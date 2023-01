Le marché de la volaille congelée d’Afrique de l’Est devrait enregistrer un TCAC de 5,70 % de 2022 à 2029 et atteindre une valeur de 28,09 milliards de dollars. Les aliments surgelés sont le concept de garder les aliments congelés pour les empêcher de se gâter. Les restaurants stockent désormais de grandes quantités de viande congelée pour éviter les pénuries de viande. Cela permet de préserver la qualité et la texture des produits de viande et de volaille.

Data Bridge Market Research rapporte que le marché de la viande de volaille congelée en Afrique de l’Est devrait atteindre 18,03 milliards de dollars en 2021 et atteindre 28,09 milliards de dollars à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,70 % de 2022 à 2029. Il devrait atteindre le dollar Taille. Organisé par l’équipe Data Bridge Market Research sur des informations telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations et une analyse des prix. , analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement du consommateur.

définition du marché

Le stockage de la viande congelée est une méthode de conservation courante. Cela réduit l’activité post-enzymatique, inhibe l’expansion microbienne et augmente la durée de conservation sur le marché. La viande congelée emballée et stockée à 0°Frequency est sans danger pour la consommation. En conséquence, la viande congelée est fréquemment expédiée à l’étranger ou internationalement. Certains aliments et viandes sont saisonniers et disponibles uniquement dans certaines régions. L’adoption de la technologie de réfrigération peut donc conserver les aliments toute l’année et les approvisionner dans le monde entier.

Obtenez un exemple de copie du rapport@

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-frozen-poultry-meat-market

Dynamique du marché de la viande de volaille congelée

chauffeur

Préférence accrue pour une variété d’expériences alimentaires

La préférence croissante des clients pour les produits surgelés, leur intérêt pour l’élargissement de l’information et leur désir de découvrir une variété de valeurs nutritionnelles sont des facteurs clés qui animent leur entreprise.

Utilisation généralisée des portails de commerce électronique

La facilité d’utilisation et le gain de temps du produit font la popularité du marché auprès des consommateurs, en particulier auprès des jeunes professionnels. En introduisant de nouvelles variétés de produits, ce scénario devrait offrir des opportunités potentielles pour les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique. Au cours des dernières années, une croissance économique stable associée au développement de l’industrie minière a augmenté les possibilités d’emploi, ce qui s’est traduit par des revenus moyens plus élevés pour les consommateurs.

occasion

Pour répondre à cette demande croissante, un nombre croissant de fabricants de produits de viande congelés entrent sur le marché et de nouveaux entrants se développent sur de nouveaux marchés. En conséquence, le commerce alimentaire dans l’industrie de la viande congelée devient de plus en plus international dans la plupart des pays. Par conséquent, des chaînes d’approvisionnement de plus en plus vastes et complexes exigent que la viande reste fraîche pendant de longues périodes, ce qui fait grimper les ventes de viande congelée.

Visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-frozen-poultry-meat-market pour une table des matières détaillée.

Impact du COVID-19 sur le marché Viande de volaille congelée

La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement mondiale des aliments et des boissons. Les habitudes de consommation des consommateurs ont changé en raison de la prise de conscience des risques associés à la COVID-19. Les craintes d’éventuelles pénuries de nourriture et de boissons ont alimenté la tendance au stockage. Le stockage a augmenté la demande d’aliments de volaille congelés et l’entreprise n’a pas été en mesure de répondre à la demande du marché. Les campagnes de vaccination et les mesures de confinement visant à limiter la propagation du virus au Moyen-Orient et en Afrique aideront le marché des aliments surgelés à reprendre pied dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Couverture du marché de la viande de volaille congelée au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la viande de volaille congelée est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du type de volaille, de la saveur, de l’emballage, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de produit

poulet transformé

Poulet cru

Catégorie

essentiel

Arme/Conventionnel

types de volaille

sans os

avec os

zeste

sans parfum

chevronné

emballage

poche

pouvez

film laminé

Etc

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-frozen-poultry-meat-market

utilisateur final

fournisseur de services alimentaires

Manche

industrie

Etc

canal de distribution

détaillant en magasin

Détaillants hors magasin

