Le marché de l’acétylacétone reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

Marché de l’acétylacétone – Principaux résultats de la recherche

Taille du marché mondial de l’acétylacétone en 2022 – près de XX millions de dollars américains.

Le marché de l’acétylacétone devrait croître à un TCAC de plus de XX au cours de la période 2022-2030.

L’Asie de l’Est et l’Europe devraient rester les plus grands marchés régionaux du marché mondial de l’acétylacétone

L’Asie de l’Est et l’Europe sont les principales régions du marché de l’acétylacétone, en raison de l’adoption croissante de l’acétylacétone comme matière première pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques.

Des synergies de distribution et de commercialisation entre les entreprises pour exploiter les perspectives de croissance du marché de l’acétylacétone.

De nombreux acteurs du marché établi de l’acétylacétone cherchent à établir des liens solides avec des fournisseurs et des distributeurs.

Le segment de la synthèse des composés hétérocycliques devrait rester le segment d’application le plus préféré sur le marché de l’acétylacétone.

La croissance de ce segment peut être principalement attribuée à la croissance mondiale du marché chimique. Certains des facteurs tels que la rentabilité et la demande croissante de produits pharmaceutiques devraient propulser la croissance du marché de l’acétylacétone.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00035

Les 5 principaux facteurs qui façonnent le marché de l’acétylacétone

Acétylacétone : utilisation croissante en tant qu’intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques

L’acétylacétone continue de gagner une forte demande pour la synthèse de composés hétérocycliques et de biomolécules. L’acétylacétone trouve une large utilisation pour sa formation intermédiaire pharmaceutique et agrochimique. La demande mondiale d’acétylacétone augmente en raison de la prévalence croissante d’utilisateurs finaux tels que les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques, les revêtements et les produits pétrochimiques, pour n’en nommer que quelques-uns, où l’acétylacétone est largement utilisée pour la production.

Le lancement de nouveaux produits et les accords de distribution sont les principales tendances du marché de l’acétylacétone

Des acteurs clés du marché tels que Daicel Corporation et Wacker Chemie AG, entre autres, se concentrent sur l’expansion de leurs portefeuilles de produits d’acétylacétone par le biais d’accords de distribution et du lancement de nouveaux produits.

La demande croissante de produits pharmaceutiques devrait créer une forte demande d’acétylacétone

Selon les données du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (2015), entre 2015 et 2030, le nombre de personnes dans le monde âgées de 60 ans ou plus devrait augmenter de 56 %, passant de 901 millions à 1,4 milliard, ce qui devrait se traduire par une croissance robuste du marché pharmaceutique. Ceci, à son tour, devrait stimuler dans une large mesure le marché de l’acétylacétone.

Introduction de produits agrochimiques tels que les fongicides et les pesticides qui devraient propulser la croissance du marché de l’acétylacétone au cours de la période de prévision

Manufacturers are constantly improving their agrochemical products so as to meet the increasing demand for quality food. The increasing demand for agrochemical products such as fungicides, pesticides, and others is expected to increase the demand for acetylacetone, as it’s used as a raw material for multiple agrochemical products.

Emerging Countries Promise New Opportunities of Growth

La Chine devrait contribuer à une part élevée des revenus du marché mondial de l’acétylacétone en 2018. Cependant, une croissance substantielle est attendue dans des pays comme l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, car les gouvernements et les acteurs privés se concentrent sur l’amélioration de la qualité des soins de santé dans ces pays. des pays. Parmi les pays émergents, la Chine devrait présenter des opportunités de croissance soutenues pour les acteurs du marché de l’acétylacétone. En raison de la forte croissance de la Chine, l’Asie de l’Est devrait devenir un marché lucratif au cours de la période de prévision.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00035

Analyse de la structure du marché de l’acétylacétone