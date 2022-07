Le marché de la transmission de véhicules électriques (VE) augmentera considérablement ses revenus jusqu’en 2022-2030

La transmission est un composant qui est installé dans un véhicule pour transférer la puissance mécanique du moteur pour faire tourner la roue. Les véhicules électriques sont généralement installés avec une transmission à une vitesse ; Cependant, les principaux acteurs du marché de la transmission des véhicules électriques (EV) lancent une nouvelle transmission à plusieurs vitesses avec des fonctionnalités supplémentaires pour des performances élevées et une conversion d’énergie efficace. Le véhicule électrique avec transmission à plusieurs vitesses offre de meilleures performances que les systèmes de transmission à une seule vitesse en termes d’accélération plus rapide, de vitesse de pointe, de capacité de franchissement avec autonomie, etc.

La transmission des véhicules électriques (VE) devrait connaître une croissance importante au fil des ans, en raison des initiatives gouvernementales visant à stimuler l’adoption des véhicules électriques et le besoin de véhicules économes en carburant.

Le marché mondial de la transmission des véhicules électriques (EV) est segmenté en fonction du type de transmission, du type de véhicule, du système de transmission et de la région. Basé sur le type de transmission, le marché est divisé en une seule vitesse et plusieurs vitesses. En fonction du type de véhicule, il est divisé en véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride, véhicule électrique hybride rechargeable et autres. Les systèmes de transmission sont classés en transmissions AMT, transmissions CVT, transmissions DCT/DHT et transmission AT. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord,

Europe, Asie-Pacifique et LAMEA.

Les principaux acteurs analysés sur le marché de la transmission des véhicules électriques (VE) sont Aisin Seiki Co., Ltd., Allison Transmission Inc., AVL List GmbH, BorgWarner Inc, Continental AG, Dana Limited, Eaton, JATCO Ltd., Schaeffler Technologies AG & Co. KG, ZF Friedrichshafen AG et autres.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Cette étude présente la description analytique du marché mondial de la transmission des véhicules électriques (EV) ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour décrire les poches d’investissement imminentes.

• Le potentiel global du marché est déterminé à comprendre les tendances rentables pour permettre aux parties prenantes de s’implanter plus solidement sur le marché.

• Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités avec une analyse d’impact détaillée.

• Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2030 pour mettre en évidence la compétence financière du marché.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de transmission

o Monovitesse

o Multivitesse

Par type

de véhicule o Véhicule électrique à batterie o Véhicule

électrique hybride o Véhicule électrique

hybride rechargeable

o Autres

Par système de

transmission o Transmissions AMT

o Transmissions CVT o Transmissions

DCT/DHT

o Transmission AT

Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Royaume-Uni

§ Allemagne

§ France

§ Italie

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Corée du Sud

§ Chine

§ Japon

§ Inde

§ Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

§ Amérique latine

§ Moyen-Orient

§ Afrique