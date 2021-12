Le marché de la vie assistée ambiante et de la maison intelligente pourrait connaître un grand mouvement d’ici 2028 | Schneider Electric, Ingersoll Rand, Legrand

Aperçu du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente :

Le marché universel de l’ assistance à l’autonomie à domicile et de la maison intelligenteLe rapport de recherche met à disposition des solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Une expertise unique dans le domaine, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport est utile pour identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation de haute qualité. La qualité est le principal moteur qui est gardé à l’esprit lors de la préparation d’un document de premier plan sur le marché de l’aide à la vie autonome et de la maison intelligente et il est réalisé avec une équipe de travail qualifiée et très dévouée.

Le rapport d’étude de marché Global Ambient Assisted Living et Smart Home Market, comme les autres rapports, suit un flux de processus défini avec un certain nombre d’étapes. Le premier est le lancement du produit qui consiste à définir la portée du projet, définir le calendrier et finaliser les objectifs. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et le formatage des données ont lieu. La préparation du rapport comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de tableaux et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est remis après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Le marché mondial de l’assistance à l’autonomie à domicile et de la maison intelligente devrait passer de 69 596,48 millions USD en 2020 à 302 056,61 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 20,14% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon une étude de marché, Ambient assisté fournit l’assistance de systèmes électroniques, de technologies, de produits et de services qui aident à guider et à élever la vie quotidienne des personnes qui ont besoin de soutien et d’aide à l’amélioration du niveau de vie. Les maisons intelligentes sont l’automatisation des maisons qui contrôlent et surveillent l’éclairage, les systèmes de climatisation et de sécurité et les appareils ménagers, le contrôle du chauffage et de la ventilation à l’aide du Wi-Fi et de l’Internet des objets et répondent aux besoins des propriétaires de manière beaucoup plus efficace. manière.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente sont l’augmentation de la population vieillissante et la demande croissante de solutions économes en énergie et axées sur les émissions de carbone à travers le monde, l’augmentation de la population vieillissante et la demande de soins gérés .

Le marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base du produit, le marché de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente est segmenté en gestion de l’énergie, contrôle des divertissements, contrôle de sécurité et d’accès et contrôle CVC.

Sur la base du Service, le marché est segmenté en services d’installation et de réparation, de personnalisation et de rénovation.

Sur la base du type, le marché est segmenté en sûreté et sécurité, communication, assistance médicale, mobilité, télésurveillance ou télémédecine, déficience compensatoire, électronique grand public/multimédia et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de l’aide à la vie autonome et de la maison intelligente en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs et d’une infrastructure informatique avancée dans les établissements de santé, tandis que l’APAC devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation rapide des investissements des gouvernements.

Objectifs du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente

2 Analyser et prévoir la taille du marché Ambient Assisted Living et Smart Home, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités du marché Ambient Assisted Living et Smart Home pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente

Les principaux fabricants clés sont : Schneider Electric, Ingersoll Rand, Legrand, Siemens, Ingersoll Rand, Tunstall Group, Koninklijke Philips NV, CareTech Solutions, EnOcean Alliance, Johnson Controls, Loxone Electronics GmbH, Telbios, Televic, House Intelligence GmbH, GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG, Medic4all, Heila Technologies. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) d’Ambient Assisted Living et de Smart Home dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : Nord Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial de l’assistance à l’autonomie à domicile et de la maison intelligente : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente par régions

5 Analyse du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente par type

6 Analyse globale du marché de l’aide à la vie autonome et de la maison intelligente par applications

7 Analyse du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions mondiales du marché de l’assistance à la vie autonome et de la maison intelligente 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

