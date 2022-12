Le marché de l’acide alpha-linolénique devrait croître à un TCAC de 4,20% au cours de l’année de prévision 2029

Le marché de l’acide alpha-linolénique était évalué à 2 410,00 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3 349,34 millions de dollars américains d’ici 2029 à un TCAC de 4,20 % sur la période de prévision. Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité liées à l’entreprise représentées géographiquement, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix, et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

L’augmentation des investissements dans l’augmentation de la production du produit, l’augmentation du nombre d’améliorations dans le système de distribution, l’utilisation croissante du produit comme substitut à un certain nombre de produits et la croissance de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance de le marché de l’acide alpha-linoléique dans la période de prévision mondiale de 2022 à 2029.

Dynamique du marché mondial de l’acide alpha-linolénique

chauffeur

Des investissements croissants dans la production

Le principal moteur du marché de l’acide alpha-linolénique est l’augmentation des investissements dans le secteur manufacturier auprès de divers utilisateurs finaux à travers le monde. Les principaux fabricants se concentrent sur l’expansion de leur production pour augmenter leur capacité de production, car la demande d’acide alpha-linolénique a considérablement augmenté pour diverses utilisations telles que les soins personnels, l’alimentation et les produits pharmaceutiques, ainsi que d’autres industries d’utilisation finale. Tous ces facteurs alimentent la croissance du marché de l’acide alpha-linolénique.

Augmentation de l’utilisation du produit

L’utilisation croissante de l’acide alpha-linolénique dans l’industrie stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’acide alpha-linolénique inhibe la production de mélanine et réduit l’hyperpigmentation. Sa propriété anti-inflammatoire est bénéfique pour les peaux sujettes aux imperfections et améliore l’hyperpigmentation. Tous ces facteurs alimentent la croissance du marché de l’acide alpha-linolénique.

Opportunités

Augmentation de la demande dans les industries des utilisateurs finaux

Augmentation de la consommation d’acide alpha-linolénique sur le marché pour certains problèmes de santé tels que le cœur et les vaisseaux sanguins, le durcissement des artères, certaines maladies cardiaques et l’hypertension artérielle. Il est également utilisé pour réduire les caillots sanguins qui se forment dans les vaisseaux. La consommation accrue d’acide alpha-linolénique dans une variété d’applications telles que les soins personnels, les cosmétiques, les aliments et les boissons et d’autres segments a créé de nombreuses opportunités lucratives pour le marché de l’acide alpha-linolénique.

Impact du COVID-19 sur le marché Acide alpha-linolénique

Le Covid-19 a durement touché presque toutes les industries de consommation en raison des protocoles de verrouillage mis en place par le gouvernement pendant la pandémie. La chaîne d’approvisionnement et les unités de fabrication ont été durement touchées pendant la pandémie, bien que cela ait varié d’une industrie à l’autre. Cependant, le secteur de l’alimentation et des boissons a subi une énorme poussée dans l’ère pandémique et post-pandémique en raison de l’offre importante et de la demande des consommateurs post-pandémique.

Étendue du marché mondial de l’acide alpha-linolénique

la source

graine

noix

huile végétale

Autre

applications

Manger

compléments alimentaires

médicament

cosmétiques et soins personnels

produits amincissants

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Acide alpha-linoléique

Certains des principaux acteurs du marché de l’acide alpha-linolénique sont :

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Croda International Plc (Royaume-Uni)

KD Pharma Group SA (Allemagne)

GeroNova Research, Inc. (États-Unis)

Source Naturals (États-Unis)

