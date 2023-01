Le marché de l’acide fluorhydrique anhydre devrait enregistrer 2526,36 millions USD et croître à un TCAC de 4,50% au cours de la période de prévision

Analyse et taille du marché

Le fluorure d’hydrogène anhydre est le matériau de base pour la fabrication de fluor et de composés contenant du fluor tels que les flupropolymères, les produits chimiques fluorés et les tensioactifs. L’utilisation principale du fluorure d’hydrogène anhydre est dans la préparation d’autres composés de fluorures inorganiques pour la fluoration de l’eau, utilisés comme fondants et catalyseurs, et dans la fabrication de céramiques et de verre. L’acide fluorhydrique anhydre est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de produits chimiques fluorés. D’autres applications telles que le décapage de l’acier, le traitement des métaux et le traitement de surface des métaux, entre autres, devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide fluorhydrique anhydre était évalué à 1700,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2526,36 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production analyse et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Le fluorure d’hydrogène anhydre est un gaz toxique incolore à odeur piquante à température ambiante et existe principalement sous forme de dimère H2F2 en dessous de la température de 19,9°C. C’est un liquide volatil mobile incolore. Il est miscible à l’eau dans n’importe quel rapport avec la formation d’acide fluorhydrique. Il forme un mélange azéotropique avec l’eau à une concentration de 35,4% de HF. Le fluorure d’hydrogène anhydre est formé à partir de matières premières naturelles telles que le spath fluor. Dynamique

du marché de l’acide fluorhydrique anhydre

Conducteurs

Augmenter la demande dans l’industrie chimique

L’industrie chimique a largement utilisé l’acide fluorhydrique anhydre. L’acide fluorhydrique anhydre est utilisé comme matériau intermédiaire pour la production de fluoropolymères et de fluorocarbures qui présente un potentiel élevé de génération de revenus. Cela comprend la fabrication de HFC, CFC, HCFC et HFO, entre autres. Ceci, à son tour, est stimulé par la demande de produits de climatisation et de réfrigération qui devraient stimuler la croissance de l’acide fluorhydrique anhydre.

Très utilisé dans les tensioactifs

L’acide fluorhydrique anhydre (HF) est un ingrédient courant dans les solutions de nettoyage de lave-auto car il est relativement peu coûteux et très efficace. Particules provenant de l’usure des pneus de frein, des plaquettes et des disques et de l’abrasion de la surface de la route accumulées à l’extérieur des automobiles qui sont agressivement éliminées par l’utilisation de solutions de nettoyage de lave-auto contenant du HF. Les propriétés uniques du HF anhydre pour dissoudre la plupart des métaux, la silice, le béton et les oxydes métalliques provoquent une décomposition efficace de la poussière, de la rouille et de la crasse de la route sur les automobiles.

Des opportunités

Augmentation du nombre de marchés émergents

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les acquisitions et les fusions pour accroître leur présence tout au long de la chaîne de valeur. La majorité des acteurs du marché de l’industrie se concentrent sur les progrès des produits et ciblent le développement de nouveaux produits aux propriétés écologiques pour répondre à un marché d’applications plus large, ce qui créera des opportunités rentables pour la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide fluorhydrique anhydre sont:

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Solvay (Belgique)

INEOS (Royaume-Uni)

DERIVADOS DEL FLUOR (DDF) (Espagne)

Air Products Inc. (États-Unis)

Industries chimiques Morita co. Ltd (Japon)

Sinochem Lantian Co., Ltd. (Chine)

Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Chine)

Yingpeng Chemical Co. Ltd. (Chine)

Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. (Chine)

Dongyue Group Co, Ltd (Chine)

Produit chimique Fujian Shaowu Yongfei

Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co., Ltd. (Chine)

, Shaowu Huaxin Chemical CO., LTD. (Chine)

Juhua Group Corporation (Chine)

3F Industries Limited (Inde)

Groupe Fubao (Chine)

Impact du COVID-19 sur le marché Acide fluorhydrique anhydre

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a au contraire affecté le marché mondial du fluorure d’hydrogène anhydre (AHF). Plusieurs organisations du marché du fluorure d’hydrogène anhydre (AHF) sont tenues de mettre fin à leurs activités de création et d’assemblage, en raison de la propagation de l’infection. De plus, en raison de nouvelles décisions gouvernementales, les activités commerciales ont été arrêtées, ce qui a un impact direct sur le flottement des revenus du marché du fluorure d’hydrogène anhydre (AHF).

Portée du marché mondial de l’acide fluorhydrique anhydre

Le marché de l’acide fluorhydrique anhydre est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Mise à niveau

Grade UP-S

Grade UP-SS

Classe EL

Application

Production de fluorocarbures

Production de dérivés fluorés

Décapage des métaux

Gravure et nettoyage du verre

Raffinage de pétrole

Production de combustible d’uranium

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide fluorhydrique anhydre

Le marché de l’acide fluorhydrique anhydre est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide fluorhydrique anhydre sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’acide fluorhydrique anhydre en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’acide fluorhydrique anhydre dans cette région. La région Asie-Pacifique est en tête du marché de l’acide fluorhydrique anhydre en raison de la croissance rapide des industries des dispositifs semi-conducteurs, des progrès technologiques et de l’industrialisation dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Europe devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de l’augmentation de la production de produits chimiques fluorés et de la présence d’acteurs clés majeurs dans cette région.

