Le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) monterait en flèche jusqu’à 853,23 millions USD d’ici 2029

Définition du marché

L’acide diméthylol propionique (DMPA) est un composé chimique dont la formule chimique est l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique. C’est un composé organique avec deux groupes hydroxyle et un carboxyle. L’acide diméthylol propionique (DMPA) est un solide cristallin non toxique et inodore qui est utilisé dans plusieurs synthèses.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) devrait subir un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 577,50 millions USD en 2021, atteindrait 853,23 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Analyse et taille du marché

L’acide diméthylolpropionique est un composé organique cristallin qui gagne progressivement du terrain sur le marché. L’acide diméthylolpropionique (DMPA) est principalement utilisé dans la fabrication des dispersions aqueuses anioniques de polyuréthane et il est également utilisé dans le domaine des élastomères d’uréthane, des revêtements en poudre , des revêtements en esters époxy, des adhésifs, etc. La demande d’acide diméthylolpropionique pour la production de résines hydrosolubles et l’amélioration de sa stabilité devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

La mission de production et de gestion du marketing des biens et services est simplifiée et rendue efficace grâce au rapport d’étude de marché sur l’acide diméthylolpropionique (DMPA). Une étude de marché de ce rapport traite également de l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Les méthodes supérieures d’analyse SWOT et d’analyse des cinq forces de Porter, qui sont hautement préférées par les entreprises, sont exploitées de manière approfondie dans ce rapport d’étude de marché. Ces méthodes analysent et évaluent toutes les données de recherche primaires et secondaires de ce rapport. Le meilleur rapport sur le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) aide également les entreprises à prendre de meilleures décisions, à gérer la commercialisation de biens ou de services et à atteindre une meilleure rentabilité en priorisant les objectifs du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) sont:

Perstorp (Suède)

Henan Tianfu Chemical Co. Ltd. (Chine)

Jiangxi Nancheng Hongdu Chemical Technology Development Co., Ltd. (Chine)

Geo Specialty Chemicals Inc (États-Unis)

Shenzhen Vtolo Chemicals Co, Ltd, (Chine)

Laboratoires Lemman International Co., Ltd (Chine)

CD Bioparticules (États-Unis), Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Yigyooly Enterprise Limited (Chine)

Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd. (Chine)

Biosynth Carbosynth (Suisse)

Portée du marché mondial de l’acide diméthylolpropionique (DMPA)

Le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Dispersion de polyuréthane

Résines

Revêtement en poudre

Application

Adhésif

Encollage de fibre de verre

Couche de finition automobile

Finition du bois

Utilisateur final

Peintures et revêtements

Bâtiment et construction

Industrie automobile

Textile et cuir

Industriel

Meubles et tapisserie d’ameublement

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide diméthylolpropionique (DMPA)

Le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et industrie d’utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’acide diméthylolpropionique (DMPA) au cours de la période de prévision 2022-2029. Cela est dû à la forte demande et aux innovations dans les industries des revêtements et des produits chimiques. L’Europe continuera de projeter le taux de croissance annuel le plus élevé pour cette période en raison de l’évolution rapide des centres de fabrication et de la forte demande des secteurs de développement des infrastructures.

