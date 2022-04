Le marché de la visioconférence devrait atteindre 32,02 milliards USD en 2028

Les progrès de la technologie Internet à l’échelle mondiale et l’adoption croissante de la visioconférence dans les entreprises pour soutenir les opérations offshore stimulent la croissance des revenus du

marché Taille du marché de la visioconférence – 7,67 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 19,5 %, tendance du marché – Adoption rapide du Big Data par les entreprises

La du marché mondial de la visioconférence devrait atteindre 32,02 milliards de dollars en 2028 et enregistrer un TCAC de 19,5 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Données. Des facteurs tels que l’infrastructure de communication croissante qui prend en charge les données à haut débit, la mobilité croissante sur le lieu de travail, la tendance BYOD (Bring Your Own Device), l’adoption croissante de la visioconférence dans les organisations pour soutenir les opérations offshore et la culture du travail à domicile stimulent la croissance des revenus du marché.

Une session de visioconférence est une session de communication visuelle en temps réel entre un ou plusieurs participants, quel que soit leur emplacement. Les solutions de visioconférence sont conçues pour faciliter la communication entre deux ou plusieurs entités et incluent des fonctionnalités avancées telles que le partage d’écran, l’enregistrement vidéo, la connexion au bureau à distance, le partage de fichiers, l’impression, etc. Le principal défi pour le marché mondial de la visioconférence est le nombre croissant d’activités contraires à l’éthique, ainsi que les problèmes de sécurité et de confidentialité des données. Des délits tels que le détournement de conversations vidéo par des parties non invitées pour perturber les procédures habituelles sont signalés, ce qui entrave la croissance des revenus du marché.

Les solutions de visioconférence sont vendues sous la forme d’un large éventail de méthodes qui permettent la visioconférence entre appareils et sont disponibles dans une variété de modalités de livraison, y compris le cloud et sur site, en fonction des besoins des utilisateurs. Cependant, le coût, la qualité et la flexibilité sont des obstacles majeurs à l’adoption à grande échelle de la visioconférence. Une recherche et un développement approfondis financés par diverses entreprises, ainsi que des améliorations des services de cloud computing, devraient aider à surmonter ces obstacles et, par conséquent, à stimuler la croissance des revenus du marché. Le principal impact de la vidéoconférence sur une entreprise est qu’elle réduit les coûts et prend moins de temps.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation, Lifesize, Adobe Inc, Skype, ZTE Corporation, Zoom Video Communications, Inc., Plantronics, Inc., Vidyo, Inc et LogMeIn, Inc.

Quelques points saillants du rapport

En février 2021, HP a approfondi la visioconférence avec le lancement de la nouvelle ligne de présence. Le nouveau portefeuille HP Presence se compose d’un PC pour la gestion et la sécurité, d’un logiciel de réunion qui utilise des capteurs pour détecter la présence, d’une nouvelle caméra 4K avec intelligence artificielle (IA) et d’une barre AC et d’une unité centrale avec microphones satellites.

Le segment des solutions a représenté une part de revenus significativement importante en 2020. Pendant les fermetures, l’utilisation des sessions de conférence en salle a stimulé la demande de matériel, y compris les téléphones, les caméras et les microphones. De plus, l’adoption quotidienne croissante de logiciels basés sur le cloud tels que Zoom, Teams, WebEx et Meet stimule la croissance des revenus du marché.

Le segment cloud représentait une part de revenus plus importante en 2020, en raison de sa mise en œuvre à faible coût et de modèles d’abonnement flexibles adaptés aux utilisateurs. L’utilisation du cloud aide les organisations à bénéficier d’un stockage réduit sur site. De plus, les informations stockées dans le cloud sont plus faciles d’accès et sont disponibles pour d’autres organisations en cas de demande.

Le segment des grandes entreprises a représenté une part de revenus plus importante en 2020. Les solutions de visioconférence aident les grandes entreprises à atteindre leurs objectifs souhaités en discutant de stratégies et en offrant une formation par vidéoconférence pour améliorer le rendement de l’entreprise. Le marché de la vidéoconférence pour les grandes entreprises a connu une croissance spectaculaire ces derniers temps en raison de l’introduction de technologies Web moins complexes, permettant ainsi aux entreprises de se développer et de fonctionner efficacement à partir d’endroits éloignés.

Le segment des télécommunications et de l’informatique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des solutions de vidéoconférence pour la formation et la compréhension des ressources afin de les tenir informés sur la technologie.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les entreprises aux États-Unis et au Canada sont bien conscientes des avantages des solutions de visioconférence disponibles sur le marché. Les mises à niveau des équipements existants et des abonnements aux services basés sur le cloud, ainsi que le taux élevé d’adoption des dernières technologies grâce à une infrastructure informatique avancée, stimulent la croissance du marché. En outre, l’expansion du marché est également stimulée par la présence de sièges sociaux de grandes entreprises dans la région.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la visioconférence en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’utilisation finale et de la région :

Composant Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Solutions Matériel Logiciels

Services Services professionnels Intégration et déploiement Support technique Services gérés



Type de déploiement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cloud

On-Premises

Taille de l’organisation Outlook (Revenus, USD milliards ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

BFSI

Santé

Télécommunications et informatique

détail et biens de consommation

Gouvernement et secteur public

Juridique

Énergie et services publics

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Questions clés abordées sur le marché mondial de la visioconférence rapport :

Quel CAGR de revenus le marché mondial de la visioconférence devrait-il enregistrer tout au long de la période de prévision ?

Quelles entreprises leaders opèrent sur le marché mondial de la visioconférence ?

Quelle région devrait représenter la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs qui devraient alimenter le marché mondial ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse Five Force de Porter sur le marché mondial de la visioconférence ?

Quelles sont les principales contraintes susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial ?

