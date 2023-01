Le marché de la valorisation énergétique des déchets devrait connaître une croissance du marché d’environ 6,20 % d’ici 2028. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché de la transformation des déchets en énergie devrait connaître une croissance du marché à un taux d’environ 6,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des déchets en énergie fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévalent généralement. La période de prévision tout en fournissant son impact sur la croissance du marché. Des politiques réglementaires favorables soutenant les déchets jetables dans diverses régions alimentent la croissance du marché de la valorisation énergétique des déchets.

Waste-to-Energy (WtE) Reverse Waste-to-Energy (EfW) est connu comme le processus de récupération d’énergie et est utilisé comme méthode de production d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité par le traitement primaire des déchets. La plupart de ces technologies produisent de la chaleur ou de l’électricité directement par combustion thermique ou aident à générer des produits combustibles tels que le méthane, les carburants synthétiques, le méthanol et l’éthanol.

Des cadres réglementaires gouvernementaux de plus en plus favorables qui soutiennent l’élimination appropriée des déchets ainsi que la production d’énergie à partir des déchets pour répondre à la forte demande mondiale d’énergie agissent comme un facteur majeur d’entraînement des déchets sur les marchés de l’énergie. La commercialisation de sources d’énergie alternatives, y compris la technologie Waste to Energy (WTE), l’épuisement rapide des sources d’énergie conventionnelles et la mise en œuvre de politiques environnementales liées à la réduction des émissions de carbone provenant de l’utilisation de combustibles fossiles, les initiatives prises par les gouvernements ont contribué à la croissance du marché de la valorisation énergétique des déchets.

Étendue du marché des déchets en énergie et taille du marché

Le marché des déchets énergétiques est segmenté en fonction de la technologie, de la forme et de l’application énergétiques. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Basé sur la technologie énergétique, le marché de la valorisation énergétique des déchets est classé en thermique et biologique. Les technologies d’énergie thermique sont subdivisées en incinération, pyrolyse et gazéification.

Sur la base de la forme, le marché de la valorisation énergétique des déchets est segmenté en vapeur, électricité et eau chaude.

Analyse au niveau national du marché mondial de la valorisation énergétique des déchets

Il analyse le marché de l’énergie des déchets et fournit des informations sur la taille du marché, le volume par pays, la technologie énergétique, la forme et l’application mentionnées ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la transformation des déchets en énergie sont: les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché de la valorisation énergétique des déchets en raison d’acteurs de premier plan et de politiques réglementaires favorables, notamment la taxe sur les décharges, la taxe carbone et les subventions directes aux usines de valorisation énergétique des déchets. L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2028, en raison de l’augmentation du financement gouvernemental pour la gestion des déchets solides municipaux et de la sensibilisation croissante aux déchets des centrales électriques.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Waste-to-Energy

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Waste to Energy sont Hitachi Zosen Inova AG, SUEZ Worldwide, Covanta Holding Corporation, Veolia, China Everbright Environment Group Limited, Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), Ramboll Group A/ Yes, Babcock. & Wilcox Enterprises, Inc., Wheelabrator Technologies Inc., Xcel Energy Inc., WM Intellectual Property Holdings, LLC, CNIM, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD, A2A SpA, Jinjiang Environment, JANSEN Combustion and Boiler Technologies, Inc., Keppel Seghers, Parmi les entreprises nationales et mondiales, OMNI Conversion Technologies Inc., Velosys.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud.

