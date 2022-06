Le marché de la visioconférence devrait croître avec un TCAC de 16,9 % d’ici 2027 | Zoom, Avaya, Cisco Systems, Google LLC

Selon notre nouvelle étude de marché sur « Le marché de la visioconférence jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales – par type, déploiement, secteur vertical », le marché devrait atteindre 1 577,6 millions de dollars US d’ici 2027 contre 464,7 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 16,9 % de 2020 à 2027.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000350/

Les sociétés mentionnées sont : Adobe Systems Inc., Zoom, Avaya Inc., Cisco Systems Inc., Google LLC, Huawei Technologies, Ltd., Lifesize Inc., Microsoft Corporation, Polycom Inc., ZTE Corporation

La croissance fulgurante de l’industrialisation mondiale est principalement attribuée aux grandes entreprises. Cependant, les petites et moyennes entreprises jouent également un rôle essentiel dans la conduite de l’industrialisation. Les pays développés et en développement ont connu une augmentation continue du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) au cours des deux dernières années. Alors que les PME du monde entier établissent plusieurs bureaux pour améliorer la productivité et les bénéfices d’année en année, le déploiement d’outils de vidéoconférence augmente rapidement parmi les PME, dans le but d’interagir avec des équipes distantes ou disparates. La demande croissante de solutions de visioconférence virtuelle stimule la croissance du marché de la visioconférence.

La vidéoconférence est une plate-forme vidéo en direct conçue pour organiser des réunions entre deux personnes ou plus dans des endroits distincts via un appareil compatible vidéo. Il permet à plusieurs personnes de se rencontrer et de collaborer face à face grâce à des réunions à distance en transmettant des vidéos, de l’audio, du texte et des présentations en temps réel via Internet. L’adoption de la vidéoconférence a augmenté rapidement au cours des dernières années. Les entreprises observent un large éventail d’avantages alors qu’elles remplacent leurs contrats de conférence Web ou audio obsolètes par des solutions de vidéoconférence modernes basées sur le cloud. Grâce à leurs solutions de visioconférence, des acteurs tels que Zoom et Lifesize contribuent à améliorer les communications et les collaborations d’équipe tout en augmentant l’engagement des employés et en réduisant les coûts d’exploitation. Les progrès de la technologie de communication 5G et les efforts déployés pour sa commercialisation font partie des facteurs qui alimentent la croissance du marché mondial de la visioconférence. Le déploiement de la 5G encouragerait les employés à organiser des réunions de bureau à partir d’appareils personnels tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Avec la préférence croissante pour un lieu de travail flexible, principalement parmi la population du millénaire, le marché de la visioconférence pour le matériel et les logiciels devrait progresser dans les années à venir.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000350

Perspectives du marché

Augmentation de l’adoption des technologies de pointe dans les secteurs de l’éducation et de la santé

Les secteurs de l’éducation et de la santé mûrissent dans les pays en développement et connaissent en permanence l’émergence de solutions technologiques avancées pour accroître leur efficacité. Traditionnellement, ces secteurs utilisaient des stratégies d’interaction basées sur la salle ; cependant, avec l’essor de la technologie, ces secteurs investissent dans des solutions virtuelles pour de meilleures performances. Au cours des dernières années, plusieurs établissements d’enseignement et organismes de santé ont intégré des outils de vidéoconférence pour éduquer les étudiants et traiter les patients à distance. Il s’agit d’un moteur essentiel pour le marché de la visioconférence.

De plus, les entreprises clés contribuant à l’évaluation du marché de la visioconférence sont étudiées de manière approfondie. L’étude comprend une liste de ces entreprises ainsi que des informations exhaustives sur leurs offres, les décisions stratégiques telles que les partenariats, les lancements de produits, les fusions et acquisitions et l’analyse SWOT.

Segmentation du marché de la visioconférence :

par composants

Matériel

Logiciel

Service

Par type de déploiement

Cloud

hybride

sur site



Par secteur d’activité Entreprises verticales

Gouvernement et défense

Santé

Éducation

Fabrication

Autres

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000350/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876