Le marché de la vidéo à la demande (VoD) devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la vidéo à la demande (VoD) était de 50,9 milliards de dollars en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 15,2 % pour atteindre 160,5 milliards de dollars d’ici 2030. La vidéo à la demande devient une partie des habitudes d’écoute quotidiennes pour tout le monde. Il est activement utilisé pour distribuer des flux enregistrés de jeux comme GTA, RDR, Dota, League of Legends, etc. Les fournisseurs de vidéo offrent généralement diverses options d’accès aux utilisateurs, comme un abonnement au contenu de base et la possibilité d’acheter un visionnage premium supplémentaire. Des tendances telles que l’adoption croissante de la télévision mobile et des services multi-écrans pour la visualisation de contenu et la pénétration croissante des smartphones offrent de nombreuses opportunités au marché de la VoD.

L’utilisation croissante des smartphones et d’Android TV est le principal moteur du marché de la VoD. L’utilisation croissante des téléphones mobiles et la consommation de médias numériques stimulent le marché de la vidéo à la demande. Cependant, le taux croissant de piratage de vidéos en ligne restreint le marché de la VoD. La qualité du contenu piraté a considérablement augmenté avec un accès instantané aux séries télévisées, aux nouvelles sorties de films et aux sports en direct accessibles sur des appareils de diffusion en continu illégaux. De plus, l’arrivée de la 5G offre de nouvelles opportunités pour le marché de la vidéo à la demande. Les réseaux 5G offriront une meilleure qualité vidéo sur les appareils mobiles.

Définir le marché mondial de la vidéo à la demande (VoD)

La vidéo à la demande est un système de diffusion de contenu vidéo qui permet aux téléspectateurs de choisir le bon contenu (vidéo) et de le regarder au bon moment sur des appareils conçus pour lire la vidéo.

Moteurs de la dynamique du marché mondial de la vidéo à la demande (VoD)

: avantages diversifiés offerts par les services de vidéo à la demande

Les services de vidéo à la demande sont une tendance qui souligne le comportement des consommateurs alors que les gens adoptent les services de streaming en ligne comme jamais auparavant. La vidéo à la demande offre plusieurs avantages par rapport à la télévision traditionnelle ou au streaming. Il offre commodité, connectivité, faible coût et une grande variété de films et d’émissions de télévision. Les utilisateurs peuvent regarder des vidéos à tout moment et à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet. La VOD ne nécessite qu’une connexion Internet haut débit et un PC ou un appareil mobile. Fournit une grande commodité pour afficher des didacticiels, du contenu éducatif et de divertissement de pratiquement n’importe où. En outre, l’accès à des films et à des émissions de télévision à la demande sur Internet ne représente qu’une fraction du coût du fournisseur de télévision par câble. De plus, en raison de la vie moderne et des modes de vie trépidants de la population ouvrière, un grand nombre de personnes peuvent regarder à leur convenance des vidéos à la demande car elles sont accessibles en permanence sur internet. Par conséquent, ces avantages des services de vidéo à la demande ajoutent leur utilisation et facilitent la croissance du marché de la vidéo à la demande.

Restrictions : Augmentation du taux de consommation de vidéos piratées en ligne

L’industrie des services de vidéo à la demande est fortement touchée par le piratage numérique. Le piratage a monté en flèche avec OTT, reflétant le passage des fichiers .mp4 risqués et lents à télécharger au streaming Internet gratuit. La qualité du contenu piraté a considérablement augmenté grâce à l’accès instantané aux nouvelles séries télévisées, aux premières de films et aux sports en direct accessibles sur des appareils de diffusion en continu illégaux. Selon MUSO, une entreprise qui suit l’ampleur du piratage numérique, il y a eu environ 190 milliards de visites sur des sites Web de piratage illégal en 2018, dont 5,75 milliards provenaient du Royaume-Uni et 17,4 milliards des États-Unis. Près de la moitié de toutes les visites sur les sites Web de piratage concernaient des émissions de télévision, avec près d’un visiteur sur cinq sur des sites illicites à la recherche du dernier film. Lors de la mesure du trafic Web total vers 14 000 des plus grands sites Web de piratage, 73 % sont allés vers des sites de streaming, tandis que seulement 17% sont allés sur des sites torrent. Beaucoup de ceux qui sont les plus touchés par le piratage ont peu de visibilité sur les dommages causés, car il est impossible de les mesurer, contrairement aux torrents, qui laissent une trace à suivre en termes de nombre de téléchargements. Cependant, le piratage de signaux et le piratage de matériel peuvent être estimés au niveau des ménages, avec 15 % des ménages en Amérique latine participant à des services illégaux de télévision payante et 14 % en Asie-Pacifique. 000 des plus grands sites Web de piratage, 73 % concernaient des sites de streaming, tandis que seulement 17 % concernaient des sites torrent. Beaucoup de ceux qui sont les plus touchés par le piratage ont peu de visibilité sur les dommages causés, car il est impossible de les mesurer, contrairement aux torrents, qui laissent une trace à suivre en termes de nombre de téléchargements. Cependant, le piratage de signaux et le piratage de matériel peuvent être estimés au niveau des ménages, avec 15 % des ménages en Amérique latine participant à des services de télévision payante illégaux et 14 % en Asie-Pacifique. 000 des plus grands sites Web de piratage, 73 % concernaient des sites de streaming, tandis que seulement 17 % concernaient des sites torrent. Beaucoup de ceux qui sont les plus touchés par le piratage ont peu de visibilité sur les dommages causés, car il est impossible de les mesurer, contrairement aux torrents, qui laissent une trace à suivre en termes de nombre de téléchargements. Cependant, le piratage de signaux et le piratage de matériel peuvent être estimés au niveau des ménages, avec 15 % des ménages en Amérique latine participant à des services illégaux de télévision payante et 14 % en Asie-Pacifique. contrairement aux torrents, qui laissent une trace à suivre en termes de nombre de téléchargements. Cependant, le piratage de signaux et le piratage de matériel peuvent être estimés au niveau des ménages, avec 15 % des ménages en Amérique latine participant à des services de télévision payante illégaux et 14 % en Asie-Pacifique. contrairement aux torrents, qui laissent une trace à suivre en termes de nombre de téléchargements. Cependant, le piratage de signaux et le piratage de matériel peuvent être estimés au niveau des ménages, avec 15 % des ménages en Amérique latine participant à des services illégaux de télévision payante et 14 % en Asie-Pacifique.

Portée du marché mondial de la vidéo

à la demande (VoD) L’étude classe le marché de la vidéo à la demande (VoD) en fonction de la solution, du modèle de monétisation, de l’application et de l’appareil au niveau régional et mondial.

Par perspective de solution (Ventes, USDM, 2017-2030) Services OTT de

télévision payante IPTV Par perspective de modèle de monétisation (Ventes, USDM, 2017-2030) Publicité par abonnement basée sur les transactions Basée sur la perspective Croissance des applications (Ventes, USDM, 2017-2030) Médias & Divertissement & Jeux Éducation & Formation Événements en direct & Sport Autres applications par appareil Perspectives (ventes, USDM, 2017-2030) Ordinateur portable Smartphone Smart TV Tablettes Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030) Amérique du Nord États- Unis Canada Mexique Europe Allemagne Italie France

Royaume- Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Pause

Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Le segment des services OTT , par solution, détenait la plus grande part de marché

Sur la base de la solution, le marché mondial de la vidéo à la demande (VoD) est classé en télévision payante, services OTT et IPTV. En 2021, les services OTT détenaient la plus grande part de marché avec 52,6 % du marché mondial de la vidéo à la demande. Over-The-Top (OTT) est un terme utilisé pour décrire la distribution de contenu sur Internet. C’est une expression fourre-tout qui couvre de nombreux services mais qui a ses racines dans la diffusion de contenu sur Internet. Les services OTT ne nécessitent pas de partenariats commerciaux ou technologiques avec l’entité qui contrôle ou entretient l’infrastructure par laquelle le contenu est fourni aux utilisateurs finaux. OTT comprend la distribution de programmes linéaires et de contenus VOD non linéaires. Smartphones, consoles de jeux, tablettes, ordinateurs, lecteurs DVD ou Blu-ray Disc,

Les services vidéo OTT deviennent une destination de divertissement principale parmi les opérateurs Internet en pleine croissance. Avec la marchandisation rapide des données et les guerres de prix en cours, le streaming vidéo en ligne est une option plus viable disponible aujourd’hui. Cela a conduit à l’incursion de diverses plates-formes mondiales, locales et indépendantes au cours de la dernière année dans l’espoir d’exploiter cette opportunité de croissance sur le marché. Alors que les opérateurs rationalisent leurs opérations avec les revenus publicitaires, ils développent des contenus et des approches marketing efficaces pour atteindre les masses. L’attention s’est déplacée de la jeunesse urbaine vers le marché de masse et les publics régionaux à travers des environnements multilingues.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la vidéo à la demande (VoD) a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, suivie de l’Amérique du Nord sur le marché de la vidéo à la demande. En Asie-Pacifique, l’augmentation de la pénétration d’Internet est le principal moteur de la croissance du marché de la vidéo à la demande (VoD). Selon l’Union internationale des télécommunications, plus de 50 % de tous les utilisateurs d’Internet dans le monde vivent en Asie-Pacifique.

La pénétration accrue des smartphones en Amérique du Nord augmente l’utilisation de la vidéo à la demande (VoD) dans la région. Selon l’enquête du Pew Research Center, plus de 81 % de la population adulte totale aux États-Unis possède un smartphone. De plus, la plupart du contenu sur les plateformes OTT sur le marché mondial de la vidéo à la demande (VoD) provient des États-Unis, ce qui influence la demande accrue pour les services en Amérique du Nord. Selon le rapport de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, plus de 53 % du contenu des plateformes VoD provient des États-Unis.

Acteurs clés du marché mondial de la vidéo à la demande (VoD)

Le marché mondial de la vidéo à la demande est influencé par de nombreux acteurs régionaux de pays comme l’Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Malaisie et d’autres. De plus, l’industrie a connu de nombreuses activités liées au développement du marché telles que les lancements de nouveaux produits, les partenariats et les acquisitions au cours des dernières années. Par exemple, en avril 2018, Netflix a collaboré avec Tata Sky, un fournisseur de télévision directe par satellite en Inde. Le partenariat avec Netflix a aidé les abonnés de Tata Sky à recevoir du contenu de classe mondiale à la demande.

Les principaux acteurs du marché sont :

netflix inc.

Amazon.com, Inc.

YouTube

HBO Home Entertainment Inc.

Apple Inc.

Cisco Systems, Inc.

Comcast Corporation.

VUDU Inc.

IndieFlix