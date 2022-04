Le marché de l’acide phosphorique reflétera une croissance significative au cours de la période 2021-2027 | Mosaic Company, Solvay- Rhodia , Israel Chemical Ltd, laxness AG, etc.

Le marché de l’acide phosphorique devrait atteindre 41,20 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à l’application croissante de l’acide phosphorique parmi les industries des utilisateurs finaux.

Le rapport d’étude de marché Acide phosphorique publié par Reports and Data est une étude d’investigation qui se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie, les expansions commerciales, la portée géographique, les segments et sous-segments du marché et l’analyse des coûts et de la chaîne de valeur.

Une part importante de l’acide phosphorique produit dans le monde est utilisée dans la production d’engrais. Il est principalement converti en trois sels de phosphate, à savoir l’hydrogénophosphate de diammonium (DAP), le monoammonium le phosphate dihydrogéné (MAP) et le superphosphate triple (TSP), qui sont très demandés par l’industrie agricole comme engrais. Le phosphore est un nutriment vital pour les plantes et est absorbé par les racines des plantes, généralement sous forme d’ ion phosphate dihydrogène dérivé de l’acide phosphorique.

Les principaux participants sont : Innopho Holdings Inc., Eurochem , Mosaic Company, Argium Inc., United Phosphorous Ltd., Solvay- Rhodia , CF Industries Holdings Inc., Israel Chemical Ltd., Vale SA et laxness AG, entre autres.

L’acide phosphorique dans l’industrie alimentaire et des boissons est utilisé comme additif alimentaire. Il est utilisé pour fonctionner comme agent de conservation ou pour conférer une forte saveur aux produits alimentaires. Il est le plus souvent consommé par le biais de boissons gazeuses. Il est responsable du goût particulier des colas. De plus, plusieurs thés en bouteille, punchs, boissons pour sportifs et boissons aromatisées aux fruits contiennent de l’acide phosphorique. Les sels d’acide phosphorique trouvent une application dans plusieurs produits laitiers pour altérer les protéines et modifier la valeur du pH pour produire un produit de meilleure qualité.

L’acide phosphorique est appliqué pour prévenir les séquelles de l’exposition des eaux souterraines au fer et au manganèse. Lorsqu’ils sont exposés à l’air, le manganèse et le fer oxydent et décolorent l’eau, qui à son tour forme des taches noir brunâtre à cause du manganèse ou des taches de rouille à cause du fer, que l’on trouve entre autres autour des drains de baignoire et du linge. De plus, l’acide phosphorique aide à prévenir et à empêcher la formation de tartre et la corrosion dans le système de distribution d’eau.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par méthode de production, le procédé par voie humide a contribué à la plus grande part de marché en 2018. La majeure partie de l’acide phosphorique est produite en déployant la méthode par voie humide, et l’acide phosphorique issu de ce procédé est utilisé dans la production d’engrais.

Par grade, le phosphore de qualité alimentaire devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait observer un taux de croissance plus rapide de 4,1 % sur la période 2019-2027.

Par industrie verticale, l’industrie agricole a dominé le marché avec environ 90 % de part de marché en 2018 et devrait connaître un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique détenait le plus grand marché en 2018 et devrait connaître un taux de croissance de 2,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrie agricole dans les pays en développement, dont la Chine et l’Inde, et l’augmentation du niveau de revenu disponible, entre autres, sont les facteurs responsables de la croissance du marché dans la région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acide phosphorique en fonction de la méthode de production, de la qualité, du canal de distribution, de la verticale de l’industrie et de la région :

Perspectives de la méthode de production (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Processus humide

Processus thermique

Processus de séchoir

Perspectives verticales de l’industrie (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2027)

Agriculture

nourriture et boissons

Pharmaceutique

Électronique

Traitement de l’eau

Les autres

Perspectives de qualité (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Grade électronique

Qualité alimentaire

Qualité technique

L’analyse régionale couvre les régions clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

