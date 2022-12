Le marché de la yerba mate est susceptible d’influencer la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

» Pour avoir une idée des informations détaillées sur le marché et garder le marché clairement au centre de l’attention, un tel rapport d’étude de marché de grande envergure sur le marché du yerba mate doit être présent dans l’image. Ce rapport marketing fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations de divers segments et sous-segments du marché.La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les sujets clés dans lesquels le rapport est divisé.Chacun de ces sujets est étudié très judicieusement pour acquérir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché et l’industrie du marché Yerba Mate.

Analyse et perspectives du marché de la yerba maté

La sensibilisation croissante aux bienfaits du yerba mate pour la santé est un moteur important pour le marché mondial du yerba mate. Les progrès technologiques sur le marché et une augmentation de la demande dans l’industrie de la beauté et de la santé devraient propulser la croissance du marché mondial du yerba mate.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du yerba mate augmentera à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (Yerba Mate argentin, Yerba Mate brésilien, Yerba Mate paraguayen, Yerba Mate uruguayen, autres), Forme (Poudre, Feuilles mobiles, Concentré, Extraits, Autres), Type de produit (Régulier, Lyophilisé) Nature (Biologique, Conventionnel) , Application (Boissons, Alimentation, Aliments Fonctionnels, Soins Personnels, Produits de Boulangerie, Confiserie, Vinaigrettes, Nutrition Sportive, Compléments Alimentaires, Produits Laitiers, Alternative Laitière), Canal de Distribution (Direct, Indirect). Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Herbs, Vita Forte Inc., Darka Company Sro, LAS MARIAS ESTABLISHMENT, LA MISSION MILLS ESTABLISHMENT, Lauro Raatz SA, Triumph of Brazil, Mate Factor et EOCTEAS entre autres.

Définition du marché

Le yerba maté fait référence à une tisane à base d’une plante connue sous le nom d’Ilex paraguariensis. Les brindilles et les feuilles de la plante yerba mate sont séchées, généralement au-dessus d’un feu, puis elles sont mises dans de l’eau chaude pour préparer une tisane. Ce thé peut être servi aussi bien chaud que froid. Communément appelée maté, cette boisson est très populaire dans plusieurs pays d’Amérique latine, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. Le yerba maté est un stimulant et contient de la caféine . Cette boisson peut également infuser diverses saveurs, telles que le pamplemousse, la grenade et autres. Différentes saveurs en font un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Dynamique du marché du yerba maté

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux bienfaits du yerba maté sur la santé

De nos jours, les consommateurs recherchent de nouveaux types de thés et de boissons pour satisfaire leurs papilles gustatives et leurs besoins de santé. Boire du thé continue d’être extrêmement pertinent, dans tous les groupes de consommateurs. Le yerba maté présente de nombreux avantages pour la santé, notamment une teneur élevée en antioxydants et en minéraux, une augmentation de l’énergie et une amélioration de la concentration mentale, une perte de poids et une réduction de la graisse du ventre, une amélioration de la fonction immunitaire et une baisse de la glycémie. En 2021, la Chine a importé près de 100 000 kg de yerba, dont 89 000 kg provenaient d’Argentine, selon les données de l’Administration générale des douanes de Chine. En raison de ses avantages nutritionnels et de plusieurs options de consommation, le yerba maté est consommé par des milliers de personnes dans divers pays du monde. Le yerba maté peut être consommé en tant que boisson énergisante à base de plantes et boisson de bien-être, propulsant le marché au cours de la période de prévision.

Les avancées technologiques du marché

Le marché du yerba maté connaît une croissance rapide dans le monde entier, en raison d’une sensibilisation accrue à la santé et d’une demande accrue de produits sains et nutritionnels. Les acteurs du marché de la yerba travaillent constamment vers de nouvelles technologies et des lancements de produits sur le marché. Le lancement de nouvelles technologies et la recherche aident à cultiver et à transformer le yerba mate pour satisfaire les préférences des différents consommateurs du marché. Les avancées technologiques facilitent les lancements de produits, la compréhension du marché, l’analyse des tendances et bien d’autres acceptions bénéfiques qui aident les experts de l’industrie à se développer. Une partie importante du plan de lancement consiste à valider rapidement le produit et ses avantages. Cela se fait en utilisant le Net Promoter Score (NPS) qui est utilisé pour mesurer la relation globale que le client entretient avec une organisation. Et le score de satisfaction client (CSAT) mesure la satisfaction client à l’égard d’un produit ou d’un service de cette manière, les fabricants créent systématiquement les nouvelles stratégies de lancement, ce qui aide l’entreprise à se développer. De nombreuses études de recherche ont été menées dans le domaine du yerba mate ces dernières années, ce qui stimulera finalement la croissance du marché.

Des opportunités

Introduction de nouvelles saveurs

Les entreprises de yerba mate ajoutent de plus en plus de nouvelles saveurs exotiques à leurs produits alors que les consommateurs recherchent diverses boissons. La jeune génération désire des boissons plus expérimentales. De nombreuses entreprises cherchent à fournir des produits qui répondent à la demande toujours croissante des consommateurs pour des options saines, pratiques et sans alcool telles que les boissons prêtes à boire. (RTD) thé, café et boissons énergisantes. Ces innovations rapides ont entraîné une augmentation du marché des boissons non alcoolisées. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à de nouvelles combinaisons, ce qui augmente la demande de boissons au yerba mate. Les clients recherchent des saveurs uniques, des variations régionales sur le goût ethnique ou un mélange avec des saveurs familières qui pourraient offrir une expérience multisensorielle et savoureuse. Les boissons pour sportifs et énergisantes se développent sur le marché. De plus, les consommateurs se tournent vers les boissons biologiques qui ne contiennent pas d’ingrédients chimiques et leur apportent plus de bienfaits nutritionnels et de santé.

Il y a la croissance rapide de la santé et du bien-être, et la curiosité autour des saveurs. La confluence de ces tendances a soutenu la croissance exponentielle des boissons non alcoolisées dans les bars et restaurants influents, les supermarchés et autres espaces de vente au détail, créant une énorme opportunité pour le marché mondial du yerba mate.

Visitez le rapport d'étude complet @

Raison de l’achat

Obtenez une perspective véritablement mondiale avec le rapport le plus complet sur le marché couvrant 12 régions.

Découvrez comment les marchés ont été touchés par le coronavirus et comment les marchés sont susceptibles d’émerger et de se développer à mesure que l’impact du virus s’estompe.

Élaborer des stratégies régionales et nationales basées sur des données et des analyses locales.

Identifiez la partie croissance de l’investissement.

Surpassez la concurrence en utilisant les données prévisionnelles et les moteurs et tendances qui façonnent le marché.

Apprenez à connaître vos clients sur la base des derniers résultats d’études de marché.

Comparez les performances avec les principaux concurrents.

Utilisez les relations entre les ensembles de données clés pour développer des stratégies supérieures.

Idéal pour soutenir vos présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables et de haute qualité

Les rapports seront mis à jour avec les dernières données et vous seront livrés dans les 6 à 8 jours ouvrables suivant la commande.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

