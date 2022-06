Le marché de la viande de poulet crue dépassera 296 150,51 millions de dollars d’ici 2028 en pleine croissance à un TCAC de 3,5 %

Selon notre dernière étude de marché sur les « prévisions du marché de la viande de poulet crue jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale – par type (poulet entier, poitrine de poulet, cuisses, pilon, ailes et Autres) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres) », le marché devrait passer de 232 489,41 dollars américains en 2021 à 296 150,51 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 3,5% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les principaux facteurs moteurs et les principaux acteurs du marché ainsi que leurs développements sur le marché

Détails de la couverture du rapport

Valeur de la taille du marché en – 232 489,41 millions de dollars américains en 2021 Valeur de la taille du marché par – 296

150,51 millions de dollars américains d’ ici 2028 – 197 Nombre de tableaux – 127 Nombre de graphiques et de figures – 111 Données historiques disponibles – Oui Segments couverts – Produit et utilisateur final Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; Amérique latine; Portée des pays MEA – États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Marché de la viande de poulet crue: paysage concurrentiel et développements clés

Fermes Amick ; Fermes d’accueil ; JBS SA ; Aliments Koch ; Fermes Mountaire; Perdue Fermes; PÈLERIN ; Fermes Sanderson ; Tyson Foods, Inc. ; et Wayne Farms LLC font partie des acteurs clés du marché mondial de la viande de poulet crue. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

La viande de poulet est essentielle, car c’est l’une des principales sources de protéines pour la population de plusieurs pays. De plus, les aliments d’origine animale ont un score d’acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) équivalent ou légèrement inférieur à un. Le poulet est facile à digérer et constitue l’option de protéines maigres la plus économique; en outre, la teneur en protéines du poulet contient les neuf acides aminés essentiels. Ainsi, l’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments riches en protéines est le facteur clé prévu pour propulser la croissance du marché de la viande de poulet crue au cours de la période de prévision.

Il y a eu une forte demande de viande de poulet car son prix est inférieur à celui du porc et du bœuf. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), bien qu’il y ait eu une escalade dans la production de divers types de viande depuis les années 1960, la production et la consommation de poulet ont augmenté plus rapidement. On prévoit que la tendance se poursuivra car le prix de la viande de poulet est inférieur à celui du porc et du bœuf. L’utilisation croissante de la technologie a contribué à améliorer la productivité, ce qui a entraîné une baisse des prix relatifs par rapport au bœuf et au porc. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2021, les prix de la viande de volaille ont le plus baissé (-9,8 %), suivis des viandes ovine (-5,7 %), porcine (-3,6 %) et bovine (-1,4 %). . Ainsi, la réduction des prix de la viande de poulet devrait propulser la croissance du marché.

Effet du COVID-19 sur le marché de la viande de poulet crue

La pandémie de COVID-19 a frappé la production de viande, les prix de la viande et la chaîne d’approvisionnement en 2021. L’imposition de confinements, la réduction de la main-d’œuvre, les restrictions de transport et les modifications de la législation sur les exportations locales et mondiales ont introduit de nouveaux défis dans la production et transformation de la viande de poulet crue. L’industrie avicole qui emploie 1,5 million de petits exploitants agricoles a été la plus touchée. Selon Frontiers Media SA, en avril 2021, les installations de conditionnement de viande ont commencé à fermer en raison de la propagation accélérée du SARS-CoV-2 parmi les travailleurs. De plus, selon East Asia Forum, la Chine représente environ 25% de la consommation mondiale de viande. Cependant, le lien de l’origine du virus a perturbé la demande d’aliments d’origine animale en Chine. Les consommateurs ont réduit leurs factures d’épicerie tandis que les systèmes d’approvisionnement ont été perturbés. Aussi, les gens évitent de manger des produits carnés dans les restaurants extérieurs en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, la demande de viande de poulet pourrait augmenter dans les années à venir avec une augmentation du revenu moyen et de la population urbaine, entraînant une augmentation constante de la consommation au fil des ans.

Par type, le marché mondial de la viande de poulet crue est segmenté en poulet entier, poitrine de poulet, cuisses, pilon, ailes et autres. Le segment des poitrines de poulet devrait représenter la plus grande part des revenus du marché au cours de la période de prévision. La poitrine de poulet est un type de viande blanche obtenue sous le muscle pectoral du poulet. Il a une faible teneur en matières grasses et une teneur élevée en protéines. La poitrine de poulet est généralement vendue sans peau ni os car la majeure partie de la graisse de poulet est concentrée dans la peau.

Le marché mondial de la viande de poulet crue est segmenté en cinq régions principales : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SAM). L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial de la viande de poulet crue en 2021. Le marché de cette région devrait enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision, et la croissance prévue est principalement attribuée à l’augmentation rapide de la population, au développement économique important, augmentation de la capacité d’achat des personnes et croissance de l’industrie alimentaire et des boissons. L’Asie-Pacifique est l’un des marchés les plus lucratifs pour les fabricants de viande de poulet crue en raison de la forte demande pour ces produits. En conséquence, les fabricants proposent des produits tels que la viande à des prix abordables.

