Le Marché De La Ventilation Des Cuisines Stimulé Par Une Demande Croissante auprès des Grandes Entreprises – Imperial Machine Company Limited, CaptiveAire Systems, Centrotec Sustainable, Greenheck Fan Corporation

Le marché de la ventilation de cuisine devrait croître à un taux de 6,10% pour la période de prévision de 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché de la ventilation de cuisine analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de l’adoption croissante de la ventilation de cuisine contrôlée par la demande.

La ventilation de cuisine est une branche de la ventilation spécialisée dans le traitement de l’air de cuisine, elle aborde les problèmes de graisse, de fumée et d’odeur que l’on ne trouve pas dans la plupart des autres systèmes de ventilation. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que les hôpitaux, les bureaux d’entreprise, les restaurants et autres.

Les investissements croissants en R & D pour le développement de nouvelles technologies, la demande croissante de produits économes en énergie, l’augmentation du revenu disponible de la population, l’augmentation du niveau de vie sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la ventilation des cuisines au cours de la période de prévision 2020-2027.

Le rapport sur le marché de la ventilation de cuisine présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Imperial Machine Company Limited, CaptiveAire Systems, Centrotec Sustainable, Greenheck Fan Corporation, Munters AB, Nortek Air Management, FläktGroup Holding GmbH, Aire Systems LLC, Dover Corporation, Illinois Tool Works , The Middleby Corporation, Vatti, Kenmore et Midea Group

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de la ventilation de cuisine, catégorise la taille du marché mondial de la ventilation de cuisine (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de la ventilation de cuisine par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par produit (hottes murales, hottes de proximité, hottes îlots), type (hotte de type I, hotte de type II), type d’application (restaurants, hôpitaux, bureaux d’entreprise et autres), type de ventilateur (ventilateurs à basse vitesse, axiaux ventilateurs, groupes de ventilateurs centrifuges, groupes de ventilateurs bifurqués, ventilateurs axiaux à entraînement par courroie, turbines centrifuges en ligne et à flux mixte et ventilateurs d’extraction de toit)

