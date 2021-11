Le marché de la viande cultivée 2021 est en plein essor dans le monde entier par part, taille, croissance, segments et prévisions jusqu’en 2027

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le Marché de la viande cultivée, qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention portée aux joueurs écrasants mosameat, Memphis meat de Francisco, Supermeat, Integriculture Inc, Finless Food and Higher steaks de Brooklyn, Appleton Meats, Biofood Systems Ltd., Fork & Goode, Finless Foods Inc., Avant Meats Co.Ltd. , Balletic Foods, Future Meat Technologies Ltd., Meatable, Mission Barns, Bluenalu, New Age Meats et Aleph Farms Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Voyons pourquoi le rapport mérite d’être considéré-

Le marché de la viande cultivée devrait atteindre 572 millions USD d’ici 2027 à un TCAC d’environ 15 %. C’est un type de viande produite à partir de cellules de vitro nature en prélevant différentes cellules de différents animaux et la croissance doit être centrée sur le milieu qui est riche en nutriments. C’est la solution la plus importante pour augmenter la consommation de viande ou les besoins dans la région.

La demande croissante de protéines alternatives, les progrès technologiques dans l’agriculture cellulaire, une sécurité alimentaire améliorée sont utiles pour stimuler la croissance du marché de la viande cultivée. Un environnement réglementaire strict et des coûts d’installation élevés sont les contraintes de ce marché pour la période de prévision 2020-2027. D’autre part, le marché mondial de la viande cultivée n’est pas encore produit à grande échelle et est principalement disponible dans les magasins spécialisés et les restaurants. Ce sera l’un des défis majeurs pour les fabricants de se concentrer sur la croissance de ce marché.

Ce rapport couvre également l’impact de COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie causée par le coronavirus (COVID-19) a affecté tous les aspects de la vie dans le monde, y compris le secteur des affaires. Cela a entraîné plusieurs changements dans les conditions du marché.

Comment cette analyse du marché aide-t-elle ?

Réalise une segmentation globale du marché de la VIANDE DE CULTURE : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par source (volaille, porc, bœuf, canard),

Utilisation finale (pépites, hamburgers, boulettes de viande, saucisses, hot-dogs, autres)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la viande cultivée sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe , Japon, Chine, Inde , Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud L’Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA ).

Objectifs derrière l’achat de viande cultivée Rapport : –

Questions clés répondues dans cette étude complète – Taille, état et prévisions de la viande cultivée dans le monde 2027

