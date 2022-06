Le marché de la vision par ordinateur 2021 augmentera rapidement pour assister à une croissance exponentielle d’ici 2028

L’étude de marché de la vision par ordinateur réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Un système de vision par ordinateur obtient, traite et examine des images du monde réel pour produire des données symboliques, souvent sous la forme d’une décision. Chaque application nécessite une adaptation et une amélioration spécifiques de l’algorithme de vision par ordinateur, bien qu’un certain nombre de blocs fondamentaux d’algorithmes soient communs. Étant une technologie de recherche depuis quelques années, la vision par ordinateur est maintenant conçue dans une vaste gamme d’applications, y compris l’automobile, la sécurité et la surveillance, la consommation, la médecine, l’industrie et le divertissement.

Le rapport sur le marché de la vision par ordinateur comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché de la vision par ordinateur. Voici quelques acteurs éminents impliqués dans le marché de la vision par ordinateur – Acteurs majeurs : Cognex Corporation, Basler, Omron Corporation, KEYENCE CORPORATION, National Instruments, Sony Corporation, Teledyne Technologies, Inc., Allied Vision Technologies, Texas Instruments, Inc., Intel Corporation

La portée croissante des systèmes robotiques guidés par la vision et la rigueur de l’inspection et de l’assurance qualité des produits industriels sont les principaux facteurs de croissance du marché de la vision par ordinateur. Cependant, la faible pénétration de la vision par ordinateur dans certaines industries et l’existence d’exigences diverses et sélectives des utilisateurs finaux sont quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance du marché de la vision par ordinateur. La technologie de l’IA (intelligence artificielle) a alimenté la croissance du marché de la vision par ordinateur.

Le marché mondial de la vision par ordinateur est segmenté en fonction des composants, des produits, des applications et de la verticale. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciel. Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes de vision par ordinateur basés sur PC, systèmes de vision par ordinateur basés sur des caméras intelligentes. Sur la base des applications, le marché est segmenté en assurance qualité et inspection, positionnement et guidage, mesure, identification, maintenance prédictive. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en vertical industriel et vertical non industriel.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Vision par ordinateur. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché de la vision par ordinateur pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

