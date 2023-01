Le marché de l’acésulfame potassium devrait atteindre une valeur de 1 100 620 000 USD d’ici 2029. L'un des impacts directs du COVID-19 sur le marché est la perturbation de l'approvisionnement en produits. De grandes entreprises utilisatrices finales telles que Coca-Cola ont révélé une pénurie d'édulcorants artificiels en Chine en raison de l'épidémie de virus. Par Le rapport annuel de Coca-Cola a également révélé que des problèmes d'approvisionnement et de disponibilité d'édulcorants artificiels entravent l'exportation et la production de boissons sans sucre et diététiques.

Rapport sur le marché mondial de l’ acésulfame potassium est très fiable car toutes les données et informations sur ABC Industry sont collectées via des sources authentiques telles que des sites Web, des journaux, des rapports annuels d’entreprise et des magazines. Ce rapport d’étude de marché contient des informations à jour, complètes et précieuses sur le marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux outils qui devraient être utilisés de manière cohérente pour générer ce rapport. En dehors de cela, l’analyse globale des données est segmentée par fabricant, région, type et application pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques, les barrières à l’entrée et les canaux de vente. . et Distributeur.

Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le meilleur rapport d’étude de marché sur l’acésulfame potassique conduisent à des informations exploitables, à une meilleure prise de décision et à une meilleure stratégie commerciale. Cette étude de marché fournit des renseignements commerciaux utiles pour formuler une stratégie commerciale durable, précieuse et rentable. Ici, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Avec une compréhension complète de vos objectifs commerciaux, ces rapports commerciaux sont générés pour vous fournir la solution la plus appropriée. Le rapport sur le marché international de l’acésulfame potassium explique comment définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Le marché de l’acésulfame potassium était évalué à 804,21 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1,1162 million USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

chauffeur

Changements dans le modèle des additifs alimentaires en fonction de l’augmentation de la sensibilisation à la santé des consommateurs

Les changements dans les schémas d’application des additifs alimentaires et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé devraient profiter au marché de l’acésulfame potassium. Il a été scientifiquement prouvé que l’acésulfame de potassium est un meilleur choix que d’autres types d’additifs alimentaires car il empêche les réactions avec d’autres ingrédients dans les produits tout en préservant la durée de conservation et la valeur nutritionnelle.

Une meilleure alternative aux édulcorants artificiels.

La stabilité à haute température du produit devrait stimuler la demande d’acésulfame potassium utilisé dans les procédés de fabrication alimentaire. Si vous utilisez de l’acésulfame potassium avec d’autres arômes et édulcorants pour compenser les effets secondaires, vous aurez peut-être plus de chances. De plus, l’acésulfame potassium a une solubilité élevée et est facilement absorbé et excrété après ingestion, il devrait donc bénéficier du marché mondial de l’acésulfame potassium. L’acésulfame de potassium est également une meilleure alternative aux édulcorants artificiels car il n’affecte pas le taux de cholestérol.

Possibilité

En outre, la préférence croissante pour les aliments pratiques et sains, associée à la demande mondiale croissante d’aliments transformés et emballés, devrait alimenter la croissance du marché. En outre, le développement de technologies de pointe ciblant des marchés de niche, une biodisponibilité accrue, le soutien gouvernemental et l’amélioration des conditions économiques dans les pays en développement créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l’acésulfame potassique de 2022 à 2029.

Impact du COVID-19 sur le marché Acésulfame Potassium

Portée du marché mondial de l’acésulfame potassium

portée

qualité alimentaire

qualité pharmaceutique

produit

poussière

Liquide

emploi à temps partiel

canaux de vente

détaillant en ligne

grand magasin

pharmacie et pharmacie

Etc

application

diète

pâtisserie

édulcorant de table

Analyse/prévision du marché régional de l’acésulfame potassium

Le marché Acésulfame Potassium est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, application, canal de vente, type de produit et qualité mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acésulfame potassique sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis , Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et autres régions d’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’acésulfame potassium en raison de l’expansion de divers marchés de produits finaux dans la région. La Chine est actuellement le plus grand producteur et consommateur d’acésulfame potassium, tandis que l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de son utilisation dans la préparation d’aliments diététiques et de boissons gazeuses.

