Le marché de la vente au détail de mode en ligne prend de l’ampleur avec les principaux acteurs Snapdeal, Yepme, Paytm

Le rapport Online Fashion Retail Industry fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’ analyse du marché de la vente au détail de vêtements en ligne est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le rapport a pour objectif de fournir des informations de pointe sur le marché et d’aider les décideurs à effectuer une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial. En outre, le rapport met également en évidence les stratégies d’entrée sur le marché pour diverses entreprises à travers le monde.

Cliquez pour obtenir un échantillon d’étude de marché de la vente au détail de mode en ligne ici @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000334/

L’industrie indienne de la vente au détail en ligne a connu des bonds en avant ces dernières années, principalement en raison de la pénétration accrue des smartphones et de l’infrastructure Internet plus rapide. La démographie influente du pays contribuera à déchirer la majeure partie du marché mondial de la mode au détail dans les années à venir. Le commerce de détail a été observé comme l’un des secteurs clés du pays, de grandes entreprises telles que le groupe Aditya Birla, le groupe TATA et les industries Reliance ont récolté l’avantage grâce à leur présence dans le commerce de détail en ligne. La croissance du commerce électronique dans le pays a pris le dessus sur le commerce de détail indien, ce qui pourrait nuire au commerce de briques et de mortier dans les années à venir.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché indien de la vente au détail de mode en ligne ainsi qu’une segmentation détaillée du marché par catégorie de produits et mode de paiement. La prolifération des téléphones intelligents abordables a joué un rôle essentiel dans l’adoption croissante du commerce électronique et ce sera l’un des principaux facteurs moteurs qui influenceront la croissance du marché indien de la mode au détail.

Certains des acteurs importants du marché indien de la vente au détail de mode en ligne sont Amazon India, Flipkart, Snapdeal, Yepme, Paytm, Ebay.in, Shopclues, Homeshop18, Limeroad et FashionAndYou, entre autres.

Principales raisons d’acheter le rapport sur le marché de la vente au détail de vêtements en ligne:

Le rapport présente les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la vente au détail de mode en ligne.

Paysage concurrentiel qui comprend le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions.

Le rapport présente les perspectives de marché actuelles et futures de l’industrie en ce qui concerne les développements récents, les opportunités de croissance, les moteurs, les défis et les contraintes des régions émergentes et développées.

Le rapport indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide.

L’analyse du rapport par géographie met en évidence la consommation du produit / service dans la région, indiquant également les facteurs qui affectent le marché dans chaque région.

Le rapport fournit des profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché.

Achetez le rapport complet @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000334/

Table des matières

1 Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

2 Points clés à retenir

3 Paysage du marché de la vente au détail de mode en ligne

3.1 Aperçu

3.2 Segmentation du marché

3.2.1 Par catégorie de produits

3.2.2 Par mode de paiement

3.3 Analyse PEST

4 Marché de la vente au détail de mode en ligne – Dynamique clé du secteur

5 Marché de la vente au détail de mode en ligne – Analyse du marché indien

6 Chiffre d’affaires et prévisions du marché de la vente au détail de la mode en ligne jusqu’en 2020 – Catégorie de produits

7 Chiffre d’affaires et prévisions du marché de la vente au détail de la mode en ligne jusqu’en 2020 – Mode de paiement

8 Marché de la vente au détail de la mode en ligne, paysage de l’industrie

9 Mode en ligne Marché de détail, profils d’entreprises clés

10 Annexe

Voir la table des matières détaillée @ https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000334

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de services de recherche de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Personne à contacter :

Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876