Le marché de la vitamine A doit observer le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché mondial de la vitamine A par type (vitamine A préformée, provitamine A et vitamine A combinée), catégorie de produit (ingrédient étiqueté propre et conventionnel), forme (poudre et liquide), application (produits pharmaceutiques, produits alimentaires , aliments pour animaux, soins personnels) et cosmétiques, compléments alimentaires, boissons et autres) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Au fil des ans, l’industrie de la santé et du bien-être est devenue une valeur de style de vie dominante chez les consommateurs, modifiant profondément le comportement des consommateurs envers les micronutriments d’origine naturelle. La vitamine A gagne en popularité dans une variété d’industries d’utilisateurs finaux, y compris les cosmétiques, les compléments alimentaires , les aliments et boissons fonctionnels et autres en raison de sa multifonctionnalité et de la tendance continue de l’étiquette propre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vitamine A était évalué à 615,85 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 909,89 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

La vitamine A est composée de composés chimiques nutritifs insaturés tels que le rétinol, le rétinal, l’acide rétinoïque et d’autres composés pro-vitamine A.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (vitamine A préformée, provitamine A et combinaison de vitamine A), catégorie de produit (ingrédient propre et conventionnel), forme (poudre et liquide), application (produits pharmaceutiques, produits alimentaires, aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques, compléments alimentaires , Boissons et Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne) et Rabar Pty Ltd (Australie) Zagro (Singapour), Wright Enrichment Inc. (États-Unis), Adisseo (Chine), Showa Denko KK (Japon), Farbest Brands (États-Unis), Jubilant Life Sciences Ltd. ( Inde), Vertellus Holdings LLC (États-Unis) Opportunités Industrie des aliments et des suppléments en plein essor

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Préférence croissante pour les produits clean label

Dynamique du marché de la vitamine A

Conducteurs

Demande croissante des diverses industries d’utilisateurs finaux

La vitamine A a trouvé une utilisation dans diverses industries, notamment les aliments et les boissons, les aliments pour animaux, les soins personnels, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques. La vitamine A est composée de composés chimiques nutritifs insaturés nécessaires au corps humain et animal. La vitamine A préformée, la provitamine A et la vitamine A combinée font partie des types de vitamines utilisées dans les industries d’utilisation finale.

Sensibilisation croissante à la santé et prévalence élevée de carences en vitamines

À l’échelle mondiale, le nombre de personnes soucieuses de leur santé augmente. L’obésité, la malnutrition, un système immunitaire affaibli, les maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé sont également en hausse. De plus, la prévalence des carences en vitamines augmente en raison des repas imprévus, des modes de vie trépidants et des pertes nutritionnelles lors de la transformation des aliments. En raison de ces facteurs, les gens se concentrent sur l’apport de suffisamment de vitamines dans leur corps pour renforcer leur immunité.

Occasion

La vitamine A est un nutriment essentiel car elle contribue à la formation des os, à la cicatrisation des plaies et au renforcement du système immunitaire. Ils convertissent également les aliments en énergie et réparent les dommages cellulaires. La vitamine A est un groupe de composés organiques nutritionnels polyvalents qui comprend le rétinol, le rétinal, l’acide rétinoïque et une variété de caroténoïdes provitamine A, tous nécessaires à la croissance et au développement, au fonctionnement du système immunitaire et à une bonne vision. Le rétinol est essentiel pour une bonne vision, en particulier la vision nocturne, ainsi que pour la santé globale des yeux. La cause la plus fréquente de perte de vision chez les personnes âgées est la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Il y a 10 chapitres pour afficher en profondeur le marché de la vitamine A.

Chapitre 1, est la définition et la section de;

Le chapitre 2 est le précis gouvernemental du marché de la vitamine A;

Chapitre 3, pour fournir une explication de la chaîne d’ entreprise .

Chapitre 4, pour présenter des informations et des statistiques d’ évaluation des Joueurs ;

Chapitre 5, pour montrer l’ évaluation des types;

Chapitre 6, pour montrer le contraste des applications ;

Chapitre 7, pour présenter l’évaluation des zones et des courtisans (ou sous-régions);

Chapitre 8, pour exposer l’ opposition et échanger l’état des affaires du marché de la vitamine A;

Chapitre 9, pour prévoir le marché de la vitamine A dans les années à venir;

Chapitre 10, pour exposer le financement du marché ;

