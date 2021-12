Le marché de la vidéosurveillance des aéronefs devrait connaître une expansion rapide au cours de la période de prévision 2021-2027 | AD Aerospace Ltd., Aerial View Systems Inc., Cabin Avionics Ltd, Kappa Optronics GmbH, Global Eagle Entertainment Inc.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la vidéosurveillance des aéronefs 2021 est segmenté en plusieurs régions clés, avec la production, la consommation, les revenus (en millions de dollars), la part de marché et le taux de croissance de la vidéosurveillance des aéronefs dans ces régions, de 2021 à 2027 (prévision), couvrant l’Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud et centrale.

Le marché de la vidéosurveillance des avions était évalué à 472,75 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 630,52 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2020 à 2027.

L’industrie aéronautique développe en permanence de nouvelles solutions pour améliorer la sécurité en vol et les niveaux de sécurité des passagers et des membres d’équipage. La demande croissante de solutions de vidéosurveillance pour fournir un aperçu complet des aéronefs à l’opérateur propulse la croissance du marché de la vidéosurveillance des aéronefs. En outre, l’augmentation du nombre d’avions d’affaires crée une nouvelle opportunité pour les acteurs du marché de développer des systèmes de surveillance vidéo efficaces pour les avions. La demande croissante de flottes d’avions à fuselage petit et étroit de la part des pays en développement ainsi que des pays développés propulse la croissance du marché. Le nombre croissant de plaintes de service clients contre les compagnies aériennes et les exigences réglementaires augmentent la demande de systèmes de surveillance vidéo pour les avions. Les compagnies aériennes installent des systèmes de vidéosurveillance pour surveiller la zone de la cabine des passagers à la recherche d’activités perturbatrices ou suspectes. Ces systèmes de surveillance peuvent être utilisés comme preuve pour les poursuites, comme la séquence vidéo aidera à visualiser l’incident pour une meilleure compréhension.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché de la vidéosurveillance des avions et traités dans ce rapport :

AD Aerospace Ltd., Aerial View Systems Inc., Cabin Avionics Ltd, Kappa Optronics GmbH, Global Eagle Entertainment Inc, Meggitt PLC, Collins Aerospace, a Raytheon Technologies Company, Parker Hannifin Corporation, BAE Systems plc, KID-Systeme GmbH

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la vidéosurveillance des avions. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché de Surveillance vidéo des avions.

Les chercheurs effectuent également une analyse complète des récents changements réglementaires et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie. La recherche évalue les progrès récents dans le paysage concurrentiel, y compris les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits, les acquisitions et les fusions, ainsi que les investissements dans le secteur pour la recherche et le développement.

La demande croissante d’avions d’affaires alimente la croissance du marché de la vidéosurveillance des avions :

Le secteur de l’aviation d’affaires connaît une augmentation significative de la demande d’avions avec un nombre croissant de passagers d’affaires. L’aviation d’affaires devient un nouvel outil de développement d’entreprise et de stratégie de croissance pour les entreprises. Selon Dassault Aviation, plus de 17 000 jets d’affaires offrent des services aux clients du monde entier. Les États-Unis détiennent les deux tiers de la flotte et des pays tels que la Russie, la Chine et l’Inde connaissent un taux de croissance à deux chiffres au cours des dernières années. Les avantages des avions d’affaires, tels que la confidentialité des voyages, la sécurité, les escales multiples, la flexibilité en termes d’heure d’arrivée et de départ et le gain de temps en réduisant les contrôles de sécurité multiples, sont parmi les principaux facteurs qui animent le secteur de l’aviation d’affaires. Avec l’augmentation de la production d’avions d’affaires,

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Surveillance vidéo des avions.

Marché de la vidéosurveillance des avions segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

Évaluation des parts de marché

Étude de secteurs industriels de niche

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

