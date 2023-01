Le marché de la vérification d’identité devrait atteindre un TCAC de 15,34% prévu d’ici 2029, tendances mondiales, taille, part, croissance, portée future et analyse des acteurs clés

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

Rapport de recherche sur le marché de la vérification d’identité », le rapport est complet avec une recherche élaborée entreprise par d’éminents analystes et une analyse détaillée de la place de l’industrie mondiale. L’étude comprend un examen approfondi et bien élaboré de cette industrie ainsi que des paramètres majeurs susceptibles d’avoir une influence sur la matrice de commercialisation du marché. Le marché de la vérification de l’identité devrait croître de 13,0% avec un facteur tel qu’il empêchera l’organisation d’activités frauduleuses.

Le marché de la vérification d’identité a montré une pénétration exceptionnelle dans des pays comme l’Inde. Les initiatives gouvernementales croissantes pour le processus de vérification stimulent la croissance dans les pays développés. Dans les pays en développement, la tendance croissante au BYOD dans les entreprises crée des opportunités pour le marché mondial de la vérification d’identité.

Le marché mondial de la vérification d’identité était évalué à 8,41 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 26,34 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,34 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Accédez à un exemple de rapport (y compris des graphiques, des graphiques et des chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-identity-verification-market

Synopsis de l’industrie: –

La vérification de l’identité fait référence aux services et produits utilisés pour confirmer la validité de l’identité physique d’une personne ou de ses documents, tels qu’un permis de conduire, un passeport ou un autre document d’identité délivré à l’échelle nationale. La vérification d’identité est une procédure cruciale qui permet de s’assurer que l’identité d’une personne correspond à ce qu’elle devrait être.

La vérification sécurisée de l’identité est recherchée par de nombreuses institutions opérant dans le domaine numérique en raison d’une augmentation de la paperasserie frauduleuse et des certificats d’identité personnels falsifiés. Les ventes de solutions de vérification d’identité devraient augmenter rapidement dans les années à venir, pour atteindre une valeur totale de 18,6 milliards de dollars d’ici la fin de 2026.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision – 2022 à 2029

Année de base – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Unités quantitatives – Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Groupe Thales

IDEMIA

Experian Information Solutions, Inc.

TransUnion LLC.

LexisNexis Risk Solutions Group.

AccuraTechnolabs

Aquant, Inc.

Authentique

Equifax, Inc.

Finansiell ID-Teknik BID AB

ForgeRock

GB Group plc (« GBG »)

Toi

Systèmes Mitek, Inc.



Onfido

PENNEO A/S

Ping Identité.

Biométrie précise AB

ZignSec AB

Bande

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-identity-verification-market

Quels sont les points saillants de ce rapport ?

Une évaluation bien détaillée des données de tarification a été menée par d’éminents analystes, en fonction du produit, de l’application, ainsi que des terrains régionaux

Un examen détaillé du paysage des fournisseurs aux côtés des entreprises importantes qui peuvent aider à mieux évaluer le scénario concurrentiel du marché mondial

Des informations importantes et perspicaces concernant le spectre réglementaire qui régit le marché, associées aux investissements versés par de nombreux acteurs de l’industrie mondiale

Un examen approfondi des nombreux paramètres augmentant la part de marché globale ainsi que leur influence sur la projection ainsi que la dynamique de l’industrie mondiale

Une compréhension détaillée des nombreuses opportunités disponibles sur le marché mondial ainsi que l’identification des facteurs importants

Une évaluation intrinsèque des nombreuses tendances prévalant sur le marché mondial qui peuvent aider à scruter les développements dans l’espace commercial

Scénario de marché de la vérification d’identité

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est le groupe Thales, qui représente une part de marché estimée à environ 20 % à 30 % à l’échelle mondiale. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à sa large gamme de solutions de vérification d’identité et de solutions biométriques.

Dynamique du marché de la vérification d’identité

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Digitalisation croissante à travers le monde

En raison de la prévalence des escroqueries liées à l’identité dans le monde moderne, les organisations sont sous pression pour mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes. La vérification de l’identité est devenue un élément crucial dans les domaines où une identité vérifiée est requise, tels que les contrôles aux frontières et l’accès aux services numériques, en raison de la numérisation croissante dans les gouvernements et les secteurs des entreprises à l’échelle mondiale. Cela renforcera la croissance du marché dans le sens ascendant.

Préoccupations accrues en matière de sûreté et de sécurité

L’administration du système de sécurité de l’entreprise sera probablement affectée de manière significative par la complexité croissante des plates-formes d’informations de sécurité, des outils informatiques et des solutions. De plus, l’augmentation inquiétante des événements de cybersécurité a accru la demande pour toutes les entreprises de mettre en œuvre des solutions de sécurité complètes

En outre, des facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’industrialisation et le nombre croissant d’utilisateurs finaux dans le monde ont encore contribué à l’expansion globale du marché au cours de la période de prévision. De plus, l’évolution de l’Internet industriel des objets (IIoT) et l’adoption croissante de solutions d’automatisation intelligentes devraient stimuler le taux de croissance du marché.0

Des opportunités

Déploiement croissant de technologies avancées

L’adoption croissante de technologies avancées telles que le big data, le cloud computing, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique influencera positivement la croissance du marché. Les services de vérification tels que la vérification d’identité basée sur la blockchain s’attaquent activement aux cyber-risques et vulnérabilités croissants des organisations, à l’adoption de Bring Your Own Devices (BYOD) dans les organisations, à Know Your Customer (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et à la vérification d’identité. dans les soins de santé.

Développement du marché de la vérification d’identité

En novembre 2020, Experian Information Solutions, Inc. (une filiale d’Experian plc) a acquis Tapad qui est un fournisseur de résolution d’identité numérique. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’aider les spécialistes du marketing à créer une expérience plus pertinente pour les consommateurs, tout en continuant à protéger la vie privée des consommateurs. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’améliorer ses offres numériques pour les annonceurs et d’augmenter sa clientèle

Parcourez le rapport détaillé ainsi que les faits et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-identity-verification-market

Segmentation: – Marché de la vérification d’identité

Application

Fraude de carte de crédit

Fraude bancaire

Fraude téléphonique ou utilitaire

Fraude liée à l’emploi ou à la fiscalité

Composant

Solutions

Prestations de service

Taper

Non biométrique

Biométrie

Type de déploiement

Sur site

Nuage

Taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Vertical

BFSI

Gouvernement & Défense

Énergie et services publics

Commerce de détail et commerce électronique

Informatique & Télécom

Soins de santé

Jeux

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché de la vérification de l’identité

Le marché mondial de la vérification d’identité est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, composant, type, mode de déploiement, taille de l’organisation et vertical, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la vérification d’identité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et la Turquie. , Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la vérification d’identité en raison de l’augmentation des investissements dans les technologies futuristes et de la présence à grande échelle des leaders les plus avancés technologiquement sur le marché. La prévalence des infrastructures de pointe dans la région est un autre facteur important déterminant la domination de cette région.

La région Asie-Pacifique affiche un potentiel prometteur et devrait donc connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante des vérifications d’identité et du BYOD, à l’expansion de l’infrastructure informatique et à la présence croissante d’acteurs majeurs dans la région.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de la vérification d’identité jusqu’en 2029

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Vérifiez la table des matières complète avec la liste des tableaux et des figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-identity-verification-market

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions Thales Group, IDEMIA et Experian Information Solutions, Inc. (une filiale d’Experian plc) ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé que la croissance modérée du marché de la vérification d’identité en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada seraient leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché de la vérification d’identité devient chaque année plus compétitif avec des sociétés telles que Thales Group, IDEMIA et Experian Information Solutions Inc. (une filiale d’Experian plc) car elles sont les leaders du marché de la vérification d’identité. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de la vérification d’identité.

Principales raisons d’acheter le rapport de vérification d’identité

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale de la vérification d’identité mondiale et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production de vérification d’identité, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes dans la vérification de l’identité et son impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de Global Identity Verification.

Requêtes liées au marché de la vérification d’identité

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes sur le marché mondial ?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

Pour plus d’analyses sur le marché de la vérification d’identité, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-identity-verification-market

Parcourir plus de rapports : –

Marché de la vérification et de l’authentification de l’identité , par composant (solution, services), type (non biométrique, biométrique), mode de déploiement (sur site, cloud), taille de l’organisation (grandes entreprises, PME), vertical (BFSI, gouvernement et défense, Énergie et services publics, vente au détail et commerce électronique, informatique et télécommunications, soins de santé, jeux et autres), tendances du marché et prévisions jusqu’en 2028. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-identity-verification-and-authentication -marché

Marché de la gestion des identités et des accès , par composants (solutions, services), déploiement (sur site, cloud), taille de l’organisation (grandes entreprises, PME), vertical (banque, services financiers et assurance (BFSI), technologie de l’information (IT) et services activés par les technologies de l’information (TI), construction et immobilier, vente au détail et commerce électronique, fabrication, organisations gouvernementales et à but non lucratif, soins de santé, autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/ rapports/marché-global-de-la-gestion-des-accès-des-identités

Marché de la gestion des identités et des accès des consommateurs (IAM) , par composant (solution, service), type d’authentification (mots de passe, réponses basées sur les connaissances, jetons, biométrie, code PIN, certificats de sécurité), mode de déploiement (cloud, sur site), taille de l’organisation (Petites et moyennes entreprises (PME), Grandes entreprises), Utilisateur final (Banque, services financiers et assurances (BFSI), Secteur public, Commerce de détail et commerce électronique, Télécommunications, Médias et divertissement, Transport et logistique, Hôtellerie, Santé, éducation, autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-consumer-iam-market

Marché de la gestion des identités privilégiées , par composant (solutions, services), type d’installation (basé sur l’appliance, basé sur l’agent), mode de déploiement (cloud, sur site), taille de l’organisation (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), secteur vertical ( Banque, services financiers et assurance, gouvernement et défense, soins de santé et produits pharmaceutiques, fabrication, énergie et services publics, informatique et télécommunications, vente au détail, autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/ marché mondial de la gestion des identités privilégiées

Marché de la gestion des identités de la chaîne de blocs par réseaux (avec et sans autorisation), fournisseur (fournisseurs d’applications, fournisseurs de middleware et fournisseurs d’infrastructure), taille de l’organisation (grandes entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises), industrie (BFSI, gouvernement, santé et vie Sciences, télécommunications et informatique, vente au détail et commerce électronique, transport et logistique, immobilier, médias et divertissement, voyages et hôtellerie et autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global- marché-de-la-gestion-de-l-identité-de-la-blockchain

Marché de la gouvernance et de l’administration des identités , par composant (solution et services), mode de déploiement (cloud, sur site), taille de l’organisation (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME)), secteur vertical (BFSI, gouvernement et défense, Télécom et informatique, santé et sciences de la vie, énergie et services publics, vente au détail et biens de consommation, fabrication, autres), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-identity-governance-and-administration -marché

Marché des solutions d’identité biométrique, par type (identification des empreintes digitales, identification vocale, identification du visage, identification de l’iris, identification de la marche, autres), application (utilisation commerciale, gouvernement et secteur public, vente au détail, BFSI, éducation, soins de santé, autres), tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biometric-identity-solutions-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter: –

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgearketresearch.com