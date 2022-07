Le marché de l’acide acrylique glaciaire connaît une forte croissance d’ici 2028

La portée de notre étude récente sur les « Prévisions du marché de l’acide acrylique glaciaire jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application (Couches ; Hygiène adulte et féminine ; Détergents ; Adhésifs, revêtements et scellants ; Traitement de l’eau ; et autres), « Comprend les facteurs qui alimentent la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus, et l’analyse des parts de marché, ainsi que l’identification des acteurs importants du marché et leurs développements clés.

Le marché de l’acide acrylique glacial était évalué à 2 607,67 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 3 351,24 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 3,6 % de 2021 à 2028.

L’acide acrylique glacial est un co-monomère d’acide carboxylique particulier. Il copolymérise facilement avec le méthacrylate acrylique et méthacrylique, l’acide nucléique, l’acétate de vinyle, le styrène, le butadiène, l’acrylonitrile, le chlorure de vinyle, le décodeur maléique et le chlorure de vinylidène. L’acide acrylique glacial est principalement utilisé comme a L’autre nom de l’acide acrylique glacial est l’acide 2-propénoïque. L’acide acrylique glacial offre des avantages notables en tant que comonomère dans une vaste gamme de finitions, de revêtements, de mastics, d’adhésifs, d’encres, d’épaississants à base d’acrylique et de vinyle acrylique. floculants et lubrifiants, entre autres.En outre, le GAA est utilisé pour fabriquer des polymères utilisés dans des applications allant des hydrogels médicaux aux polymères superabsorbants en passant par les détergents.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Acide acrylique glacial

La pandémie de COVID-19 en cours a radicalement modifié le statut du marché de l’acide acrylique glacial et a eu un impact négatif sur sa croissance. L’épidémie a diminué l’efficacité opérationnelle et interrompu les chaînes de valeur, en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales, créant ainsi des revenus. . Pertes et dommages. Les perturbations de la chaîne de valeur ont limité l’approvisionnement en matières premières, ce qui, à son tour, entrave la croissance du marché et affecte le développement des industries d’utilisation finale. Cependant, alors que les économies prévoient de relancer Avec la prise de conscience croissante de la durabilité et de la diversification des bases d’application en période post-pandémique, la demande d’acide acrylique glacial devrait faire d’énormes bonds en avant.Selon la Société financière internationale, l’épidémie de COVID-19 devrait ralentir investissements dans le secteur de l’eau globalement.

Une enquête menée par le Global Water Leaders Group a prédit que la demande en eau industrielle chutera d’environ 27 % en raison de l’épidémie. En outre, le Global Water Leaders Group a déclaré que les services publics d’eau et d’assainissement dans le monde devraient voir des réductions de collecte de revenus de 15 % en moyenne en raison de Ainsi, le secteur de l’eau devrait connaître une baisse de la demande de produits chimiques de traitement de l’eau, ce qui aurait un impact négatif sur le marché de l’acide acrylique glacial.Néanmoins, des mesures efficaces prises par des associations – telles que Industrial Fabrics Association International – soutenues par des initiatives gouvernementales positives pour sauvegarder leurs travailleurs de la santé de première ligne devraient stimuler l’industrie textile, ce qui renforcerait la demande d’acide acrylique glacial dans les années à venir.

Marché de l’acide acrylique glaciaire – basé sur l’application

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’acide acrylique glacial est classé en couches ; hygiène adulte et féminine ; détergents ; adhésifs, revêtements et produits d’étanchéité ; traitement de l’eau ; et autres. Le segment des couches a dominé le marché au cours de la période de prévision. En outre, le segment des couches L’acide acrylique glacial est utilisé dans les polymères superabsorbants qui sont largement utilisés dans les couches jetables pour bébés.Les polymères superabsorbants sont des polyacrylates réticulés qui absorbent et retiennent plus de cent fois leur propre poids en liquide.

Marché de l’acide acrylique glaciaire – Acteurs clés

The Dow Chemical Company ; Arkema ; BASF SE ; Sasol ; Tasnee ; HAITUNG CHEMICALS CO., LTD. ; Mitsubishi Chemical Corporation ; NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. ; Formosa Plastics Corporation ; et BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd font partie des acteurs bien établis opérant sur le marché mondial de l’acide acrylique glacial.

La taille globale du marché mondial de l’acide acrylique glacial a été dérivée conformément aux sources primaires et secondaires.Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché.En outre, Les participants à ce processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence du marché et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés, spécialisés dans le marché mondial de l’acide acrylique glacial. .

