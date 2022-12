Le marché de l’acésulfame potassium devrait atteindre 1 100,62 millions de dollars américains d’ici 2029.

Le marché de l’ acésulfame potassium était évalué à 804,21 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 100,62 millions de dollars américains d’ici 2029 à un TCAC de 4,00 % sur la période de prévision 2022-2029.

Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité liées à l’entreprise représentées géographiquement, un réseau schémas des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix, et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

L’acésulfame K, également connu sous le nom d’acésulfame potassium, est 200 fois plus sucré et plus petit que le sucre ordinaire et ne contient pas de calories, ce qui le rend idéal pour les diabétiques et ceux qui cherchent à perdre du poids. Cet édulcorant artificiel est stable à la chaleur même dans des conditions modérément acides ou basiques, ce qui le rend approprié comme additif alimentaire dans la boulangerie ou dans les produits qui nécessitent une longue durée de conservation.

chauffeur

Modification des modèles d’additifs alimentaires associée à une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé

Le marché de l’acésulfame potassium devrait bénéficier de l’évolution de l’utilisation des additifs alimentaires et de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. Comparé à d’autres types d’additifs alimentaires, il a été scientifiquement prouvé que l’acésulfame de potassium est le meilleur choix car il évite les réactions avec d’autres ingrédients du produit tout en préservant la durée de conservation et les valeurs nutritionnelles.

Meilleure alternative aux édulcorants artificiels

La stabilité à haute température du produit devrait stimuler la demande sur le marché de l’acésulfame potassium, car il est utilisé dans la fabrication de produits alimentaires. D’autres possibilités découlent de l’utilisation de l’acésulfame potassium en conjonction avec d’autres agents aromatisants et édulcorants pour contrecarrer leurs effets secondaires. De plus, le marché mondial de l’acésulfame potassium devrait bénéficier de la solubilité du produit, permettant une ingestion et une libération post-consommation faciles. L’acésulfame de potassium est également une meilleure alternative aux édulcorants artificiels car il n’a aucun effet sur le taux de cholestérol.

Opportunités

De plus, la croissance rapide de la demande mondiale d’aliments transformés et emballés devrait stimuler la croissance du marché en raison d’une préférence croissante pour les aliments pratiques et sains. En outre, le développement de technologies de pointe pour pénétrer des marchés de niche et augmenter la biodisponibilité, ainsi que le soutien gouvernemental et l’amélioration des conditions économiques dans les pays en développement, créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l’acésulfame potassique de 2022 à 2029.

Impact du COVID-19 sur le marché Acésulfame Potassium

L’un des impacts immédiats du COVID-19 sur le marché a été la perturbation de l’approvisionnement en produits. En raison de l’épidémie de virus, de grandes entreprises de consommation comme Coca-Cola ont révélé une pénurie d’édulcorant artificiel en provenance de Chine. Le rapport de Coca-annual-Cola indique également que des problèmes d’approvisionnement et de disponibilité de l’édulcorant artificiel ont entraîné un retard dans l’exportation et la production de boissons sans sucre et diététiques. Par conséquent, le manque de disponibilité et l’approvisionnement retardé d’édulcorants artificiels sont une préoccupation majeure pour la croissance du marché dans le contexte de l’épidémie mondiale. La rareté de cet édulcorant artificiel peut avoir un impact négatif sur la croissance du secteur.

Portée du marché mondial de l’acésulfame potassium

Classe

qualité alimentaire

classe pharmaceutique

type de produit

poudre

Fluide

granuleux

canal de vente

détaillant en ligne

grands magasins

pharmacies et pharmacies

Autre

application

Nourriture et boissons

Cuire

bonbons de table

Analyse régionale / aperçu du marché de l’acésulfame potassium

Le marché Acésulfame Potassium est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, canal de distribution, type de produit et qualité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Acésulfame Potassium sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine. , Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché de l’acésulfame potassium en raison de l’expansion de divers marchés de produits finaux dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de son utilisation dans la préparation d’aliments diététiques et de boissons gazeuses. La Chine est actuellement le plus grand producteur et consommateur d’acésulfame potassium.

