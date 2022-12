Le marché de la viande mélangée atteindra une valeur estimée à 0,73 milliard USD et croîtra à un TCAC de 11,8% d’ici 2028 Le marché de la viande mélangée est segmenté en fonction du type, de la forme et de l'application du produit. La croissance entre les différents segments aide à mieux analyser la croissance et les stratégies pour une meilleure vision du marché.

Le marché de la viande mélangée devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra une valeur estimée de 0,73 milliard de dollars et croîtra à un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision ci-dessus. L’importance croissante de la « santé » dans les pays à forte consommation de viande stimule le marché de la viande mixte.

La viande mélangée est un mélange de viande avec des ingrédients d’origine végétale. La viande mélangée est essentiellement destinée aux personnes qui aiment consommer de la viande mais qui souhaitent déduire toute leur consommation de viande, que ce soit pour des raisons environnementales, de santé ou autres. La réduction de la viande grâce au mélange permet également de réduire l’empreinte carbone et hydrique d’une installation sans enlever les aliments réconfortants.

L’augmentation de l’engouement pour les plantes chez les milléniaux est un facteur clé de l’escalade de la croissance du marché, de la tendance croissante vers des produits alimentaires respectueux de l’environnement et économes en énergie, du déplacement croissant de la demande des consommateurs vers des produits alimentaires sains et des progrès croissants dans les technologies de congélation pour prolonger la longévité des produits carnés sans compromis sur la qualité et les changements croissants de mode de vie sont les principaux facteurs qui animent le marché de la viande mélangée, entre autres.

Étendue du marché et taille du marché pour les mélanges de viande

Le marché de la viande mélangée est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application du produit. La croissance entre les différents segments aide à mieux analyser la croissance et les stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de la viande mélangée est segmenté en volaille, bœuf, mouton et porc.

Basé sur la forme, le marché de la viande mélangée est segmenté en périssables et congelés

Le marché de la viande mélangée est également segmenté sur la base de l’application aux transformateurs et fabricants de produits alimentaires, aux chaînes de restauration rapide et aux ménages et acheteurs individuels.

Analyse du marché au niveau national pour les mélanges de viande

Le marché Mélanges de viande est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, forme et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le marché de la viande mixte sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe et le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis , Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché de la viande mélangée en raison de la hausse des revenus et des tendances alimentaires saines, de la tendance croissante vers des produits alimentaires respectueux de l’environnement et économes en énergie, et de la demande croissante des consommateurs vers des produits alimentaires sains dans cette région. Les États-Unis sont la région prévue en termes de croissance du marché de la viande mélangée en raison de l’enthousiasme croissant pour les produits à base de plantes parmi la génération Y, de la tendance croissante vers des produits alimentaires respectueux de l’environnement et économes en énergie, et de l’évolution croissante de la demande des consommateurs vers des produits alimentaires sains dans cette région. .

Analyse de la part de marché des mélanges de viande

Le paysage concurrentiel du marché Viande mélangée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les capacités de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché de la viande mélangée.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Viande mixte sont Tyson Foods, Inc, Perdue Farms et ses sociétés affiliées ou filiales, Smithfield Foods, Inc, Hormel Foods Corporation, Sweet Earth, Inc., Pure Farmland, Beyond Meat, Kerry, Associated British Foods plc. , Tyson Foods, Inc., Cargill, Incorporated, Bakkavor Group plc, MTR Foods Pvt Ltd. et Amy’s Kitchen, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

