Le marché de l’acétate de butyle devrait collecter 8,60 milliards de dollars d’ici 2027 | Rapports et données

Le marché de l’acétate de butyle devrait atteindre 8,60 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’acétate de butyle ou l’acétate de n-butyle est un composé organique avec une formation liquide incolore et a une odeur sucrée et fruitée caractéristique. L’acétate de butyle est largement mélangé comme solvant et diluant dans les laques et les revêtements et les adhésifs et les mastics pour son coût relativement faible, sa faible toxicité et son odeur agréable. Il est couramment utilisé dans les dissolvants pour vernis à ongles et dans la couleur et les encres pour marquer les fruits ou les légumes. L’acétate de butyle est un composé organique important présent dans les boissons alcoolisées, les jus de fruits, la bière, le vin, les spiritueux et autres. Le marché mondial se développe à un rythme substantiel en raison de la demande croissante d’acétates de butyle dans les aliments et les boissons pour sa saveur sucrée distinctive et dans les adhésifs et les mastics en tant que solvant relativement peu coûteux. Du fait d’une forte hausse du revenu disponible dans les pays émergents, l’engouement pour l’amélioration architecturale a été un facteur propulseur important pour ce marché.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait générer la part de marché la plus élevée de 37,3 % en 2027, en raison de sa forte demande d’acétates de butyle dans les industries des adhésifs, de la peinture et de l’emballage. L’Asie-Pacifique, avec sa croissance élevée des biens de consommation, en particulier les aliments et les boissons en Chine, en Inde et en Indonésie, devrait conserver sa supériorité sur ce marché. La Chine et l’Inde comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide, tandis que l’Allemagne et le Japon comptent parmi les acteurs les plus importants du marché.

Les principaux participants sont : BASF SE, Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, INEOS Oxide Ltd, Eastman Chemical Company, BASF PETRONAS Chemicals, Yangtze River Acetyls, The Dow Chemical Company, Sipchem et Merck KGaA , entre autres.

L’industrie des matériaux et des produits chimiques a enregistré une croissance rapide des revenus au cours des dernières années en raison du besoin constant de matériaux et de produits chimiques dans divers secteurs, notamment l’agriculture, la pharmacie et la biotechnologie, le papier, la santé, l’alimentation et les boissons et la fabrication, entre autres. La demande rapide de produits tels que les parfums, les savons, les détergents à usage quotidien, l’adoption croissante de l’énergie verte et des produits biologiques, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et le soutien croissant de divers secteurs publics et privés sont des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial de l’acétate de butyle. En outre, des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, les efforts accrus pour réduire l’empreinte carbone et le passage des consommateurs à des produits respectueux de l’environnement et durables devraient alimenter la croissance globale du marché à l’avenir.

Le rapport évalue en outre les fabricants du marché en ce qui concerne la taille et la part de marché, la distribution, le réseau de vente et les canaux de distribution, la position mondiale, les activités récentes de recherche et développement et le portefeuille de produits, entre autres, pour offrir un avantage concurrentiel aux lecteurs. Le rapport met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats qui se produisent sur le marché et qui influencent de manière significative la croissance des revenus. La section du paysage concurrentiel couvre également l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour fournir de meilleures informations sur la concurrence sur le marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Une quantité massive d’acétate de butyle est nécessaire pour être utilisée dans la fabrication d’emballages souples et de films photographiques. Le traitement des films d’aluminium fait intervenir ce composé organique comme solvant. De plus, la résolution d’impression élevée fournie par ce composé sur les surfaces en plastique et en métal le rend très favorable à l’industrie de l’emballage. Le sous-segment de l’industrie de l’emballage dans les marchés verticaux d’utilisation finale devrait gagner une part de marché de 12,4 % d’ici 2027.

La pénétration croissante des entreprises de vente au détail en ligne de produits chimiques et de matériaux, en particulier dans les pays émergents d’Asie-Pacifique, aide le marché à se développer en élargissant la portée dans les zones où les fournisseurs hors ligne ne sont pas disponibles. En raison de la non-implication des distributeurs dans le modèle de chaîne d’approvisionnement, la marge bénéficiaire est bien supérieure à celle de la vente au détail hors ligne. La vente au détail en ligne devrait gagner une part de marché de 34,1 % d’ici 2027.

La région européenne devrait connaître une croissance significative du marché global, avec 25,6 % de possession du marché d’ici 2027, après avoir augmenté avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. L’Allemagne détient certains des acteurs les plus importants de cette région.

L’Amérique du Nord, avec sa forte demande de peintures automobiles, devrait conserver une position importante sur le marché mondial avec une part de marché d’environ 26,8 % d’ici 2027, et le TCAC est calculé à 5,2 % au cours de la période de prévision.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acétate de butyle en fonction de l’application, du canal de distribution, des secteurs d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2027)

Vente au détail en ligne

Vente au détail hors ligne

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2016-2027)

Peintures et revêtements

Adhésifs et scellant

Solvant de processus

Activateur & Durcisseur

Autres applications

Perspectives des marchés verticaux d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2027)

Nourriture et boissons

Architectural

Industrie de l’emballage

Automobile

Biens de consommation

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

l’Amérique latine

