Le marché de la viande mélangée devrait atteindre 730 millions de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 11,8 %

Le marché de la viande mélangée devrait connaître une croissance considérable de 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision et sa valeur est estimée à 730 millions USD. L’importance croissante de la « santé » dans les pays où les gens consomment beaucoup de viande est le moteur de la croissance de l’industrie de la viande mixte.

La viande hybride est un terme utilisé pour décrire une combinaison de viande et d’ingrédients à base de plantes. Les viandes composées sont principalement destinées à ceux qui aiment la viande mais qui souhaitent limiter leur consommation globale pour des raisons éthiques ou liées à la santé. La réduction de la viande grâce au mélange peut également réduire l’empreinte carbone et hydrique d’une installation sans compromettre les aliments réconfortants.

Le marché de la viande mélangée connaît une croissance rapide en raison de plusieurs facteurs clés, notamment la tendance croissante des aliments biologiques et économes en énergie, la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains et les progrès continus de la technologie de réfrigération pour prolonger la durée de conservation des produits carnés. La qualité diminue en cas de changements de mode de vie à long terme.

Étendue du marché de la viande mélangée et taille du marché

Le marché de la viande mélangée est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application du produit. La croissance entre les différents segments facilite une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour mieux comprendre le marché.

En fonction du type de produit, le marché de la viande mélangée est segmenté en volaille, bœuf, agneau et porc.

Sur la base de la forme, le marché de la viande mélangée est segmenté en stable et congelé.

Le marché de la viande mélangée est également segmenté en fonction de l’application aux transformateurs et fabricants d’aliments, aux chaînes de restauration rapide et aux acheteurs à domicile et résidentiels.

Analyse du marché de la viande mélangée par pays

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la viande mélangée est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de produit, forme et application.

Les pays couverts par le marché de la viande mixte sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste d’Europe et du Japon. , Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud Amérique du Sud, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA ), Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché de la viande mélangée en raison de la hausse des revenus et des tendances alimentaires saines, de la tendance croissante aux aliments biologiques et économes en énergie et de la demande croissante d’aliments sains de la part des consommateurs locaux. Les États-Unis sont une zone où le marché des viandes mixtes devrait croître en raison de l’engouement croissant pour les végétaux chez les milléniaux, de l’intérêt croissant pour les aliments biologiques et économes en énergie, et de la demande croissante d’aliments sains par les consommateurs en 2018. Région.

Analyse de la part de marché de la viande mélangée

Le paysage concurrentiel du marché de la viande mélangée fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par l’entreprise sur le marché des viandes mélangées.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des viandes mélangées sont Tyson Foods, Inc., Perdue Farms et ses sociétés affiliées ou filiales, Smithfield Foods, Inc., Hormel Foods, Inc., Sweet Earth, Inc., Pure Farmland, Beyond Meat et Kerry. , Associated British Foods plc, Tyson Foods, Inc., Cargill, Incorporated, Bakkavor Group plc, MTR Foods Pvt Ltd. et Amy’s Kitchen, Inc. et d’autres sociétés nationales et étrangères. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

