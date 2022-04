Le marché de l’acide lactique atteindra 2,5 milliards de dollars d’ici 2028, à un TCAC de 12,5 %

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de l’ acide lactique était évalué à 1,2 milliard USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 2,5 milliards d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial de l’acide lactique est fortement stimulé par la forte demande d’acide lactique et d’acide polylactique dans les applications des utilisateurs finaux et par une augmentation de la demande de ressources alternatives respectueuses de l’environnement.

L’acide lactique est un acide organique naturel qui est utilisé dans un large éventail d’industries, notamment les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, l’alimentation et, plus récemment, la médecine. L’acide lactique peut être fabriqué par la fermentation de sucre obtenu à partir de ressources renouvelables, ce qui en fait un produit bénéfique pour l’environnement qui a reçu beaucoup d’attention ces dernières années.

Basé sur l’application, l’acide lactique est largement présent dans divers aliments et boissons, du fromage aux gelées et aux boissons gazeuses. L’additif est largement utilisé dans l’industrie alimentaire pour aider à équilibrer l’acidité du fromage et pour ajouter de l’acidité aux desserts glacés et aux boissons gazeuses aux fruits. Il a été utilisé pour transformer le chou en choucroute et le lait en yaourt pendant des siècles. Les qualités antibactériennes de l’acide lactique, ainsi que sa capacité à allonger la durée de conservation, sont les principales raisons pour lesquelles les industriels de l’agroalimentaire l’utilisent dans leurs produits. Il améliore également la saveur.

Basé sur la forme, la poudre est principalement utilisée pour les aliments, les boissons comme agent aigre et régulateur de goût. La poudre d’acide lactique est une poudre d’acide L-lactique naturelle issue de la fermentation du glucose. L’acide L-lactique et le lactate de L-calcium sont mélangés pour le fabriquer. Le produit est un granule ou une poudre blanche avec une acidité douce et pure, une déliquescence et est soluble dans l’eau chaude. Ceci est largement utilisé comme additif alimentaire ou alimentaire, et il peut améliorer la saveur des aliments tout en prolongeant leur durée de conservation. Il est fréquemment utilisé comme exhausteur de goût dans les aliments en conserve, le pain, la farine, la pâtisserie, les aliments pour animaux et d’autres secteurs. Il est également bon pour réguler l’acidité d’une variété d’aliments solides et en poudre. Sa fonction exceptionnelle de modulation de la valeur du pH et sa capacité de bactériostase limitent efficacement le développement des micro-organismes tout en prolongeant la durée de conservation des aliments.

Basé sur l’utilisateur final, l’acide polylactique peut être utilisé dans des applications agricoles en incorporant un engrais à libération prolongée dans des feuilles d’acide polylactique ou des formes moulées, ainsi que des clips de plantes biodégradables. Bien que l’agriculture ait eu une faible part de marché pour les produits à base d’acide polylactique ces dernières années, des applications telles que les films de paillage à base d’acide polylactique devraient se développer dans le secteur agricole. Les films de paillage sont largement utilisés dans l’industrie des fruits et légumes. Le PLA a des qualités mécaniques égales aux matériaux de film de paillis conventionnels, avec l’avantage supplémentaire d’être totalement biodégradable en une seule saison de croissance.