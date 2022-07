Le marché de la vanille atteindra 1 956,09 millions de dollars américains d’ici 2028 en se concentrant sur la croissance annuelle de l’industrie mondiale – par The Insight Partners

The Insight Partners a ajouté le dernier rapport sur « Prévisions du marché de la vanille jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par forme (pâte, liquide, poudre et haricots), catégorie (biologique et conventionnelle) et application (aliments et boissons, personnel Soins, produits pharmaceutiques et autres) », comprend la description des facteurs qui alimentent la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus, l’identification des principaux acteurs du marché et leurs développements clés, ainsi qu’une analyse des parts de marché.

Le marché de la vanille était évalué à 1 434,51 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 956,09 millions de dollars américains d’ici 2028. Il devrait augmenter à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2028. La vanille est dérivée d’orchidées du genre Vanilla, principalement de l’espèce mexicaine, la vanille à feuilles plates. Les trois principales espèces de vanille, actuellement cultivées dans le monde, sont la vanille mexicaine, la vanille de Madagascar (vanille Bourbon) et la vanille indonésienne. C’est la deuxième épice la plus chère après le safran et elle est largement utilisée dans plusieurs industries, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les parfums d’intérieur et l’alimentation animale.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la vanille en 2020, tandis que l’APAC prévoyait de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’industrie alimentaire et des boissons est une partie essentielle de l’économie américaine. Selon le rapport du Comité américain pour le développement économique, l’industrie des aliments et des boissons compte près de 27 000 organisations et emploie près de 1,5 million de personnes. La consommation croissante de produits de boulangerie et de confiserie dans divers pays, comme les États-Unis et le Canada, devrait également alimenter la demande de vanille en Amérique du Nord dans un proche avenir. Les produits de boulangerie comprennent les bagels, le pain, les gâteaux, les croissants, les beignets, les pâtisseries et bien d’autres. La demande croissante de produits de boulangerie aromatisés dans la région alimente le besoin de vanille, ce qui aide le marché.

Principaux acteurs du marché Vanille :

Camlin Fine Sciences Ltée

Givaudan SA

Heilala Vanille US

Aliments LAFAZA

Vanilles Nielsen-Massey, Inc.

Symrise

La Compagnie de la Vanille

Groupe Kerry

Touton SA

Compagnie de la Vanille de Madagascar



La vanille est dérivée d'orchidées du genre Vanilla, principalement de l'espèce mexicaine, la vanille à feuilles plates. Les trois principales espèces de vanille, actuellement cultivées dans le monde, sont la vanille mexicaine, la vanille de Madagascar (vanille Bourbon) et la vanille indonésienne. C'est la deuxième épice la plus chère après le safran et elle est largement utilisée dans plusieurs industries, telles que l'alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les parfums d'intérieur et l'alimentation animale.

Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché de la vanille en comprenant les approches de croissance stratégique.

Sur la base de la forme, le marché de la vanille est segmenté en pâte, liquide, poudre et grains. Le segment des gousses détenait une part de marché importante en 2020. Les gousses de vanille sont principalement utilisées dans les produits de boulangerie, les glaces et les desserts. Les graines de vanille dans les gousses de vanille ajoutent un plaisir visuel à divers plats, tels que les glaces, les crèmes anglaises et les smoothies. Les gousses de vanille sont également essentielles dans les produits cosmétiques et de soins personnels, tels que les crèmes anti-âge, les hydratants et les onguents. Les gousses de vanille entières sont très chères et sont largement utilisées dans les produits alimentaires gastronomiques ou haut de gamme.

Le marché de la vanille est segmenté en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale (SAM). L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la vanille en 2020, tandis que l’APAC prévoyait de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché de la vanille APAC est principalement réparti entre la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché des aliments et des boissons de la région connaît une croissance importante en raison de la grande disponibilité de diverses variétés d’aliments et de boissons fonctionnels et de leur demande croissante parmi la population du millénaire. Le secteur de la restauration en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de la croissance économique continue, de l’expansion du secteur du tourisme, de l’amélioration du mode de vie des consommateurs et de l’augmentation du revenu disponible par habitant. La saveur de vanille est principalement utilisée dans l’industrie alimentaire pour les produits de boulangerie, les produits laitiers, les boissons et bien plus encore. Cependant, il a également une variété d’utilisations dans d’autres industries, telles que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. La demande croissante d’aliments et de boissons et d’agents aromatisants stimule le marché de la vanille en Asie-Pacifique.

