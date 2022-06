Le marché de la veille stratégique dans le secteur de la santé va connaître un taux de croissance impressionnant entre 2022 et 2029.

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé « Healthcare Business Intelligence Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché de la veille économique dans le secteur de la santé-Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir un niveau micro d’analyse par acteurs clés et segments commerciaux clés.

L’obtention d’un retour sur investissement (ROI) maximal est l’un des objectifs les plus recherchés par toute industrie, qui peut être atteint grâce au meilleur rapport d’étude du marché de la Healthcare Business Intelligence. Les informations sur le marché contenues dans ce rapport permettront d’obtenir des idées concrètes, d’améliorer la prise de décision et de mettre en place de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche de DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’exploration des données, l’analyse de l’impact des variables des données sur le marché et la validation primaire. Le rapport sur l’intelligence économique dans le secteur de la santé est principalement livré sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que le PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client. Ce rapport sur le marché de la Healthcare Business Intelligence joue un rôle important pour atteindre un succès inévitable dans le secteur.

Des modèles et des méthodologies de recherche des meilleures pratiques ont été utilisés dans ce rapport sur la Healthcare Business Intelligence pour une analyse complète du marché. Il s’agit d’un rapport totalement informatif et compétent qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires du marché, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec ce rapport sur la Healthcare Business Intelligence, il a été assuré qu’une connaissance absolue et des idées sur le nouvel environnement réglementaire qui sont les plus appropriées pour leur organisation sont fournies. L’utilisation d’approches intégrées combinées aux technologies les plus récentes pour élaborer ce rapport de Healthcare Business Intelligence le rend inégalable. Les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont reconnues dans le rapport Healthcare Business Intelligence afin d’interpréter en conséquence les stratégies de marketing, de promotion et de vente.

Analyse et taille du marché

Chaque jour, on constate une augmentation de la population de patients dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de soins de santé. Cela signifie que l’augmentation du nombre de patients entraîne une augmentation des informations à enregistrer, à stocker et à gérer. L’informatique décisionnelle dans le secteur de la santé est l’une de ces solutions qui permet une gestion et un stockage efficaces et efficients des données des organismes de santé.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la veille stratégique en matière de santé devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 14,55 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. « Le modèle sur site » représente le plus grand segment de déploiement sur le marché de la veille stratégique en matière de soins de santé en raison de l’adoption croissante de modèles basés sur le cloud couplés à la forte dépendance des soins de santé à la technologie numérique pour faire fonctionner les fonctions d’un système de santé complexe.

Définition du marché

La veille stratégique dans le domaine de la santé est un processus technologique impliquant l’utilisation d’un large éventail d’outils, d’applications et de stratégies pour collecter des données à partir de ressources externes et internes, les analyser, développer et exécuter des requêtes sur ces données. La veille stratégique dans le domaine de la santé permet d’obtenir des informations exploitables en analysant toutes sortes de données structurées et non structurées sur la santé.

Dynamique du marché de la Healthcare Business Intelligence

Facteurs déterminants

Adoption croissante des technologies avancées

L’adoption, l’intégration et le déploiement croissants de technologies avancées dans les systèmes de santé s’avèrent être un coup de maître pour l’industrie des soins de santé. Des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ont permis d’améliorer considérablement l’efficacité des opérations de santé.

Compétences en matière de recherche et de développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en matière de recherche et de développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera des opportunités de croissance lucrative du marché. Les recherches menées sur l’intégration des technologies de l’information aux services de santé ont élargi le champ de croissance du marché de la veille stratégique dans le domaine de la santé.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler la demande de veille stratégique en matière de santé. En outre, la croissance et l’expansion de l’industrie des soins de santé, sous l’impulsion d’acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la veille stratégique en matière de santé.

En outre, l’augmentation du revenu personnel disponible, la sensibilisation des acteurs de petite et moyenne taille aux divers avantages de la veille économique en matière de santé, la sensibilisation aux avantages des solutions analytiques avancées et l’augmentation des investissements pour le développement de technologies avancées et innovantes ont une incidence positive sur le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées et la pénétration croissante des services de cloud computing offriront des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’adoption croissante de la prise de décision basée sur les données, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation du nombre de registres de patients, les initiatives favorables prises par le gouvernement et l’augmentation des dépenses de santé par habitant contribueront à accroître le taux de croissance du marché à l’avenir.

Le paysage concurrentiel du marché de la Healthcare Business Intelligence fournit des détails par concurrent. Ces détails comprennent la présentation de l’entreprise, ses données financières, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus sont uniquement liés à l’attention portée par les entreprises au marché de la veille stratégique dans le domaine de la santé.

Parmi les principaux acteurs du marché de la veille stratégique dans le secteur de la santé, on peut citer Microsoft, IBM, Oracle, SAP SE, SAS Institute Inc, TABLEAU SOFTWARE, LLC, MicroStrategy Inc, QlikTech International AB, Information Builders, Sisense Inc, Yellowfin International Pty Ltd, Board International, Perficient Inc, TIBCO Software Inc, Infor et Domo Inc.

Méthodologie de recherche : Marché mondial de la Business Intelligence dans le secteur de la santé

La collecte des données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de réussite du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel à un analyste ou envoyez-nous votre demande.

