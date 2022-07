Le marché de l’acide glycolique croît à un TCAC de 9,80% et par taille, part, demande, tendances et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur l’acide glycolique est encadré par les outils les meilleurs et les plus avancés pour collecter, enregistrer, estimer et analyser les données du marché. Les détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché couverts dans ce rapport aident à comprendre si la demande pour les produits va augmenter ou diminuer. Il contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse approfondie des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Toutes ces informations sont fournies sous une forme qui donne correctement une explication de divers faits et chiffres à l’entreprise.

Le marché mondial de l’acide glycoliqueconnaîtra un TCAC de 9,80 % pour la période de prévision 2022-2029. Croissance de la demande d’acide glycolique, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, utilisation croissante de l’acide glycolique pour un large éventail d’applications d’utilisateurs finaux, nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans la région Asie-Pacifique, et une poussée de l’industrialisation, en particulier dans les pays en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’acide glycolique .

Analyse du marché et aperçu du marché de l’acide glycolique

L’acide glycolique (C2H4O3) est un produit chimique incolore, inodore, soluble dans l’eau, non volatil et moins inflammable dérivé de plantes. L’acide glycolique (C2H4O3) est dérivé et extrait du raisin, de la betterave à sucre et de l’ananas. Par conséquent, l’acide glycolique offre de nombreuses applications bénéfiques qui se traduisent par son utilisation par de nombreuses industries d’utilisateurs finaux.

L’augmentation de la demande d’acide glycolique par l’industrie pharmaceutique dans la fabrication de produits de soins de la peau est à l’origine du taux de croissance du marché. La demande croissante d’acide glycolique dans la fabrication de produits industriels et ménagers, l’attention croissante portée aux apparences physiques, ainsi que la croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux dans les économies émergentes auront également un impact direct et positif sur le taux de croissance du marché. Prise de conscience croissante des avantages de l’acide glycolique par rapport aux alternatives, augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement des grandes entreprises, accélération du taux d’industrialisation, augmentation de la demande d’acide glycolique dans la fabrication d’adhésifs, prolifération croissante des médias sociaux,

Portée du marché mondial de l’acide glycolique et taille du marché

Le marché de l’acide glycolique est segmenté en fonction de la source, de la pureté niveau, grade et application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base de la source, le marché de l’acide glycolique est segmenté en synthétique et naturel.

Sur la base du niveau de pureté, le marché de l’acide glycolique est segmenté en 99% de pureté, 70% de pureté, 60% de pureté, 30% de pureté et autres.

Sur la base de la qualité, le marché de l’acide glycolique est segmenté en qualité technique, qualité pharmaceutique et qualité industrielle.

Sur la base de l’application, le marché de l’acide glycolique est segmenté en soins personnels et dermatologie, industrie, ménage, bronzage et teinture, agriculture, adhésif, médical et alimentaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’acide glycolique

Le paysage concurrentiel du marché Acide glycolique fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’acide glycolique.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de l’acide glycolique sont Merck KGaA, The Chemours Company, CABB GmbH, China Petrochemical Corporation, Water Chemical Co., Ltd, Zhonglan Industry Co., Ltd., Shandong Xinhua Pharma, Phibro Animal Health Corporation. , HeBei ChengXin, Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd., Avid Organics, Jiaxing Jlight Chemicals Co., Ltd., Taida Sinopec CO., Ltd, CrossChem LP, Sancaiindustry, Mehul Dye Chem Industries, Siddharth Chlorochem, Velocity Chemicals Ltd. , TCI Chemicals (Inde) Pvt. Ltd., et Parchem produits chimiques fins et spécialisés, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché de l’acide glycolique

Le marché de l’acide glycolique est analysé et des informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, source, niveau de pureté, qualité et application, comme indiqué ci-dessus.

La région Asie-Pacifique domine le marché de l’acide glycolique en raison de la demande croissante d’acide glycolique par l’industrie des soins personnels et des cosmétiques dans la région, de la demande croissante de diverses industries d’utilisation finale, de l’augmentation des activités de recherche et développement, de l’amélioration de la norme de vie, politiques d’investissement du gouvernement en vue de favoriser la croissance industrielle, croissance économique élevée dans les pays émergents, croissance rapide de la demande en tant qu’agent de teinture et de tannage dans l’industrie du cuir, disponibilité abondante de matières premières et investissements croissants de divers publics et des fabricants privés en Asie-Pacifique.

