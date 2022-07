Le marché de la vétronique militaire devrait voler haut dans les années à venir

AMA présente une nouvelle recherche sur la vétronique militaire mondiale couvrant le niveau micro d’analyse par les concurrents et les segments commerciaux clés (2021-2027). Le Global Military Vetronics explore une étude approfondie sur divers segments tels que les opportunités, la taille, le développement, l’innovation, les ventes et la croissance globale des principaux acteurs. La recherche est effectuée sur des sources statistiques primaires et secondaires et consiste en des détails qualitatifs et quantitatifs.

Selon AMA, le marché mondial de la vétronique militaire devrait connaître un taux de croissance de 4,2 %.

Certains des principaux acteurs clés présentés dans l’étude sont Lockheed Martin Corporation (États-Unis), Saab AB (Suède), Thales Group (France), General Dynamics Corporation (États-Unis), Harris Corporation (États-Unis), BAE Systems (États-Unis). Royaume-Uni), Curtiss-Wright Corporation (États-Unis), Ultra Electronics Holdings plc (Royaume-Uni), Elbit Systems (Israël), Rheinmetall Defence (Allemagne), TE Connectivity (Suisse).

Définition:

Vetronics fait référence à l’électronique du véhicule, qui permet aux unités militaires d’intégrer divers systèmes tels que la communication, la commande et de contrôler le système de guerre électronique du véhicule, le système de navigation, les systèmes de protection du véhicule et le système de surveillance pour rationaliser les activités telles que la communication, la navigation, la surveillance et gestion de l’état du véhicule. Ces systèmes sont essentiels pour affiner l’efficacité des véhicules terrestres et leur rôle dans les opérations de guerre réseau-centrées.

Influencer la tendance du marché

Augmentation des incidents de violation aux frontières

Besoin croissant de véhicules terrestres militaires technologiquement améliorés



Facteurs de marché:

Demande accrue pour la vétronique améliorée

Émergence de la technologie de communication sans fil

Demande croissante de véhicules terrestres sans pilote



Opportunités de marché :

Accroître les investissements dans l’acquisition de systèmes Vetronics équipés de technologies de pointe

Modernisation croissante de la vétronique militaire

Mise en évidence des segments et sous-segments du marché de la vétronique militaire :

par type (systèmes de contrôle et de distribution de données, systèmes d’affichage, systèmes d’alimentation, systèmes de gestion de véhicules, autres (système de navigation, système de communication)), application (véhicules protégés légers, véhicules blindés amphibies, protégés contre les embuscades résistantes aux mines, véhicules blindés de transport de troupes, autres ( Véhicule de combat d’infanterie, char de combat principal))

Marché de la vétronique militaire par analyse géographique: Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie et pays du CCG

Présenté par

AMA Research & Media LLP