Ltd, Mitsubishi Chemical Corporation, TORAY INDUSTRIES, INC., Merck KGaA, Musashino Chemical Laboratory, Ltd., Evonik Industries AG, Polyvel Inc., UNITIKA LTD., Jiangxi Academy of Sciences Biological New Materials Co., Ltd., Shanghai Tongjieliang Biomaterials Co., Ltd., Zhejiang Hisun Biomaterials Co., Ltd. et Radici Partecipazioni SpA .

L’acide polylactique (PLA) est un plastique renouvelable principalement dérivé de matériaux renouvelables tels que l’amidon de maïs et la canne à sucre. L’acide polylactique (PLA) possède plusieurs propriétés mécaniques avantageuses par rapport aux autres polymères biodégradables. L’acide polylactique (PLA) est un polymère aliphatique thermoplastique, un bioplastique issu de la cristallisation de l’acide lactique. L’acide polylactique (PLA) a la formule (C3H4O2) n et est un polymère semi-cristallin, biodégradable et hydrophobe. L’acide polylactique (PLA) peut être décomposé en une gamme de composants biodégradables, ce qui le rend idéal pour une large gamme d’applications.

Le rapport sur le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités en termes de sources de revenus émergentes, de modifications réglementaires du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, etc. ., Lancements de produits, expansion géographique et innovations technologiques sur le marché. Pour des analyses et des scénarios de marché, veuillez nous contacter pour les profils d’analystes. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

définition du marché

La demande croissante d’alternatives d’emballage biodégradables dans l’industrie de l’emballage est un moteur important du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique. Le PLA peut remplacer les polymères à base de pétrole. La demande croissante de films plastiques biosourcés dans l’agriculture devrait stimuler la croissance du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique. La polyvalence du PLA et la préférence croissante des consommateurs pour les produits en plastique respectueux de l’environnement présentent des opportunités pour le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les problèmes de performances médiocres par rapport aux plastiques conventionnels entravent la croissance du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique

chauffeur

Demande croissante d’alternatives d’emballage biodégradables dans l’industrie de l’emballage

La pandémie a eu un impact positif sur la croissance de l’industrie de l’emballage. Cela a entraîné une forte demande d’emballages en plastique, y compris des alternatives écologiques au plastique telles que les matériaux d’emballage en PLA. Les fabricants de produits alimentaires qui avaient initialement opté pour d’autres types d’emballages se sont tournés vers les emballages à base de PLA car les produits sont économiques, sûrs et durables. De plus, à mesure que l’industrie de l’emballage augmente la durabilité pour maintenir la qualité des produits, les matériaux d’emballage en biopolymères tels que les matériaux à base de PLA augmentent à mesure que le PLA se décompose en eau et en dioxyde de carbone en environ 47 à 90 jours. Quatre fois plus rapide que les sacs à base de PET utilisés dans divers emballages. De plus, leur faible coût, l’utilisation de matières premières renouvelables et de déchets agro-industriels tirent leur demande,

Le PLA peut remplacer les polymères à base de pétrole

En plus de cela, l’acide polylactique est également utilisé dans la fabrication de divers composants utilisés dans le domaine automobile. L’acide polylactique est utilisé dans des applications telles que les pièces intérieures et les composants sous le capot. Ces produits sont connus pour réduire leur empreinte carbone en raison de leur forte teneur en bio. Le PLA possède de nombreuses propriétés telles que la résistance aux UV, la résistance aux chocs, la haute brillance, la stabilité dimensionnelle et la colorabilité. Ces facteurs en font une alternative à la plupart des plastiques traditionnels fabriqués à partir de produits pétroliers et de matières premières telles que le polyéthylène téréphtalate, le polycarbonate, le polybutylène téréphtalate, le butadiène acrylonitrile, l’acrylostyrène et le polyamide, des plastiques de choix pour les compartiments moteur et les intérieurs automobiles, entre autres utilisations.

Demande croissante de films plastiques biosourcés en agriculture

L’utilisation de paillis à base de PLA dans l’agriculture devrait augmenter à mesure que les gens deviennent plus conscients des problèmes d’élimination des films non dégradables. Le paillis est largement utilisé dans la culture des fruits et légumes. Le PLA a des propriétés mécaniques comparables aux produits de paillage existants et a l’avantage d’être entièrement biodégradable en une seule saison de croissance. Cela aura un impact positif sur la croissance du marché et agira comme une force motrice pour le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique.

Les gouvernements de divers pays imposent des réglementations strictes en matière de sécurité environnementale

En raison des préoccupations environnementales et des facteurs de changement climatique rapide, les organismes de réglementation tels que l’EPA et la FDA choisissent de plus en plus des plastiques biodégradables tels que l’acide polylactique (PLA) et s’efforcent de sensibiliser les consommateurs à l’utilisation de produits biodégradables.

Chance

La polyvalence du PLA

La polyvalence et l’utilisation généralisée du PLA dans différentes industries et applications offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique. Bas PLA est biodégradable et compostable industriellement. Parmi les premiers polymères renouvelables, nous pouvons concurrencer les polymères existants, en combinant leurs propriétés fonctionnelles telles que la transparence, la brillance et la rigidité. Le PLA est actuellement utilisé dans de nombreuses industries et applications, notamment l’emballage, la vaisselle jetable, les textiles, le pétrole et le gaz, l’électronique, l’automobile et l’impression 3D. Le marché devrait connaître des opportunités de croissance importantes dans un avenir proche en raison du large éventail d’utilisations de l’acide polylactique dans plusieurs industries et de la polyvalence de l’acide polylactique.

Les consommateurs sont de plus en plus enclins à utiliser des produits en plastique respectueux de l’environnement

De plus, les ressources de biomasse abondantes, les ressources axées sur la recherche, la forte demande de l’industrie en aval, l’approvisionnement en matériaux et les politiques de soutien du gouvernement créent d’importantes opportunités commerciales pour les bioplastiques dans ces régions. Cette croissance est également soutenue par une sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions plastiques durables et des efforts accrus pour éliminer l’utilisation du PLA plastique conventionnel non biodégradable. Les plastiques à base de pétrole traditionnellement utilisés mettent des décennies à se décomposer ou à se dégrader et restent dans les décharges pendant de longues périodes. Lorsque le PLA est jeté et réabsorbé dans le système naturel, il se décompose plus rapidement. De plus, les plastiques biodégradables tels que le PLA se décomposent beaucoup plus rapidement que les plastiques conventionnels sous l’activité microbienne.

Limites/Défis

Préoccupations concernant les coûts et les systèmes de compostage industriel spécifiques

En raison du manque de ressources ou de technologie et d’installations nécessaires pour extraire et fermenter de l’acide lactique et de l’acide polylactique de haute qualité, l’utilisation de l’acide polylactique dans les petites et moyennes entreprises a été confrontée à des défis. De plus, choisir les bons ingrédients PLA est un aspect critique que de nombreuses entreprises ne saisissent pas avec précision. Cela augmente le coût de production du PLA en raison du manque de technologie et de processus appropriés. La sélection des composants d’acide lactique corrects pour produire du PLA est une approche complexe qui doit être validée à l’échelle du laboratoire et de l’usine.

prix des matières premières imprévisibles

Les coûts de production de l’acide polylactique et des produits connexes ont considérablement augmenté en raison de l’augmentation des coûts des matières premières, du transport, de la consommation d’énergie et des produits chimiques, ce qui réduit les bénéfices des fabricants, des distributeurs et des fournisseurs. Par conséquent, cela entraîne des prix élevés pour les applications des utilisateurs finaux.

Problèmes de performances médiocres par rapport aux plastiques traditionnels

Les propriétés de faible barrière du PLA à l’air, à l’eau et à l’oxygène et sa faible résistance à la chaleur par rapport aux plastiques conventionnels sont quelques-uns des principaux problèmes de performance associés au PLA. Cela limite sa pénétration dans diverses industries, y compris l’électronique et l’automobile. De plus, de mauvaises propriétés mécaniques telles qu’une faible résistance aux chocs et à la traction, ainsi que l’aptitude au traitement limitent la pénétration du PLA dans diverses applications. Ces limites de performance du PLA sont un défi majeur pour la croissance du marché. De plus, le PLA est un polymère biosourcé et biodégradable composé de molécules d’acide lactique. En tant que polyester thermoplastique, il se ramollit lorsqu’il est chauffé et durcit lorsqu’il est refroidi.

développement récent

En juin 2022, le fabricant australien d’emballages alimentaires Confoil et BASF ont collaboré pour développer un plateau alimentaire en papier certifié compostable et à double cuisson. L’intérieur du bac à papier est enduit d’ecovio PS 1606 de BASF, un biopolymère compostable partiellement biosourcé et certifié spécialement développé pour le revêtement des emballages alimentaires en papier ou en carton. Ce partenariat renforcera la présence de l’entreprise sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique.

Portée du marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique est classé en fonction du type, de la matière première, de la forme, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Types de

PLLA racémique (acide poly-l-lactique)

PDLA (acide poly-d-lactique)

PLLA régulier (acide poly-l-lactique)

PDLLA (acide poly-dl-lactique)

Mélange PLA

Sur la base du type, le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cinq segments, à savoir le PLLA racémique (acide poly-l-lactique), le PDLA (acide poly-d-lactique), le PLLA conventionnel (poly-l- acide lactique), PDLLA (acide poly-dl-lactique) et mélange de PLA.

matière première

canne à sucre

maïs

manioc

betterave

autre

Sur la base des matières premières, le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en canne à sucre, maïs, manioc, betterave à sucre et autres.

former

Films et Feuilles

enrobage

fibre

autre

Sur la base de la forme, le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en films et feuilles, revêtements, fibres et autres.

application

Forfait

le transport

agriculture

médical

produit Electronique

textile

santé

autre

Sur la base des applications, le marché de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en emballage, transport, agriculture, médical, électronique, textile et hygiène.

utilisateur final

film plastique

bouteille

Dispositifs médicaux biodégradables

Quelles informations le Acide polylactique au Moyen-Orient et en Afrique (Rapport sur le marché du PLA) offre-t-il aux lecteurs ?

➜ Acide polylactique Moyen-Orient et Afrique (fragmentation PLA basée sur le type de produit, l’utilisation finale et la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Collaborations acide polylactique (acteur PLA), projets R&D, acquisitions et lancements de produits au Moyen-Orient et en Afrique

➜ Diverses réglementations gouvernementales sur la consommation d’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique

➜ L’impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de l’acide polylactique (PLA) au Moyen-Orient et en Afrique.

Divisé en 13 sections pour afficher le marché mondial de l’acide polylactique au Moyen-Orient et en Afrique (marché PLA :

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre deux : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre trois : Production par région

Chapitre quatre : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre sept : Portraits et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux de fabrication régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre onze : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Acide polylactique au Moyen-Orient et en Afrique (résultats et conclusion de l’étude de marché PLA, annexe, méthodologie et source de données

